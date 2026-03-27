Ankara elektrik kesintisi! 27-28 Mart Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 27 Mart günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Altındağ

27 Mart 2026 tarihinde saat 22.00 ile 06.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çataldağ, İğde, Konuklar, Tan, Taşçılar, Tayyare, Topçular, Çetiner, Fuat Börekçi, Alataş, Adnan Saygun, Kırgız, Pala ve Çerkeş sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır. Ayrıca 29 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında aynı kapsamda Çilingir 1, Çilingir 2, Elif, Tornacı, Kaynakçı ve Sebze Bahçeleri sokaklarında kesinti yapılacaktır.

Bala

27 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Beynam Konakları, Atatürk, Beynam Çiftlik mevkii, Kale Boğazı, Beynam, Yenipınar ve Dağ Evleri bölgelerinde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Abazlı ve Abazlı 79 Afet Konutu çevresinde de kesinti uygulanacaktır. 29 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında yine Beynam ve çevresindeki aynı bölgelerde kesinti yapılacaktır.

Beypazarı

27 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında Seki, Sobran Küme ve Orta bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 13.00 arasında Hamzalar, Karapınar, Yukarıgüney, Karaköy mücavir alanı, Yıldız Küme, Sekli, Hırkatepe, Dudaş, Aşağıgüney, Nuhhoca, Dağşeyhler, Uluköy, Aşağı ve Karaköy bölgelerinde kesinti uygulanacaktır. Ayrıca saat 12.30 ile 15.30 arasında Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 numaralı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Çankaya

27 Mart 2026 tarihinde saat 10.30 ile 11.30 arasında 1730, 1759, 1760, 1768, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1784, 1785, 1787, 1788 numaralı sokaklar ile Malazgirt, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman caddelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 12.30 ile 15.30 arasında Bağlar, Kanuni Sultan Süleyman, Beytepe Mahallesi, Beytepe ve 1771 numaralı bölgelerde kesinti uygulanacaktır. 29 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 16.00 arasında Atatürk Caddesi’nde elektrik kesintisi yapılacaktır.

Etimesgut

27 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Bağlıca, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, Yapracık 1 ve 2 köyleri, Yapracık Mahallesi, Evliya Çelebi ve çevredeki 2800 ile 2804 arası numaralı sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 13.30 arasında 4057, 4058, 4067, 4068, 4070 ve 4365 numaralı sokaklar ile Semerkand ve Dumlupınar bölgelerinde kesinti uygulanacaktır. 29 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında ilk belirtilen bölgelerde tekrar kesinti yapılacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 13.00 arasında Ahmet Koparan, Ayaş Ankara Yolu, Mülk, Fatih Sultan Mehmet, Yukarı Yurtçu, Orhaniye, Fethiye, Bitik, Köy İçi ve Kışla bölgelerinde kesinti olacaktır. Ayrıca saat 10.17 ile 15.00 arasında 2468 ve 2472 numaralı sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gölbaşı

27 Mart 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında 1064, 1070, 1074 numaralı sokaklar ile Akbulut, Gökyıldız, Turgut Özal, Evrensel, Yıldız ve Yıldızlar bölgelerinde elektrik kesintisi olacaktır. Aynı gün saat 10.30 ile 11.30 arasında Çankaya ile ortak olan 1730, 1759, 1760, 1768, 1778, 1779, 1780, 1781, 1782, 1784, 1785, 1787, 1788 numaralı sokaklar ile Malazgirt, Yavuz Sultan Selim ve Kanuni Sultan Süleyman caddelerinde kesinti uygulanacaktır. Saat 12.30 ile 15.30 arasında Bağlar ve Beytepe çevresinde kesinti olacaktır. Saat 10.00 ile 17.00 arasında Haymana Ankara yolu ve Dikilitaş bölgelerinde, saat 09.30 ile 13.00 arasında Merkez, Gölbek, Küme 2, Yayla Çiftliği, Karacaören, Durupınar ve Güzelcekale bölgelerinde kesinti yapılacaktır. 28 Mart 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Çayırlı, Haymana ve Topaklı bölgelerinde, saat 09.00 ile 10.30 arasında 1022 ve Görgülü sokaklarında, saat 11.00 ile 12.00 arasında ise 1002, 1017, 1018, 1020 ve Ersu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.