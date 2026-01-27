Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi son dakika ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

Altındağ ilçesinde şu anda devam eden anlık elektrik kesintileri bulunmaktadır. Karapürçek Mahallesi Kavaklı Yolu Sokak, Tatlar Mahallesi, Battalgazi Mahallesi Şehit Adem Kocadağ Sokak ve 1026 Sokak ile Önder Mahallesi Karpuzlu 1 Sokak bölgelerinde şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi yaşanmaktadır. Arızalara ekipler tarafından müdahale edilmekte olup, enerjinin en kısa sürede verilmesi planlanmaktadır.

Ayrıca Altındağ ilçesinde 28.01.2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında planlı bakım çalışması yapılacaktır. Şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şehit Hacı Osman Dugan, Şehit Ertuğrul Kocaer ve çevresindeki çok sayıda sokakta geçici elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BALA

Bala ilçesinde 28.01.2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.00 arasında planlı bakım çalışması yapılacaktır. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında Avni Akyol, Büyükcamili ve Küçükcamili bölgelerinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ÇAMLIDERE

Çamlıdere ilçesinde 27.01.2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.30 arasında planlı bakım çalışması gerçekleştirilecektir. Bu çalışma kapsamında Güzel, Pirireis, Özden, Kadıobası, Afşar Küme Evleri, Yenipınar, Boyalı, Çukurören ve çevresindeki mahalle ve yerleşim alanlarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Ayrıca 29.01.2026 tarihinde saat 00.30 ile 02.30 arasında ikinci bir planlı bakım çalışması yapılacaktır. Bu çalışma sırasında Yayla Evleri Hıdırlar, Cumhuriyet, Saray, Fevzi Çakmak, Şehit Yılmaz Tekgül, Hacı Bayram Veli ve çok sayıda mahalle, yayla ve küme evlerinde geçici elektrik kesintisi yaşanacaktır.

ETİMESGUT

Etimesgut ilçesinde şu anda birçok mahallede anlık elektrik kesintileri devam etmektedir. Yeni Bağlıca Mahallesi 1057, 1054 ve Soğukpınar sokakları ile Erler Mahallesi Dumlupınar Sokak, Dumlupınar Bulvarı, Türk Kızılayı, Bağlıca, Sakıp Sabancı ve Sanayi sokaklarında şebeke arızası nedeniyle enerji kesintisi bulunmaktadır. Ayrıca İstasyon, Göksu, Kazım Karabekir ve Balıkuyumcu mahallelerinde de benzer arızalar yaşanmaktadır. Göksu Mahallesi Op. Dr. Hüseyin Kürşad Avcı Sokak için enerjinin 27.01.2026 saat 00.45'te verilmesi planlanmaktadır.

Etimesgut ilçesinde planlı bakım çalışmaları da yapılacaktır.

27.01.2026 tarihinde 09.00–12.30 saatleri arasında 1951, 1947, Ahi Elvan ve 1945 sokaklarında,

27.01.2026 tarihinde 09.30–17.00 saatleri arasında 4497, 4493, 4492, 4491 ve 4483 sokaklarında,

28.01.2026 tarihinde 09.30–14.00 saatleri arasında Elvankent Banka Konutları ve çevresindeki sokaklarda,

29.01.2026 tarihinde 09.30–14.00 saatleri arasında 1562, 1564, 1575, 1576, 1579 ve 1581 sokaklarında,

29.01.2026 tarihinde 09.00–14.00 saatleri arasında Yapracık Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu ve Huzur Kent Yapı Kooperatifi çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.