Anayasa değişikliği için kaç milletvekili lazım?

Siyasi partiler arasında devam eden yeni anayasa görüşmeleri sonrası gözler Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çevrildi. Bu kapsamda "Anayasa değişikliği için kaç milletvekili gerekiyor, referandum için kaç oy gerekli?" soruları arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanıyor. Anayasa değişikliği teklifinin Meclis'ten geçmesi için gereken oy sayısı ve izlenecek süreç kamuoyunun gündeminde yer alıyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ İÇİN KAÇ MİLLETVEKİLİ LAZIM?

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 175. maddesine göre anayasa değişikliği teklifleri, TBMM üye tam sayısının en az üçte biri, yani 200 milletvekilinin imzasıyla teklif edilebiliyor.

Teklifin kabul edilmesi için ise farklı oy çoğunlukları gerekiyor:

• 360 ila 399 milletvekilinin kabul oyu alan anayasa değişikliği teklifi, Cumhurbaşkanı tarafından referanduma sunulabiliyor.

• 400 veya daha fazla milletvekilinin kabul oyu alan anayasa değişikliği ise Cumhurbaşkanı tarafından yayımlanabiliyor. Cumhurbaşkanı isterse bu durumda da teklifi referanduma götürebiliyor.

REFERANDUM İÇİN KAÇ OY GEREKİYOR?

TBMM'de anayasa değişikliği teklifinin 360 ile 399 arasında oy alması, teklifin referanduma sunulmasının önünü açıyor. Referandumda halkın çoğunluğunun "evet" oyu vermesi halinde anayasa değişikliği yürürlüğe giriyor.

ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ TEKLİFİ NASIL VERİLİR?

Anayasa değişikliği teklifi, TBMM üye tam sayısının en az üçte birine denk gelen 200 milletvekilinin imzasıyla hazırlanarak Meclis Başkanlığı'na sunuluyor. Teklif, Anayasa Komisyonu'nda görüşüldükten sonra Genel Kurul'da iki tur oylamaya tabi tutuluyor.

TBMM'DE KAÇ MİLLETVEKİLİ BULUNUYOR?

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üye tam sayısı 600 milletvekilinden oluşuyor. Anayasa değişikliği için gerekli oy hesaplamaları da bu sayı esas alınarak yapılıyor. Bu nedenle anayasa değişikliklerinde hem teklif hem de kabul aşamasında nitelikli çoğunluk şartı uygulanıyor.