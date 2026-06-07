Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko nereden CANLI izlenir? 7 Haziran Pazar Efes FB maçı hangi kanalda?

Türkiye basketbolunun iki devi Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. 7 Haziran Pazar günü oynanacak bu kritik mücadele öncesinde “Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme linki var mı?” soruları gündemde yer alıyor. Basketbolseverler, dev derbiyi kaçırmamak için yayın bilgilerini ve canlı izleme seçeneklerini araştırmaya devam ediyor.

ANADOLU EFES VS FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı finalinde dev bir mücadele sahne alıyor. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki kritik karşılaşma basketbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Mücadelenin yayın bilgileri ve saat detayı netleşti.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Basketbol Süper Ligi Play-Off maçı, beIN Sports 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen basketbol tutkunları, şifreli yayın üzerinden maçı televizyon ve dijital platformlar aracılığıyla izleyebilecek.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI BEIN SPORTS 5 CANLI İZLEME BİLGİLERİ

beIN Sports 5 kanalı Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanal üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydu yayını ve beIN Connect internet platformu üzerinden de karşılaşma canlı olarak takip edilebiliyor. Yayın, şifreli olarak sunulacak.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Dev mücadele 07 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak. Play-Off yarı final serisinde alınacak sonuç, final yolunda büyük önem taşıyor.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi Play-Off karşılaşması saat 20:00’de başlayacak. Maçın başlama düdüğüyle birlikte İstanbul’da büyük bir basketbol atmosferi yaşanması bekleniyor.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu karşılaşma İstanbul’da, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak. İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği mücadelede tribünlerin tamamen dolması ve yüksek tempolu bir maç olması bekleniyor.