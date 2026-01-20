Amine Gülşe hamile mi? Mesut Özil'in eşi Amine Gülşe kimdir, kaç yaşında, nereli, kaç çocuğu var?

Amine Gülşe'nin son hali merak konusu oldu. Futbolcu Mesut Özil'in eşi olan güzel oyuncu ve sunucunun hayatına dair detaylar, takipçileri tarafından sıkça araştırılıyor. Hamile mi, kaç çocuğu var ve kariyerinde hangi adımları attı? İşte Amine Gülşe hakkında bilinmeyenler ve merak uyandıran gelişmeler haberin devamında yer alıyor.

AMİNE GÜLŞE KİMDİR?

Amine Gülşe, 30 Nisan 1993 doğumlu İsveç doğumlu Türk oyuncu, sunucu ve güzellik kraliçesidir. Güzelliği ve yetenekleriyle dikkat çeken Gülşe, Türkiye'de düzenlenen Miss Turkey yarışmasında birinci olarak ün kazandı ve ülkemizi Miss World yarışmasında temsil etti. Oyunculuk kariyerine ise 2015 yılında Star TV'de yayınlanan Asla Vazgeçmem dizisiyle adım attı.

AMİNE GÜLŞE KAÇ YAŞINDA?

2026 yılı itibarıyla Amine Gülşe 32 yaşındadır.

AMİNE GÜLŞE NERELİ?

Amine Gülşe, İsveç doğumludur. Babası Kerkük Türkü, annesi ise İzmirli Türk'tür. Çocukluk yıllarını İsveç'te geçirmiş, lise eğitimini International High School Of The Guthenburg Region'da tamamladıktan sonra Türkiye'ye yerleşmiştir.

AMİNE GÜLŞE'NİN KARİYERİ