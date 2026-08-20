Ankara elektrik kesintisi! 20-21 Ağustos 2026 Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 20 Ağustos günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Natoyolu, Dumlupınar ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahmetadil ve Arkbürk bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Yılanlıpınar, Yenice Yolu Sağ, Yol Üstü, Özal ve Balıkhisar Köy İçi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.15 ile 15.15 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Adnan Kahveci ve Balıkhisar Köy İçi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

AYAŞ

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ilıca Şabanözü, Kıranharmanı, Burhan Demirbaş, Aşağı Yerleşim, Aşağı 2 Şabanözü, Karakoyunlu, Beylik Şabanözü, Kuzuluk Şabanözü, Tekke Küme, Aşağı Gençali, Çiftlikler, Avşar Küme, Oğuzlar Mevsimlik İşçiler, Orta Şabanözü, Yeni Şabanözü, Ahlatlı, Gençali, Hıdırşeyh, Yolun Altı Müslüm, Yolun Üstü Müslüm, Güreş, Karşıyaka, Kuşlar Şabanözü, Yukarı Sarıoba, Yukarı Yerleşim, Oğuzlar, Aşağı Sarıoba ve Aşağı 1 Şabanözü bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Burhan Demirbaş, Tekke, Ayaş Polatlı Yolu ve Tepe bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Murat, Tepe, İmamoğlu, Polatlı 1, Gülami, Mutlu, Şehit Olgun Gökmen (Yeni), Şehit Olgun Gökmen, Emek ve Emek (Yeni) bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ortabereket bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

BEYPAZARI

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Başören bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Gülveren 4, Dibekören, Gülveren 1, Sakarya 1, Kozlu Yayla, Gazi 1, Menekşe, Pınarbaşı, Zafer 1, Gülveren 2, Hürriyet Sarıyar, Okul Sarıyar, Baraj 1, Gölbaşı 1, Gölbaşı 2, Gölbaşı 3, Gonca, Göbet, Serçe, Cumhuriyet Alanı, Site Küme, Bağlar 2, Çıkmaz 2, Fatih, Nallıkozlu Yaylası, Bağlar 1, Bahar, Ankara, Selvi 1, Evcik, Emremsultan, Baraj ve Karahisarkozlu bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Eminağa, Oymaağaç ve Yukarıulucak bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.32 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şeyh Şamil ve Demirciler Sitesi 1 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Alparslan Türkeş, Akyazı ve Şeyh Şamil bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Akşemseddin, Müftüzade İzzet Efendi, Beytepe ve Kayhan Güven bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kaşmahkeme bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Kaş Mahkeme Öksüzce, Kaşmahkeme, Öksüzce, Daracık ve Dağsalı bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 18.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dibecik Mücavir ve Dibecik bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ÇANKAYA

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Natoyolu, Dumlupınar ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Aleksander Dubçek bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Turan Güneş, Rabindranath Tagore, 673, 554, 701, 700, 2190 ve 702 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şadırvan, Sakinler, Tıp Fakültesi, Bildik, Esenler, 328, Cami, Bucak, Sancak ve Görgülü bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Anıt, Önder, Dögol, Ayten ve Mareşal Fevzi Çakmak bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 13.45 ile 16.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 742, 737, 747 ve 741 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 723, 725, 716, 717, 719, Cezayir, Rabindranath Tagore, Sukarno, 724, Prof. Dr. Turan Erol, Şehit Mustafa Doğan, 720 ve 718 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 12.30 ile 15.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 13, 70, 64, 19, Kazakistan, 46 ve 12 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 555 Cadde, 558, 554, 559, 555 ve 557 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.15 ile 11.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Bişkek, Taşkent, Şehit Yaşar Durakoğlu, 77, Azerbaycan, Şehit H. Temel Kuğuoğlu, Oğuzhan Asiltürk, 75, Prof. Dr. Muammer Aksoy ve 52 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1480/1, Karakaş, 1424, Ufuk Üniversitesi, 1476, 1479, Öğretmenler ve Malcolm X bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ELMADAĞ

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Fatih 1, 204, 211, 221, 216, 222, 217, 209, Bağlarbaşı 1, Bağlarbaşı ve 215 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 149, 177, 168, 175, 150, 161, 173, 178 ve 169 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

ETİMESGUT

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1544, 1698 ve 1688 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1704, 1708, 1688, 1685, 1727 ve 1707 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Çavuşlu, Elvankent Banka Konutları, Uzunyol, Vezinli, Okul Önü, Ulucanlar, Atatürk, Halay, Gelincik, Havuzlu Çeşme, Leylak, Doğukent, Semaver, Natoyolu, Dumlupınar ve Yakupabdal bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 287, Dil Devrimi, 281 ve 285 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1. Meşrutiyet ve Dil Devrimi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 285 ve Dil Devrimi bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

20 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 4356, Eskişehir Devlet Yolu, Dumlupınar, 4351, Turkuaz Mahallesi Kuyupınar Mevkii, Yukarı Yurtçu, Safahat, 4353, 4340, 4331, 4347, 4338, Hicret, 4415, 4385, 4370, 4368 ve 4339 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Dil Devrimi, 281 ve 285 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 16.45 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 2. Meşrutiyet ve 275 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 14.00 ile 15.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Şapka Devrimi bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle Ahi Mesud bölgesinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

21 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.30 ile 17.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 1776, 1771, 1781, 1785, 1784, Kürşat, 1786 ve 1904 bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 09.00 ile 11.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 279 ve 2. Meşrutiyet bölgelerinde elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 11.30 ile 13.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 275 ve 276 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.

22 Ağustos 2026 tarihinde saat 15.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle 269, 296 ve 271 numaralı cadde ve sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacaktır.