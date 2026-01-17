Ankara elektrik kesintisi! 18-19 Ocak Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?
Ankara EDAŞ elektrik kesintisi! 18 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak. Peki, 18 Ocak Ankara'nın hangi ilçelerinde elektrik kesintisi yaşanacak? Ankara'da Keçiören, Çankaya, Yenimahalle, Mamak elektrik kesintisi kesintisi araştırılıyor. Peki, Ankara elektrik kesintisi kaç saat sürecek, elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesintisi...
Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent EDAŞ elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 18 Ocak günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...
ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:
ÇANKAYA ELEKTRİK KESİNTİSİ
Bakım Çalışması
Tarih: 18.01.2026
Saat: 10.00 ile 12.00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Yakupabdal, Doğukent, Kıbrısköy
Bakım Çalışması
Tarih: 21.01.2026
Saat: 09.30 ile 17.30
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Yılmaz Çolpan, Rafet Canitez
Bakım Çalışması
Tarih: 19.01.2026
Saat: 09.00 ile 15.00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Ürdün, 636. Sokak, 635. Sokak
Bakım Çalışması
Tarih: 20.01.2026
Saat: 09.00 ile 17.00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Hırabaşoğlu, Ahmetadil, 499. Sokak, 604/4. Sokak, 568. Sokak, 555. Cadde, 569. Sokak, 560. Sokak, 567. Sokak, 558. Sokak, 559. Sokak, 561. Sokak, 562. Sokak, 554. Sokak, Yukarı İmrahor Mahallesi, 565. Sokak, 564. Sokak, 563. Sokak, 557. Sokak, Orta İmrahor, 566. Sokak
Bakım Çalışması
Tarih: 19.01.2026
Saat: 14.00 ile 15.00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Belirtilmemiş
Bakım Çalışması
Tarih: 20.01.2026
Saat: 09.00 ile 15.00
Kesinti Nedeni: Şebeke iyileştirme çalışmaları
Etkilenen cadde ve sokaklar: Şehit Sadık Erişen, Şemsettin Günaltay, 468. Sokak, 476. Sokak, 478. Sokak, 465. Sokak, 462. Sokak, 469. Sokak, 448. Sokak, 463. Sokak, 467. Sokak, 477. Sokak