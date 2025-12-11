Ankara ASKİ su kesintisi! 11-12 Aralık Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek, sular ne zaman gelecek?

Ankara su kesintisi olan yerler yayınlandı. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) 11 Aralık günü Ankara'da su kesintisi yaşanacak ilçeleri duyurdu. Peki sular ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte ASKİ 11 Aralık Ankara su kesintisi saatleri!

ANKARA SU KESİNTİSİ 11 ARALIK

Polatlı İlçesi Cumhuriyet Mahallesi üzerinde bulunan içme suyu dağıtım şebeke hattında meydana gelen arıza nedeniyle 11 Aralık 2025 günü saat 11.05'te başlayan ve aynı gün saat 19.00'da tamamlanması planlanan zorunlu su kesintisi uygulanmaktadır. Bu kesintiden Cumhuriyet ve Zafer Mahalleleri ile Yeni Mahallenin bir kısmı etkilenmektedir.

Keçiören'de Pınarbaşı Mahallesi Ayrık Sokak içindeki beş yüzlük zon boruda oluşan arıza nedeniyle N5 hattının vanası kapatılmış ve plansız su kesintisi yapılmıştır. Arıza 11 Aralık 2025 günü saat 11.25'te başlamış olup 18.00'de tamamlanması öngörülmektedir. İncirli, On Dokuz Mayıs, Kuşcağız ve Pınarbaşı Mahalleleri kesintiden etkilenmektedir.

Etimesgut'ta Turkuaz Mahallesi Golf Kent yolu üzerindeki içme suyu şebeke hattında yaşanan arıza sebebiyle 11 Aralık 2025 günü 11.30 ile 17.00 saatleri arasında su verilememektedir. Bu durum Turkuaz Mahallesinin bir kısmı ile Dünya Birlik Sitesini etkilemektedir.

Polatlı'da Şehitlik Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi üzerindeki içme suyu dağıtım hattında oluşan arıza nedeniyle aynı gün saat 12.00'de başlayan ve 19.00'da giderilmesi planlanan bir su kesintisi uygulanmaktadır. Cumhuriyet ve Şehitlik Mahallelerinin bir kısmı bu arızadan etkilenmektedir.

Polatlı'nın Şentepe Mahallesinde içme suyu dağıtım hattında yaşanan arıza sonucu 11 Aralık 2025 günü 14.25'te başlayan ve 19.00'da tamamlanması beklenen zorunlu su kesintisi yapılmaktadır. Şentepe Mahallesinin bir kısmı etkilenen bölgelerdir.

Sincan İlçesi Gökçek Mahallesi Ayaş Ankara yolu üzerinde meydana gelen ana boru arızası nedeniyle 11 Aralık 2025 günü 14.40 itibarıyla plansız su kesintisi uygulanmaktadır ve arızanın 19.00'da giderilmesi öngörülmektedir. Bu kesinti Gökçek, Törekent, Ahi Evran OSB ve Osmaniye Mahallelerinin tamamını kapsamaktadır.

Şereflikoçhisar'da Tuzla Mahallesi Konut Evler Caddesinde oluşan dağıtım hattı arızası sebebiyle 16.15 ile 18.15 saatleri arasında iki saatlik su kesintisi yapılmaktadır. Kesintiden Tuzla Mahallesi etkilenmektedir.

Pursaklar İlçesi Saray Fatih Mahallesi Tunahan Sokak içinde meydana gelen arıza nedeniyle 11 Aralık 2025 günü 16.30'da başlayan ve 18.00'de tamamlanması planlanan su kesintisi uygulanmaktadır. Saray Fatih Mahallesinin bir kısmı bu kesintiden etkilenmektedir.

Etimesgut'un Göksu Mahallesinde yaşanan içme suyu hattı arızası nedeniyle 16.55 ile 23.00 saatleri arasında su verilememektedir. Bu durum İhlas Caddesi ve çevresini etkilemektedir.

Gölbaşı İlçesi İncek Mahallesi Paysa Caddesi üzerinde gerçekleştirilen içme suyu hattı arıza çalışması nedeniyle 11 Aralık 2025 günü plansız su kesintisi yaşanmakta olup arızanın saat 22.00'de giderilmesi planlanmaktadır. İncek Mahallesinin bir kısmı kesintiden etkilenmektedir.

Kazan'da Göksu Mahallesinde meydana gelen içme suyu şebeke hattı arızası sebebiyle 11 Aralık 2025 günü 17.05'te başlayan ve 23.00'te tamamlanması beklenen su kesintisi uygulanmaktadır. Bayraktar Caddesi, Gıdacılar Caddesi, Aksoy Caddesi, Gökkuşağı Caddesi ve bu caddelere bağlı sokaklar etkilenen bölgelerdir.