Ambulans filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Ambulans filmi oyuncuları kim, konusu ne?

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Orijinal adı “Ambulance” olan film, 2022 yapımı bir aksiyon-gerilim filmi. Çekimleri ABD’nin Los Angeles kentinde gerçekleştirilen yapımın başrollerini Jake Gyllenhaal, Yahya Abdul-Mateen II ve Eiza González paylaşıyor. Film, hasta eşini kurtarmak için kardeşiyle birlikte banka soygununa karışan eski bir askerin tehlikeli kaçış hikâyesini anlatıyor. İşte Ambulans filmine dair merak edilenler.

AMBULANS FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Ambulans filminin çekimleri, hikâyenin de geçtiği ABD’nin Los Angeles kentinde yapıldı. Filmdeki kovalamaca sahneleri, şehrin caddelerinde, otoyollarında ve ünlü kanal yataklarında çekildi. Michael Bay, filmde Los Angeles sokaklarını adeta bir karakter gibi kullanarak şehrin farklı noktalarını aksiyon sahnelerine taşıdı.

AMBULANS FİLMİ NE ZAMAN ÇEKİLDİ?

Ambulans’ın çekimleri, 2021 yılının başında koronavirüs salgını döneminde gerçekleştirildi. Görece kısa bir sürede tamamlanan çekimlerin ardından film, 2022 yılında sinemalarda vizyona girdi.

AMBULANS FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, eski asker Will Sharp’ın hikâyesini anlatıyor. Ağır hasta olan eşinin ameliyat masraflarını karşılayamayan Will, çaresiz kalarak suç dünyasının içinde yaşayan evlatlık kardeşi Danny’den yardım ister. Danny ise ona para vermek yerine Los Angeles tarihinin en büyük banka soygunlarından birine katılmasını teklif eder. Eşini kurtarmak isteyen Will, istemeden de olsa bu plana dahil olur. Ancak soygun kısa sürede kontrolden çıkar. İşler ters gidince Will ve Danny, içinde yaralı bir polis ile bir sağlık görevlisinin bulunduğu ambulansı kaçırarak polisle nefes kesen bir kovalamacaya sürüklenir.

AMBULANS FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Filmde Jake Gyllenhaal, suç dünyasının içindeki Danny Sharp karakterine hayat veriyor. Yahya Abdul-Mateen II, eşini kurtarmak için soyguna katılan eski asker Will Sharp’ı canlandırırken, Eiza González ise kaçırılan ambulanstaki sağlık görevlisi Cam Thompson rolünde yer alıyor.

AMBULANS FİLMİNİN YÖNETMENİ KİM?

Ambulans’ın yönetmen koltuğunda, Transformers serisi, Bad Boys ve Armageddon gibi aksiyon filmleriyle tanınan Michael Bay oturuyor. Bay, filmde dronlarla çekilen hızlı ve dinamik kamera hareketleriyle dikkat çeken bir görsel dil kullandı.

AMBULANS BİR UYARLAMA MI?

Evet. Ambulans, 2005 yapımı Danimarka filmi “Ambulancen”ın yeniden çevrimi olarak çekildi. Michael Bay, orijinal filmin hikâyesini Los Angeles’a taşıyarak daha büyük ölçekli bir aksiyon yapımına dönüştürdü.

Ambulans, neredeyse tamamı hareket halindeki bir ambulans içinde ve çevresinde geçen gerilimli hikâyesi, yüksek tempolu kovalamaca sahneleri ve başrol oyuncularının performanslarıyla aksiyon sevenlerin beğenisini kazanıyor. Film, özellikle Jake Gyllenhaal’un enerjik performansı ve Michael Bay’in imzası haline gelen görsel efektli sahneleriyle öne çıkıyor.