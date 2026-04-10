Ankara elektrik kesintisi 10-11 Nisan listesi! Ankara'da elektrik kesintisi nerelerde yaşanacak?

Başkent Ankara’da planlı elektrik kesintileri 10 ve 11 Nisan tarihlerinde birçok ilçeyi kapsayacak şekilde uygulanacak. Şebeke iyileştirme çalışmaları kapsamında yapılacak kesintiler farklı saat aralıklarında gerçekleştirilecek.

ANKARA ELEKTRİK KESİNTİSİ 10-11 NİSAN

Ankara genelinde 10 ve 11 Nisan 2026 tarihlerinde planlanan elektrik kesintileri, çok sayıda ilçe ve mahallede etkili olacak şekilde programlandı:

Ayaş:

11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi yapılacaktır. Kesinti; 1. Okul, Açelye, Zambak, Sağlık, Karanfil, Ladin, Söğüt, İstiklal, Lale, Hun, Kayı Boyları, Ihlamur, Cumhuriyet, Selçuklu, Ayaş Ankara, Ankara, Ayaş, İnce, Pehlivan, Göktürkler, Başbereket, Altay, Bayat, Atatürk, Çiçek, Köy Pınaryaka, Feruz, Gül, Ortabereket ve Oğuzlar sokaklarını etkileyecektir.

Beypazarı:

11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti Dibecik Mücavir alanında gerçekleşecektir.

Çankaya:

10 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 13.30 arasında 3250 Sokak’ta elektrik kesintisi yapılacaktır. 11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Fırat, Dumlupınar ve 1596 sokaklarında kesinti uygulanacaktır. Aynı gün saat 10.00 ile 11.30 arasında ise Ihlamur, Sarmaşık ve Kavaklı sokaklarında elektrik kesintisi olacaktır.

Elmadağ:

11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke iyileştirme çalışmaları nedeniyle çok sayıda mahalle ve sokakta elektrik kesintisi uygulanacaktır. Kesinti Ekrem Kavur, Akpınar, Halil Emiroğulları, Gazi Mustafa, İbrahim Ağa, Hasan Delice, 19 Mayıs, Adil Yalman, Azattepe, Yeşildere, Embia, Doğan, Kural, İnce, Yenicami, Kelleli Harman, Okullar, Çilek, Arapoğlu, Suçıkan, Yılmaz, Deveci, Yavuz, Güngör, Seyit Ahmet, Mollaoğulları, Köksallar, Çelikpazar, Şehit Zülfikar Kaya, Uğrak, Çakmak, Şafak, Üçevler, Pireli, Şimşek, Gençlik, Yeşilyaprak, İdris, Yazı, Seyit Cumali, Ferah, Demir, Fitnatoğulları, Yenişih Mevki, Sarıburun, Atak, Çakmaklar, Uz, Barbaros, Erdoğan, Nazlı, Yenimahalle, Battal Gazi, Halime Hatun, Bağcı, Seyit, Çakır, Gensırtı Karadere, Bahçelievler, Karaca, Yıldız, Mevlana, Avcılar, Belediye, Hacı Hasan, İbrahim Kardak, Keleş, Veli Oğulları, Ömer Efendi, Yazı Mevkii, Adem, Yusuf Köse, Kovaca, Sarıkaya, Belardı Mevkii, Taşpınar, Kel Ağa, Zeynel Efendi, Düzmeşe, Pamak, Közpınar, Nalbant, Su Deposu, Açıkbaş, Yüksel, Kasımbagı ve Koca Hoca sokaklarını kapsayacaktır.

Etimesgut:

10 Nisan 2026 tarihinde farklı saat aralıklarında çeşitli sokaklarda elektrik kesintileri uygulanacaktır. Saat 10.45 ile 11.45 arasında 1964, 1681, 2003, 1697, 1993, 1997, 1990, Şirinler, 2002, 2001, 1995, Atilla Eşer, 1994, 1996, 2388, Eskiçayır ve 2022 sokaklarında kesinti yapılacaktır. Saat 09.00 ile 14.00 arasında 1649 Sokak’ta, saat 09.30 ile 13.30 arasında ise 3250 Sokak’ta kesinti uygulanacaktır. 11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.30 arasında Ayaş ilçesinde belirtilen sokaklarla aynı bölgelerde kesinti olacaktır. 12 Nisan 2026 tarihinde saat 01.00 ile 05.00 arasında geniş bir alanda, özellikle Yapracık, Turkuaz ve çevresindeki mahallelerde elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında Fatih Sultan Mehmet, Ahmetadil, Güvercinlik ve 2685 sokaklarında kesinti uygulanacaktır.

Gölbaşı:

10 Nisan 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Atatürk ve Halaçlı bölgelerinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı gün saat 09.30 ile 17.30 arasında Halaçlı ile birlikte Altunçanak, Muzaffer Türkoğlu, Adile Naşit ve çevresindeki çok sayıda sokakta kesinti uygulanacaktır. 11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında Deveci bölgelerinde kesinti olacaktır. 12 Nisan 2026 tarihinde farklı saatlerde Merkez, İstiklal ve çevresindeki mahallelerde ve ayrıca Emirler, Şekerköy, Karahamzalı gibi bölgelerde elektrik kesintileri uygulanacaktır.

Keçiören:

10 Nisan 2026 tarihinde saat 09.15 ile 17.15 arasında Çadır, Çekirge ve Foça sokaklarında elektrik kesintisi yapılacaktır. Aynı saatlerde Çakmak, Saray, Meryemler, Atakdibi, Şimşirdere ve çevresindeki mahallelerde de kesinti uygulanacaktır. 11 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında 1766 Sokak, Merkez ve Marangeli bölgelerinde kesinti olacaktır. Aynı gün saat 09.00 ile 14.00 arasında Bağlum bölgesinde elektrik kesintisi yapılacaktır. Ayrıca saat 09.00 ile 17.00 arasında Elmadağ ilçesinde belirtilen sokaklarla aynı bölgeleri kapsayan geniş bir kesinti uygulanacaktır. 12 Nisan 2026 tarihinde saat 09.30 ile 15.30 arasında Şıhali, Karakaş, Ahmetadil ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesintisi olacaktır.