Ankara elektrik kesintisi! 21-22-23 Mayıs Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 21 Mayıs günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Altındağ

Altındağ’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Altın, Lozan, Atatürk, Bahçe, Erdem, Engin 1, Engin 2, Engin 3, Osmangazi 1, Mimar Sinan, Karşıyaka, Melek, İstiklal, Kuyucak, Baraj, Topalak, Akın, Karabayır, Akpınar, Canan, Bekpınar Yolu, Ağcataş Yolu, Ekinci·k, Hacı Bayram Veli, Odabaşı, Barbaros Küme, Şahin, Doğukent, Barbaros, Ceviz, Cumhuriyet, Engin, Orman, Emek, Ceyhan, Odabaşı Karşıyaka ve Cemre bölgeleri etkilenecektir.

Altındağ’da 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Taşdelen, Altındağ, Çağdaş, Turgut Özal 2 ve 107 bölgeleri etkilenecektir.

Altındağ’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 10.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Demirhendek, Altınay, Serince, Atılgan ve Köyceğiz bölgeleri etkilenecektir.

Altındağ’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. 1414, Karacaören TOKİ, Karacaören Mahallesi ve Yeşilyurt bölgeleri etkilenecektir.

Altındağ’da 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 11.30 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. 972, 946/2, 959, 971/1, 945, 946, 948, 946/1, 947, Selçuk, 968/1, 969, 968 ve 1017 bölgeleri etkilenecektir.

Altındağ’da 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Atılgan bölgesi etkilenecektir.

Altındağ’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kavaklı Yolu ve Kavaklı bölgeleri etkilenecektir.

Altındağ’da 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kavaklı bölgesi etkilenecektir.

Altındağ’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Elvankent Banka Konutları, Vezinli, Ulucanlar, Havuzlu Çeşme, Doğukent, Semaver, Natoyolu ve Yakupabdal bölgeleri etkilenecektir.

Bala

Bala’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Abazlı ve Günalan bölgeleri etkilenecektir.

Bala’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Ahmet Çayırı 7. Afet Konutu, Yöreli 23 Afet Konutu, Emirler, Yöreli, Soğulcak, Bağiçi Yayla, Bağiçi Zırva, Ahmetçayırı ve Abazlı bölgeleri etkilenecektir.

Bala’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. 19 Mayıs Afşar, Atatürk, 201, 203, 207, 212, 220, 219, 222, Adnan Kahveci, Torunoğlu, 217, Dadaloğlu, Yayla Afşar, Fatih Sultan Mehmet Afşar, Koçyayla ve Yeniköy bölgeleri etkilenecektir.

Bala’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. 19 Mayıs Afşar, Atatürk, Fatih Sultan Mehmet Afşar, Torunoğlu ve Dadaloğlu bölgeleri etkilenecektir.

Bala’da 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Ofisliler Konut Yapı Kooperatifi, Beylik, Evren Yayıncılık, Nergiz, Beynam Çiftliği, Beynam Çiftlik Mevkii, Yavrucuk Küme, Beynam Konakları, Yavrucuk, Gökçehüyük, Kale Boğazı, Beynam, Yağlıpınar, Oğulbey, Atatürk, Dağ Evleri, Yenipınar ve Bahçelievler bölgeleri etkilenecektir.

Beypazarı

Beypazarı’nda 21 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. 113, Akdere, Hürriyet 10, İnönü, Muhsin Yazıcıoğlu, 108, 124, 110, Yakapınar, Bozyaka, Hacıhasanlar, Çomak, Elvanlar, Uzunöz, Oklalar, Durhanlar, Alpağut, Baraman, Karacasu, Doğandere, Beycik, Çiller, Çalıcaalan, Danişment, Güzelöz, Uluhan, Kabaca ve Dereköy bölgeleri etkilenecektir.

Beypazarı’nda 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Aşağı Çive, Dibekören, Ozan, Solaklar, Oyma Ağaç, Aksu, Aşağı Tepe, Yukarı Tepe, Kırşeyhler, İslamalan, Aliefi, Alan, Yukarıkavacık, Tepe, Aşağıkavacık, Karakaya, Aşağıbağlıca, Epçeler, Yukarıbağdere, Mürküt, Soğukkuyu, Öşürler, Kulu, Meyildere, Meyilhacılar, Eğri, Aşağıbağdere, Karahisargölcük, Kavakköy, Yukarıbağlıca, Belenalan, Çive, Karahisar, Beydili, Cendere, Kuruca, Demirköy, Saçak, Tekke, Subaşı ve Osmanköy bölgeleri etkilenecektir.

Beypazarı’nda 22 Mayıs 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Gülveren 4, Dibekören, Gülveren 1, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Pınarbaşı, Zafer 1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Gonca, Göbet, Serçe, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 2, Çıkmaz 2, Fatih, Bağlar 1, Bahar, Ankara, Selvi 1, Evcik ve Baraj bölgeleri etkilenecektir.