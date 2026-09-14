Haberler

Amedspor Başakşehir MAÇ ÖZETİ İZLE! Amedspor Başakşehir maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?

Amedspor Başakşehir MAÇ ÖZETİ İZLE! Amedspor Başakşehir maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı?
Güncelleme:
+2 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Süper Lig'de futbolseverlerin yakından takip ettiği karşılaşmalardan biri geride kaldı. Amedspor ile Başakşehir arasındaki mücadelenin ardından maçın sonucu, golleri ve öne çıkan detayları merak konusu oldu. Peki, Amedspor Başakşehir maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Amedspor Başakşehir maç özeti izlemek için tıklayınız.

Süper Lig'in 5. haftasında Amedspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Diyarbakır'da oynanan mücadelede ev sahibi ekip sahadan galibiyetle ayrıldı. Amedspor, aldığı galibiyetle puanını 10'a yükseltti. Peki, Amedspor Başakşehir maçı kaç kaç bitti, golleri kim attı? Amedspor Başakşehir maç özeti nereden izlenir? Detaylar...

AMEDSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ İZLE!

Amedspor ile Başakşehir arasındaki mücadele 5-0'lık Amedspor üstünlüğüyle tamamlandı. Karşılaşmanın ilk golü 45+1. dakikada geldi. Başakşehir'den Emin Bayram'ın kendi kalesine attığı golle Amedspor ilk yarıyı önde tamamladı.

İkinci yarıda Amedspor'un gol yağmuru devam etti. Gift Orban 51, 55 ve 74. dakikalarda fileleri havalandırarak hat-trick yaptı. Karşılaşmanın skorunu ise 83. dakikada Mbaye Diagne belirledi.

AMEDSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇ ÖZETİ İZLE İÇİN TIKLAYINIZ! 

AMEDSPOR BAŞAKŞEHİR MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ, GOLLERİ İM ATTI?

Amedspor Başakşehir maçı 5-0 sona erdi. Diyarbakır'da oynanan karşılaşmada Amedspor, rakibi karşısında 5 farklı galibiyet aldı.

KARŞILAŞMADAN GOL DAKİKALARI

45+1: Emin Bayram (kendi kalesine)

52: Gift Orban

56: Gift Orban

75: Gift Orban

84: Mbaye Diagne

MAÇIN KADROLARI

Amed Sportif Faaliyetler: Lafont, Bates, Dellova, Krasnic (Dk. 80 Ali Turap Bülbül), Furkan Soyalp (Dk. 85 Cem Üstündağ), Ballet (Dk. 85 Lutin), Umut Meraş, Raveloson, Muhammed Khalil (Dk. 63 Cisse), Dia Saba, Orban (Dk. 80 Diagne).

İstanbul Başakşehir: Deniz Dilmen, Opoku, Kemen, Fayzullayev (Dk. 64 Brnıc), Shomurodov (Dk. 83 Berkay Özcan), Kaluzinski (Dk. 46 Bertuğ Özgür Yıldırım), Umut Güneş, Operi, Emin Bayram, Ömer Ali Şahiner (Dk. 46 Karbownik), Skov Olsen (Dk. 46 Yusuf Sarı).

Dilara Yıldız
Dilara Yıldız
Haberler.com
Zekeriya Öz ve 20 isim için kritik gelişme! Zamanaşımı kararı kaldırıldı

21 FETÖ'cü için ses getirecek karar! Aralarında Zekeriya Öz de var
Husilerin hamlesi sonrası düğmeye bastılar! Yemen alev alev yanıyor

Savaşta korkulan oldu! Başkente gece yarısı bomba yağdırdılar
Milyonlarca çalışana müjde! Maaşlardan yapılacak kesinti rafa kalktı

Milyonlarca çalışana müjdeli haber! Beklenen düzenleme rafa kalktı
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek

İki il arasında saatler süren yol 2,5 saate düşüyor
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Arda Güler'in yedek başlaması İspanya'da tartışma yarattı

Arda için verilen karar ülkeyi karıştırdı
Pezeşkiyan konuşurken yaptıkları olay oldu! Sonunda kutuyu elinden aldılar

Dünyanın takip ettiği zirvede olay görüntü! Parmaklarını yalayıp...
Canlı yayında acı haber: Prof. Dr. Mustafa Karataş'ın kardeşi vefat etti

Acı haber canlı yayında geldi, izleyicileriyle paylaştı
Gülben Ergen yaz tatiline böyle veda etti! Son günün tadını çıkardı

Ünlü şarkıcı yaz tatiline böyle veda etti! Havuzda keyifli anlar
Sadece 3 ay kaldı! Marketlerde bu ürünlerin satılması yasaklanacak

Sadece 3 ay kaldı! Marketlerde bu ürünlerin satılması yasaklanacak
Ortalık fena karıştı! Acun Ilıcalı için ihraç talebi

Acun'a büyük şok! İhraç edilecek
Polis peşindeydi! 'Raperin Yılmaz'dan gözaltı sonrası ilk görüntü

Polis peşindeydi! "Raperin Yılmaz"dan gözaltı sonrası ilk görüntü