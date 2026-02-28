Ankara elektrik kesintisi! 28 Şubat-1 Mart Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Şubat günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Çankaya

Çankaya ilçesinde 01 Mart 2026 tarihinde saat 07.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ataç 2, Dr. Mediha Eldem, Mithatpaşa ve Yüksel caddelerinde bakım çalışması yapılacaktır. Aynı gün 10.00 ile 15.00 saatleri arasında yine şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

02 Mart 2026 tarihinde 09.15 ile 15.15 saatleri arasında 2768/1, 2772, 2771, 2768 ve 2775 sokaklarında; 09.30 ile 14.30 saatleri arasında Erol Yaşar Türkalp, Yücel Seçkiner, 1453, Muhsin Yazıcıoğlu, 1436 ve 1434 sokaklarında; 09.30 ile 13.00 saatleri arasında Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 sokaklarında; 12.00 ile 13.30 saatleri arasında 3359, Alacaatlı Elmalı Mevki, Alacaatlı Mahallesi, 3362, 5034 ve 5036 sokaklarında; 14.00 ile 15.30 saatleri arasında Özkoç Sitesi, Altındağ Özkonut Sitesi, Altınezgi Sitesi, Çizgikent Sitesi, Altınezgi Konut Yapı Kooperatifi, Kaptan ve Gizem sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır.

03 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 11.00 saatleri arasında 1979, 1978, 2072, 1966, 1980, 1983 ve 1977 sokaklarında; 09.30 ile 13.00 saatleri arasında Servi, Mahmut Esat Bozkurt, Ziya Gökalp ve Umut caddelerinde; 11.30 ile 13.00 saatleri arasında Akarçay, Gökırmak, 2054, Tunca, 2051, Sarısu, Dicle, Uluırmak, Sultan Suyu, Arda, 2044, 2045 ve Dalaman sokaklarında bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

04 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 16.30 saatleri arasında Alacaatlı Mahallesi, 3313/1, 3343, 4773, Alacaatlı, 3309/1, 3312/1, 3313, Turyapı Villaları Sitesi, 3312, 3309, Zümrüt Köyü Sitesi, 3311, 3310, 3308 ve 3307 sokaklarında; 09.30 ile 16.00 saatleri arasında Esence, Tatlısu ve Üçağıl sokaklarında şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında bakım çalışması yapılacaktır.

Elmadağ

Elmadağ ilçesinde 28 Şubat 2026 tarihinde saat 09.30 ile 16.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Altın, Barbaros, Karşıyaka, Ağcataş Yolu, Bekpınar Yolu, Ekinci, Odabaşı ve Odabaşı Karşıyaka bölgelerinde bakım çalışması yapılacaktır.

Beypazarı

Beypazarı ilçesinde 02 Mart 2026 tarihinde 09.30 ile 13.00 saatleri arasında Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 sokaklarında; 10.00 ile 15.00 saatleri arasında Akçakavak, Adaören ve İncepelit bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

Kalecik

Kalecik ilçesinde 01 Mart 2026 tarihinde 11.15 ile 15.15 saatleri arasında Gölköyü, Akcataş, Dağdemir, 1. Sokak, Gökçeören, Güllük, Kütüklü, Bağcılar, Köprübaşı, Aşağı Samanlık, Şenyurt, Gökdere, Yalımköy ve Yukarı Samanlık bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle bakım çalışması yapılacaktır.

02 Mart 2026 tarihinde ise 09.15 ile 17.00 saatleri arasında 1. Sokak ve Yüzbey bölgelerinde bakım çalışması gerçekleştirilecektir.