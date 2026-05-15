Ankara elektrik kesintisi! 15-16 Mayıs Ankara'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Ankara elektrik kesintisi listesi ve Başkent elektrik kesintisi listesi araştırmaları yapılıyor. Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi'nden (BAŞKENTEDAŞ) yapılan açıklamaya göre 15 Mayıs günü Ankara'nın çeşitli ilçelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacak. İşte Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler ve Ankara'da elektrik kesintisi yaşanacak mahalleler. Ankara'da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, Ankara'ya elektrik ne zaman gelecek? İşte detaylar haberimizde...

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ

Ankara'daki elektrik kesintileri hakkında Başkent Elektrik Dağıtım Şirketi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

ALTINDAĞ

15 Mayıs 2026 tarihinde Serpmeevler, Peçenek ve Tatlar Mahallesi’nde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün Merkez ve Aşağı bölgelerinde 09.30 ile 12.00 saatleri arasında bakım çalışması yapılacaktır.

Kavaklı Yolu ve Kavaklı bölgesinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Tatlar Mahallesi ile Kavaklı çevresinde 09.45 ile 10.45 saatleri arasında kısa süreli bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

16 Mayıs 2026 tarihinde Hobi Evleri ve Peçenek bölgesinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Aynı gün Bayrak, Hırabaşoğlu, Kabaca, Dibekören, Çağabey, Acısu, Dikmen Mücavir, Aşağı Mahalle Küme Evleri, Ayvaşı Küme, Yoğunpelit, Güneyce, Boztepe, Dikmen, Ayvaşık, Dibecik Mücavir, Dibecik, Akkaya, Kızılcasöğüt, Adaören, İncepelit ve Akçakavak bölgelerinde 11.10 ile 17.30 saatleri arasında şebeke iyileştirme çalışmaları yapılacaktır.

BALA

15 Mayıs 2026 tarihinde Atatürk, Yayla Afşar, 19 Mayıs Afşar, Bahçeli, Adnan Kahveci ve Cumhuriyet Afşar bölgelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Beynam, Kale Boğazı ve Dağ Evleri bölgelerinde aynı gün 09.30 ile 11.30 saatleri arasında bakım çalışması yapılacaktır.

Aynı bölgelerde 14.30 ile 16.30 saatleri arasında ikinci bir kesinti uygulanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde Küçükcamili, 19 Mayıs, Avni Akyol, Çatalören, Boyalık, Büyükboyalık Sitesi, Keklicek, Yeniköy, Küçükbayat, Büyükcamili, Üçem, Şehriban, Çatalçeşme, Büyükboyalık, Küçükboyalık ve Büyükbayat bölgelerinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Fatih Sultan Mehmet Afşar, 19 Mayıs Afşar, Atatürk, Torunoğlu, Abdi İpekçi ve 204 Sokak çevresinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

Bahçelievler, Beynam Konakları, Dağ Evleri, Beynam ve Kale Boğazı bölgelerinde 09.30 ile 11.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Abazlı, Dostlar Çiftliği ve Karahasanlı bölgelerinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında bakım çalışması yapılacaktır.

Beynam Konakları, Dağ Evleri, Beynam Çiftlik Mevkii, Beynam ve Yenipınar bölgelerinde 15.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Atatürk, Avni Akyol, Yayla Afşar, Ziya Gökalp Afşar, 19 Mayıs Afşar ve Abdi İpekçi bölgelerinde 09.30 ile 12.00 saatleri arasında bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

BEYPAZARI

15 Mayıs 2026 tarihinde Dibekören, Alaaddin, Çakmak, Çınar, Dik Çakmak ve Karcıkaya Dere Sağ bölgelerinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde Kaş Mahkeme Öksüzce, Nerdübendede, Öksüzce, Tepedelen, Yazıcıoğlu ve Kaşmahkeme bölgelerinde 09.00 ile 11.00 saatleri arasında bakım çalışması yapılacaktır.

Avlu Bostanları, Bostancılar Çarşısı, İhsan Yavaş ve İrfan Gümüşel bölgelerinde 13.00 ile 15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Dibekören, Sakarya 1, Gazi 1, Menekşe, Zafer 1, Evcik, Fatih, Baraj 1, Gonca, Cumhuriyet Alanı, Bağlar 1, Çıkmaz 2, Bahar ve Ankara bölgelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında bakım çalışması yapılacaktır.

Dibekören, Marangozlar, Akyazı ve Demirciler Sitesi çevresinde 10.50 ile 17.50 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yukarıulucak bölgesinde 11.00 ile 17.40 saatleri arasında bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

Dibekören, Akyazı, Demirciler Sitesi, Alparslan Türkeş ve Şeyh Şamil çevresinde 10.30 ile 18.30 saatleri arasında bakım çalışması yapılacaktır.

ÇANKAYA

15 Mayıs 2026 tarihinde Reşat Nuri, Nazilli, Selimiye, Kuzgun, Hoşdere ve Yeşilyurt bölgelerinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Kömürcü ve Yakupabdal bölgelerinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

665, 554, 555 ve Karataş çevresinde 09.30 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacaktır.

