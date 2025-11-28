Ankara elektrik kesintisi! 28-29 Kasım Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 28 Kasım günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Anlık arızalar nedeniyle çalışmalar devam etmektedir ve veriler değişiklik gösterebilir.

Kesinti nedeni şebeke arızasıdır.

Cevizlidere Mahallesi'nde aşağıdaki sokaklarda arıza bulunmaktadır ve enerji en kısa sürede sağlanacaktır:

• 1245 Sokak

• 1247 Sokak

• 1252 Sokak

• 1254 Sokak

• 1250 Sokak

• 1220 Sokak

• 1210 Sokak

• 1209 Sokak

• Ceyhun Atuf Kansu Sokak

• Mevlana Sokak

• 1253 Sokak

• 1204 Sokak

• 1251 Sokak

• 1255 Sokak

• 1219 Sokak

• Osman Tan Sokak

• Eyüp Sabri Kılıç Sokak

• 1134 Sokak

Gökkuşağı Mahallesi'nde arıza bulunan sokaklar:

• 1210 Sokak

• Ceyhun Atuf Kansu Sokak

• 1204 Sokak

• 1209 Sokak

Çiğdem Mahallesi'nde arıza bulunan sokak:

• Mevlana Sokak

Büyükeşat Mahallesi'nde arıza bulunan sokaklar:

• Çiçekdağ Sokak

• Fethiye Sokak

• Seyyah Sokak

• Uğur Mumcunun Sokak

Kazım Özalp Mahallesi'nde arıza bulunan sokaklar:

• Rabat Sokak

• Ziaur Rahman Sokak

İlkadım Mahallesi'nde arıza bulunan sokak:

• Vezinli Sokak

Meşrutiyet Mahallesi'nde arıza bulunan sokak:

• Atatürk Sokak

Söğütözü Mahallesi'nde arıza bulunan sokak:

• Dumlupınar Sokak

Yakupabdal Mahallesi'nde arıza bulunan sokaklar:

• Yakupabdal Sokak

• Çavuşlu Sokak

Barbaros Mahallesi'nde arıza bulunan sokak:

• Bülten Sokak

Mimar Sinan Mahallesi'nde arıza bulunan sokak:

• İncesu Sokak