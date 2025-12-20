Ankara ASKİ su kesintisi! 21-22 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 21 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 21 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 21 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

AKYURT

20.12.2025 saat 08.20'de başlayan su kesintisinin 21.01.2026 saat 12.00'de sona ermesi planlanmaktadır. Kuraklığa bağlı olarak su kaynaklarında yaşanan azalma nedeniyle kesinti uygulanacaktır.

Etkilenen mahalleler: Beyazıt Mahallesi, Yıldırım Mahallesi, Yeşiltepe Mahallesi, Atatürk Mahallesi.

20.12.2025 saat 11.40'ta başlayan su kesintisinin aynı gün saat 20.00'de sona ermesi planlanmaktadır. Kuraklığa bağlı su kaynaklarındaki azalma nedeniyle kesinti yapılacaktır.

Etkilenen mahalle: Kızık Mahallesi.

YENİMAHALLE

20.12.2025 saat 11.35'te başlayan plansız su kesintisinin aynı gün saat 23.59'da sona ermesi planlanmaktadır. Gayret Mahallesi İvedik Caddesi üzerinde bulunan 200 mm çapındaki içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle kesinti uygulanmaktadır.

Etkilenen mahalleler: 25 Mart Mahallesi, Demetgül Mahallesi, Gayret Mahallesi, Yeniçağ Mahallesi, Varlık Mahallesi, Yunus Emre Mahallesi ile Dereboyu Caddesi ve çevresi.

20.12.2025 saat 12.55'te Yakacık ve Kuzey Yıldızı bölgelerindeki 300'lük ve 1000'lik pompa hatları durdurulmuştur. Arızanın ve depoların durumuna göre ilerleyen saatlerde kesintiye ekleme yapılabilecektir.

Etkilenen yerler: Hurdacılar Sitesi, Yakacık Mahallesi ve Kuzey Yıldızı Mahallesi'nin bir kısmı.

20.12.2025 saat 18.30'da başlayan basınç düşüklüğü ve yer yer su kesintilerinin 21.12.2025 saat 02.00'de sona ermesi öngörülmektedir. Yoğun su kullanımı nedeniyle geçici sorunlar yaşanmaktadır.

Etkilenen mahalleler: Kardelen, Ostim OSB, İlk Yerleşim, Tepealtı, Kaletepe, Çiğdemtepe, Barıştepe, Esentepe, Özevler, Yunus Emre, Turgut Özal, Çarşı, Ragıp Tüzün, Aşağı Yahyalar, Yeşilevler ve Serhat mahalleleri.

21.12.2025 saat 01.00 ile 04.00 arasında planlı ve geçici su kesintisi uygulanacaktır. Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su arzında geçici kısıtlama yapılmaktadır.

Etkilenen mahalleler: Beştepe, Emniyet, Gazi Mahallesi'nin bir bölümü, Macun, Kent Koop, İnönü, Batı Sitesi, Kardelen, İlk Yerleşim, Yeni Batı, Ergazi, Turgut Özal Mahallesi'nin bir kısmı, Ostim OSB'nin bir kısmı, Cumhuriyet, Ata, Susuz Mahallesi ve Susuz Köyü.

MAMAK

20.12.2025 saat 15.15'te başlayan basınç düşüklüğü ve su kesintilerinin 21.12.2025 saat 04.00'e kadar sürmesi beklenmektedir. Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle belirli saatlerde su temininde sorun yaşanabilmektedir.

Etkilenen mahalleler: Peyami Sefa, Akdere, Şehit Cengiz Topel, Kartaltepe, Başak, Ekin, Bostancık, Karaağaç, Altıağaç, Hüseyin Gazi, Harman, Türközü, Kazım Orbay, Yukarı İmrahor, General Zeki Doğan, Saimekadın, Şahintepe, Şirintepe, Mutlu, Kutlu, Ege, Şafaktepe, Balkiraz, Mehtap, Abidinpaşa, Duralialıç, Cengizhan ve Boğaziçi Mahallesi'nin üst kotları.

ALTINDAĞ

20.12.2025 saat 15.45 ile 23.00 arasında basınç düşüklüğü yaşanması beklenmektedir. Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle geçici su sorunları oluşmaktadır.

Etkilenen mahalleler: Battalgazi, Doğantepe, Başpınar, Feridun Çelik, Karapürçek ve Beşikkaya mahalleleri.

SİNCAN

20.12.2025 saat 18.10'da başlayan basınç düşüklüğü ve yer yer su kesintilerinin 21.12.2025 saat 03.00'te sona ermesi öngörülmektedir. Kuraklık ve yoğun su kullanımı nedeniyle geçici sorunlar yaşanabilmektedir.

Etkilenen mahalleler: Fevzi Çakmak, Mustafa Kemal, 29 Ekim, Menderes, Çoğlu mahalleleri ve üst kotlar.

ETİMESGUT

21.12.2025 saat 00.00 ile 05.00 arasında planlı ve geçici su kesintisi uygulanacaktır. Kuraklık ve artan nüfus nedeniyle su kaynakları üzerindeki yük artmıştır.

Etkilenen mahalleler: İstasyon, Alsancak, 30 Ağustos, Kazım Karabekir, Süvari, Piyade, Elvan, Topçu, Ahi Mesut, Ayyıldız, Oğuzlar, Atakent, Şeker, Etiler, Altay, Şehit Osman Avcı, Yeşilova, Devlet, Eryaman, Tunahan, Güzelkent, Yavuz Selim, Şeyh Şamil ve Göksu mahalleleri.