Galip Erdem bölgesinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında bakım çalışması uygulanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde Esence, Yeni, Küçük Beltepe, Onbaşı, Aşağı, Yukarı, Beltepe, Kapaklı, Merkez, Okluca, Üçağıl ve Tatlısu bölgelerinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

2118 Sokak’ta 00.30 ile 05.30 saatleri arasında bakım çalışması yapılacaktır.

Abazlı, Dostlar Çiftliği ve Karahasanlı bölgelerinde 12.30 ile 14.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

648 Sokak’ta 09.30 ile 12.30 saatleri arasında, aynı gün 13.30 ile 16.30 saatleri arasında ikinci bir bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

ETİMESGUT

15 Mayıs 2026 tarihinde Eskişehir Devlet Yolu, Yapracık 1. Köy, Yapracık 2. Köy, Yapracık Mahallesi, Huzur Kent Yapı Kooperatifi ve Evliya Çelebi çevresinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Eskişehir Devlet Yolu ve Dumlupınar bölgesinde 13.00 ile 15.30 saatleri arasında bakım çalışması yapılacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde Safahat, Dumlupınar, 4409, 4415 ve 4385 Sokak çevresinde 09.00 ile 12.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yukarı Yurtçu bölgesinde 13.00 ile 15.30 saatleri arasında bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

17 Mayıs 2026 tarihinde Semerkand, Dumlupınar ve Eskişehir Devlet Yolu çevresindeki bazı sokaklarda 10.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Söğüt, Ayaş, Kayı Boyları, Selçuklu, Pehlivan, Ankara, Bayat, Köy Pınaryaka ve Feruz bölgelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında bakım çalışması yapılacaktır.

4305 Sokak, Ankara Yolu, Veterinerlik Mevkii, Dağyaka Mahallesi, Orhaniye ve Kışla çevresinde 18.00 ile 21.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

HAYMANA

15 Mayıs 2026 tarihinde Merkez ve Durupınar bölgelerinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Alahacılı, Hıdırlar, İnler ve Ilıca bölgelerinde aynı saatlerde bakım çalışması yapılacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde Ülke, Neşe, Olgunlar, Ankara, Şehadet, Saracalar, Altınordu, Şeyhler, Bahadır, Bayındır, Türközü, Evliya Çelebi, Seğmenler, Sünlü, Yazır Yolu, Derman ve çevresindeki çok sayıda sokakta 09.15 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Mayıs 2026 tarihinde Temiz, İlke, Şeref, Sakin, Gençal, Leylekli, Saygı, Anadolu, Güneş, Çay, Serçe, Ankara, Gözcü, Haymana, Ahmetadil, Aksu, Ece, Ada, Papatya, Çeşme, Poyraz, Hizmet, Cesur, Vakıf, Seymen, Ekin, Erkal, Uğur, Mercan, Başak, Gazi, Huzur, İnönü, Kahraman, Meşe, Meriç, Park, Hanımeli, Yeşilçam, Yavuz, Boztepe, Engin, Verimli, Üzüm, Armağan, Vefa, Volkan, Koza, Cihangir, Çağla, Burcu, Heybeli, Dikmen, Fevzi Çakmak, Atlas, Gülbahçe, Mutlu, Devlet, Yıldırım, Tuna, Uçar, Ceylan, Hedef, Hayat, Kardeş, Sağlam, Karanfil, Vatan, İhlas, Gelincik ve Atatürk çevresinde 10.00 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

Samsam ve Bumsuz bölgelerinde de aynı saatlerde bakım çalışması yapılacaktır.

KEÇİÖREN

15 Mayıs 2026 tarihinde 695 Sokak ve Yozgat çevresinde 09.30 ile 12.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

2029 ve 2032 Sokak çevresinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında bakım çalışması yapılacaktır.

Kerpiç, Yavuz, Mahmutbey 1, Aslan, Çimen, Çandarlı, Ballıbaba, Kurt ve Alperen bölgelerinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Yavuz, Batuhan, Ballıbaba, Beylerbeyi, Simge, Kınacı, Atika, Kervan ve Bahtiyar bölgelerinde 09.00 ile 15.00 saatleri arasında bakım çalışması gerçekleştirilecektir.

Ahmetadil, Camili, Mimar Sinan, Kösrelik, Melikşah, Gölyayla, Çamlık Küme, Yukarı Çavundur Yolu, Çırpılıyurt, Yunus Emre, Susuz, Dalyasan, Oyumiğde, Dağkalafat, Meşeli ve Sarısu çevresinde 09.15 ile 17.15 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde 2035 Sokak’ta 09.30 ile 12.30 saatleri arasında bakım çalışması yapılacaktır.

2029 ve 2034 Sokak çevresinde 14.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

NALLIHAN

15 Mayıs 2026 tarihinde Aşağı Çive, Ozan, Solaklar, Oyma Ağaç, Aksu, Aşağı Tepe, Yukarı Tepe, İslamalan, Aliefe, Alan, Yukarıkavacık, Karakaya, Aşağıbağlıca, Epçeler, Yukarıbağdere, Mürküt, Soğukkuyu, Öşürler, Kulu, Meyildere, Meyilhacılar, Eğri, Karahisargölcük, Yukarıbağlıca, Belenalan, Çive, Karahisar, Beydili, Cendere, Kuruca, Demirköy, Saçak, Tekke ve Subaşı bölgelerinde 10.00 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

16 Mayıs 2026 tarihinde Aşağı Çive, İslamalan, Aliefe, Epçeler, Mürküt, Meyildere, Meyilhacılar, Çive, Karahisar, Cendere ve Subaşı bölgelerinde 09.30 ile 17.30 saatleri arasında bakım çalışması yapılacaktır.

Akdere, Alpağut, Elvanlar, Beycik, Bozyaka, Baraman, Çalıcaalan, Çiller, Danişment, Dereköy, Doğandere, Güzelöz, Hacıhasanlar, Kabaca, Durhanlar, Karacasu, Uluhan, Çomak, Uzunöz, Oklalar ve Yakapınar bölgelerinde 10.00 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.

17 Mayıs 2026 tarihinde Çıkmaz 2, Bahar, Menekşe, Göbet, Ankara ve Selvi 1 bölgelerinde 09.00 ile 17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacaktır.