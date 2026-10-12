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'Ankara Abisi' ne iş yapıyor? 'Ankara Abisi' Yasin Oyanık'ın mesleği nedir?

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'Ankara Abisi' ne iş yapıyor? 'Ankara Abisi' Yasin Oyanık'ın mesleği nedir?
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Ankara Abisi olarak bilinen Yasin Oyanık, sosyal medya üzerinden yürüttüğü yardım faaliyetleriyle tanınıyor. Oyanık'ın mesleği ve geçmişte yaptığı işlere ilişkin bilgiler merak konusu oldu. Peki, 'Ankara Abisi' ne iş yapıyor? 'Ankara Abisi' Yasin Oyanık'ın mesleği nedir? Detaylar haberimizde.

Ankara'da ihtiyaç sahibi ailelere ve çocuklara yönelik yardım çalışmalarıyla bilinen Yasin Oyanık'ın ne iş yaptığı araştırılıyor. Ankara Abisi olarak tanınan Oyanık'ın mesleğine ilişkin bilgiler gündeme geliyor. Peki, 'Ankara Abisi' ne iş yapıyor? 'Ankara Abisi' Yasin Oyanık'ın mesleği nedir? Detaylar...

'ANKARA ABİSİ' NE İŞ YAPIYOR?

Ankara Abisi olarak tanınan Yasin Oyanık, sosyal medya üzerinden paylaştığı yardım faaliyetleriyle biliniyor. Ankara'da yaşayan Oyanık, ihtiyaç sahibi ailelere, çocuklara ve barınma sorunu yaşayan kişilere yönelik çalışmalarıyla dikkat çekiyor.

'ANKARA ABİSİ' YASİN OYANIK'IN MESLEĞİ NEDİR?

Yasin Oyanık'ın mesleğine ilişkin kamuoyuna yansıyan bilgiler sınırlı. Oyanık'ın geçmişte Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) güvenlik görevlisi olarak çalıştığı iddia ediliyor. Ancak mevcut bilgiler, bu görevde çalıştığına ilişkin iddiayı kesin olarak doğrulamıyor.

Oyanık, günümüzde sosyal medya paylaşımlarıyla ihtiyaç sahipleri ile hayırseverler arasında iletişim kurulmasına aracılık eden yardım faaliyetleriyle tanınıyor. Özellikle ekonomik güçlük yaşayan ailelere ve çocuklara yönelik destek çalışmalarını paylaşan Oyanık, bu içerikleriyle geniş bir takipçi kitlesine ulaştı.

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
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Bu haber 7 sitede yayınlandı.
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