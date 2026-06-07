Haberler

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko nereden CANLI izlenir? 7 Haziran Pazar Efes FB maçı hangi kanalda?

Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, Anadolu Efes Fenerbahçe Beko nereden CANLI izlenir? 7 Haziran Pazar Efes FB maçı hangi kanalda?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanıyor, Efes FB derbisi nereden canlı izlenir sorusu basketbolseverler tarafından merakla araştırılıyor. 7 Haziran Pazar günü oynanacak dev karşılaşma öncesi, Basketbol Süper Ligi ve EuroLeague temsilcilerinin mücadelesini canlı takip etmek isteyen taraftarlar yayın bilgilerini sorguluyor. Peki Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta ve canlı yayın nereden izlenir?

Türkiye basketbolunun iki devi Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko karşı karşıya geliyor. 7 Haziran Pazar günü oynanacak bu kritik mücadele öncesinde “Anadolu Efes Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda yayınlanacak, canlı izleme linki var mı?” soruları gündemde yer alıyor. Basketbolseverler, dev derbiyi kaçırmamak için yayın bilgilerini ve canlı izleme seçeneklerini araştırmaya devam ediyor.

ANADOLU EFES VS FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi Play-Off yarı finalinde dev bir mücadele sahne alıyor. Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasındaki kritik karşılaşma basketbolseverler tarafından büyük bir heyecanla bekleniyor. Mücadelenin yayın bilgileri ve saat detayı netleşti.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Basketbol Süper Ligi Play-Off maçı, beIN Sports 5 kanalından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı takip etmek isteyen basketbol tutkunları, şifreli yayın üzerinden maçı televizyon ve dijital platformlar aracılığıyla izleyebilecek.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI BEIN SPORTS 5 CANLI İZLEME BİLGİLERİ

beIN Sports 5 kanalı Digiturk 81, Kablo TV 236 numaralı kanal üzerinden izlenebiliyor. Ayrıca Türksat uydu yayını ve beIN Connect internet platformu üzerinden de karşılaşma canlı olarak takip edilebiliyor. Yayın, şifreli olarak sunulacak.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN?

Dev mücadele 07 Haziran 2026 Pazar günü oynanacak. Play-Off yarı final serisinde alınacak sonuç, final yolunda büyük önem taşıyor.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI SAAT KAÇTA?

Basketbol Süper Ligi Play-Off karşılaşması saat 20:00’de başlayacak. Maçın başlama düdüğüyle birlikte İstanbul’da büyük bir basketbol atmosferi yaşanması bekleniyor.

ANADOLU EFES FENERBAHÇE BEKO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Zorlu karşılaşma İstanbul’da, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi’nde oynanacak. İki ezeli rakibin karşı karşıya geleceği mücadelede tribünlerin tamamen dolması ve yüksek tempolu bir maç olması bekleniyor.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Oy verme işlemi tamamlandı! Fenerbahçe'nin yeni başkanı belli oluyor

Oy verme işlemi tamamlandı! Sandıklar açılıyor
Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı

Milyonları isyan ettiren gecikmenin nedeni ortaya çıktı
Fenerbahçe'de bir devrin sonu! Böyle veda ettiler

Böyle biteceğini kimse tahmin edemezdi!

Oyunu kullanan Fenerbahçe taraftarı stadyumu ''Aziz Yıldırım'' sesleriyle inletti

Tüm stadyum aynı sesle inledi! İşte tribünlerde daha ağır basan aday
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti

Murat Ülker, ''Bunu yapanlar Allah'tan bulsun'' diyerek isyan etti
Ünlü oyuncunun oğlu babasının izinden gidiyor, ringin tozunu attırdı

ünlü oyuncunun oğlu babasının izinden gidiyor, ringin tozunu attırdı
Feyenoord Robin van Persie'yi kovdu

Aldığı haberle yıkıldı!

Özgür Özel yönetimi DSP ile temasa geçti iddiası: 'Partiyi bize verin” teklifi

Kulisleri sallayan iddia! Özel'in teklif yaptığı parti ortaya çıktı
Ermenistan Başbakanı Paşinyan oyunu kullandıktan sonra Türkiye'ye mesaj verdi

Oyunu kullanan komşu ülke başbakanının ilk mesajı Türkiye'ye

Trump'tan yeni bir tarife savaşı başlatıyor! Listede Türkiye de var

Trump yeni savaş için düğmeye bastı! Listede Türkiye de var
Ekim ayında Meclis'e sunulacak! Yeni resmi tatil geliyor

Milyonlara güzel haber! Geri sayım başladı, yeni resmi tatil geliyor