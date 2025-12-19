Ankara ASKİ su kesintisi! 19-20 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 19 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 19 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 19 ARALIK

Güncel Ankara su kesintileri için Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) internet sitesi üzerinden bulunduğunuz ilçenin başlığı altındaki bilgiler ışığında ASKİ su kesintileri hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. ASKİ tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Pursaklar

Arıza Tarihi: 19.12.2025 saat 12.00

Tamir Tarihi: 19.12.2025 saat 14.00

Pursaklar ilçesi Saray Gümüşoluk Mahallesi Recai Sokak içerisinde meydana gelen arıza nedeniyle su kesintisi yapılmıştır. Yaşanan aksaklıktan dolayı özür dileriz.

Etkilenen Yerler: Saray Fatih Mahallesi Mahmudiye Kümeevleri

Çankaya

Arıza Tarihi: 19.12.2025 saat 12.30

Tamir Tarihi: 19.12.2025 saat 17.00

Çankaya ilçesi Bademlidere Mahallesi'nde 200'lük içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle 19.12.2025 tarihinde saat 12.15 ile 17.00 arasında su verilemeyecektir. Arızanın en kısa sürede giderilmesi için ekiplerimiz çalışmalarını sürdürmektedir.

Etkilenen Yerler: Bademlidere Mahallesi

Gölbaşı

Arıza Tarihi: 19.12.2025 saat 14.05

Tamir Tarihi: 19.12.2025 saat 18.00

Gölbaşı ilçesi Hacı Hasan Mahallesi'nde 160'lık içme suyu hattında yapılacak arıza çalışması nedeniyle 19.12.2025 tarihinde saat 14.00 ile 18.00 arasında su kesintisi uygulanacaktır.

Etkilenen Yerler: Hacı Hasan Mahallesi'nin bir kısmı

Polatlı

Arıza Tarihi: 19.12.2025 saat 15.00

Tamir Tarihi: 19.12.2025 saat 19.00

Polatlı ilçesi Üçpınar Mahallesi üzerinde bulunan dağıtım şebeke hattında yaşanan arıza nedeniyle 19.12.2025 tarihinde saat 15.00 ile 19.00 arasında su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Üçpınar Mahallesi'nin bir kısmı

Etimesgut

Arıza Tarihi: 19.12.2025 saat 16.50

Tamir Tarihi: 19.12.2025 saat 23.00

Etimesgut ilçesi Yukarıyurtçu Mahallesi 4491. Cadde içerisinde içme suyu şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 19.12.2025 tarihinde saat 16.50 ile 23.00 arasında su kesintisi yapılacaktır.

Etkilenen Yerler: Aşağıyurtçu Mahallesi, Yurtkent Villaları, Dünya Birlik Sitesi, Golfkent Sitesi ve Evliya Çelebi Caddesi'nin bir kısmı

Mamak

Arıza Tarihi: 19.12.2025 saat 17.00

Tamir Tarihi: 19.12.2025 saat 22.00

Mamak ilçesi Akşemsettin Mahallesi'nde 100'lük içme suyu hattında yapılacak arıza çalışması nedeniyle 19.12.2025 tarihinde saat 17.00 ile 22.00 arasında su verilemeyecektir.

Etkilenen Yerler: Akşemsettin ve Duralialıç Mahalleleri'nin bir kısmı