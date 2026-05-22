Ankara elektrik kesintisi! 22-23 Mayıs Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 22 Mayıs günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Altındağ

22.05.2026 tarihinde 10.00 ile 11.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Taşdelen, Altındağ, Çağdaş, Turgut Özal 2, 107 ve Turgut Özal 2 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 11.30 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 972, 946/2, 959, 971/1, 945, 946, 948, 946/1, 947, Selçuk, 968/1, 969, 968 ve 1017 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 14.00 ile 15.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atılgan Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kavaklı bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beypazarı

22.05.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gülveren 4, Dibekören, Gülveren 1, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Pınarbaşı, Zafer 1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Gonca, Göbet, Serçe, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 2, Çıkmaz 2, Fatih, Bağlar 1, Bahar, Ankara, Selvi 1, Evcik ve Baraj bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Çankaya

22.05.2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dumlupınar Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 11.30 ile 13.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 3109, 3111, 3095, 3114, 3118, 3115, 3112, 3116, 3100, 3117 ve 3113 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 15.00 ile 16.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 576 Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 10.00 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1597 Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 13.45 ile 15.45 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1597 Sokak ve İhsan Doğramacı Caddesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 09.00 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bağlar, Dikmen, Nefer, Menteşe, Müdafa, Mimar Sinan, Karton, Oduncu, Kırlangıç, Seval, Güzelyurt Bağlum, Güzelyurt, Karlı, Kaktüs, Haliç, Koşar, Kapı, Emirdağ, Duygulu, Dolgun, Sünger, Tütün, Haneli, Çerkez, Yenice, Rençber, Develi, Kurşunlu, İstanbul, Çevreli, Destici, Benekli, İzmir, Suadiye, Çapraz, Yemen, Yoncalık, Hünkâr, Dostlar, Buhari, Necip Fazıl Kısakürek, İlginç, Ertuğrulgazi, Firuze, Radar, İğne, Kırım, Cevizli, Balkan ve Divrik sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Etimesgut

22.05.2026 tarihinde 09.00 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1000, 1080, 1052, 1077, Bağlıca Köyü, Şehit Hikmet Özer, 1051, 1053, 1040, 1050, 1073, 1042, 1044, 1041, 1047, 1043, 1045, 1049, Höyük, Selahaddin Eyyubi, Aynalı, Etimesgut, Kuzupınarı, 1078, Sarıtaş, Bağlıca, 1079, 1048 ve 1075 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1733 ve 1748 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 09.00 ile 12.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Eskişehir Devlet Yolu ve Dumlupınar bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 14.00 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yapracık Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, 2803, 2801, Huzur Kent Yapı Kooperatifi, 2802 ve 2804 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 10.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4356, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, 4351, Turkuaz Mahallesi Kuyupınar Mevkii, Yukarı Yurtçu, Safahat, 4409, 4368, 4353, 4340, 4331, 4347, 4338, Hicret, 4415, 4385, 4339 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Gölbaşı

22.05.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Velihimmetli Bağlar, Bağlar Mevkii ve Velihimmetli Mahallesi’nde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yaylabağ ve Yurtbeyi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ankara, Karaoğlan, Yurtbeyi ve 3921 sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 14.30 ile 16.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yurtbeyi bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Atatürk ve Halaçlı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Halaçlı bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde farklı saat aralıklarında Gedikli, Karahöyük, Yağmurbaba, Tanacan, Gırmeç, Tanık, Safranbolu, Babayakup ve çevresindeki birçok cadde ile kümelerde şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahiboz, Karapınar, Fatih Caddesi, Merkez Mahallesi, Sarıkaya ve çevresindeki birçok sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 09.30 ile 13.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ballıkpınar Mahallesi, Hacımuratlı, Topaklı, Velihimmetli Mahallesi ve çevresinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 10.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Esence, Akbaşak, Altınbaşak, Yeşilyayla, Turnaçayırı, Koparan ve çevresindeki kooperatif alanlarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Hacılar Küme ve 986/1 Sokak’ta elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kalecik

22.05.2026 tarihinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Karahöyük bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gedikli, Karahöyük, Yağmurbaba, Tanacan, Safranbolu, Babayakup ve çevresindeki birçok sokak ile kümede elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Keçiören

22.05.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çalseki bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çalseki bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 09.00 ile 14.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2081, 1572, 2123, Yozgat ve Murat Çobanoğlu sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Direklik Mevki, Melikşah, Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, Oyumığde, Dağkalafat, Tepe Küme, Meşeli ve Sarısu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bağlum ve Saçak bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Nasip ve Taştepe bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 15.30 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Altın, Makale, Taştepe, Sarıçam, Mina, Kuzeren ve Mücahit sokaklarında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Yenimahalle

22.05.2026 tarihinde 09.30 ile 12.45 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Merkez, Mursallı, Hamitli, Kocaali, Terzioğlu, Küçükilyaslı, Pazaryeri, Mektep, Büyükilyaslı, Ahiler, Kaymaklar Merkez, Pazarpınar, Hoca, Sakalar ve Hacullu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22.05.2026 tarihinde 11.00 ile 17.00 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2331 Sokak, Batı Bulvarı Modernkent ve Batı Bulvarı Nurol Sitesi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.