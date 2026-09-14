Amedspor Başakşehir MAÇ ÖZETİ İZLE! Amedspor Başakşehir maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Süper Lig'in 5. haftasında Amedspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Diyarbakır'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan galibiyetle ayrıldı. Amedspor, aldığı galibiyetle puanını 10'a yükseltti. Peki, Amedspor Başakşehir maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Amedspor Başakşehir maç özeti nereden izlenir? Detaylar...

AMEDSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Amedspor ile Başakşehir arasındaki mücadele 5-0'lık Amedspor üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ilk golü 45+1. dakikada geldi. Başakşehir'den Emin Bayram'ın kendi kalesine attığı golle Amedspor ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarıda Amedspor'un gol yağmuru devam etti. Gift Orban 51, 55 ve 74. dakikalarda fileleri havalandırarak hat-trick yaptı. Karşılaşmanın skorunu ise 83. dakikada Mbaye Diagne belirledi.

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AMEDSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLLERİ İM ATTI?

Amedspor Başakşehir maçı 5-0 sona erdi. Diyarbakır'da oynanan karşılaşmada Amedspor, rakibi karşısında 5 farklı galibiyet aldı.

KARŞILAŞMADAN GOL DAKİKALARI

45+1: Emin Bayram (kendi kalesine)

52: Gift Orban

56: Gift Orban

75: Gift Orban

84: Mbaye Diagne

MAÇIN KADROLARI

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Bates, Dellova, Krasnic (Dk. 80 Ali Turap Bülbül), Furkan Soyalp (Dk. 85 Cem Üstündağ), Ballet (Dk. 85 Lutin), Umut Meraş, Raveloson, Muhammed Khalil (Dk. 63 Cisse), Dia Saba, Orban (Dk. 80 Diagne).

İstanbul Başakşehir: Deniz Dilmen, Opoku, Kemen, Fayzullayev (Dk. 64 Brnıc), Shomurodov (Dk. 83 Berkay Özcan), Kaluzinski (Dk. 46 Bertuğ Özgür Yıldırım), Umut Güneş, Operi, Emin Bayram, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Karbownik), Skov Olsen (Dk. 46 Yusuf Sarı).