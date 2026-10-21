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Altınbaş Holding şirketleri, holdingin enerji, finans, mücevherat, lojistik ve eğitim alanlarındaki faaliyetleriyle gündeme geliyor. Temelleri 1950’li yıllarda Gaziantep’te atılan Altınbaş Ailesi’nin ticari faaliyetleri, 1996 yılında Altınbaş Holding’in kurulmasıyla kurumsal bir yapıya kavuştu. Peki, Altınbaş Holding şirketleri hangileri? Altınbaş Holding kimin? Detaylar...

ALTINBAŞ HOLDİNG KİMİN?

Altınbaş Holding’in kurucusu Mehmet Altınbaş’tır. Altınbaş Ailesi’nin kökeni Gaziantep’e dayanıyor. Ailenin ticari temellerinin 1950’li yıllarda Gaziantep’te atıldığı belirtiliyor.

Mehmet Altınbaş, 1950’li yıllarda Gaziantep’te fıstık toptancılığı yaparken daha sonra sarraflık faaliyetlerine geçti. Ticari faaliyetlerin ilerleyen yıllarda mücevherat alanına taşınmasıyla Altınbaş markasının temelleri güçlendi.

Altınbaş Holding’in resmi internet sitesinde de Mehmet Altınbaş, holdingin kurucusu olarak yer alıyor ve ticari faaliyetlerinin Gaziantep’te başladığı aktarılıyor.

Ailenin ticari faaliyetleri zaman içerisinde yalnızca mücevheratla sınırlı kalmadı. Finans, enerji, lojistik ve eğitim alanlarında da faaliyet gösteren şirketlerin oluşturulmasıyla Altınbaş Holding bünyesi genişledi.

ALTINBAŞ HOLDİNG NE ZAMAN KURULDU?

Altınbaş Holding, Altınbaş Ailesi tarafından 1996 yılında kuruldu.

Holdingin kuruluşundan önce Altınbaş Ailesi’nin ticari faaliyetleri farklı alanlarda gelişmeye başlamıştı. Mehmet Altınbaş’ın 1950’li yıllarda Gaziantep’te başlattığı ticari faaliyetlerin ardından aile sarraflık ve mücevherat alanına yöneldi.

Altınbaş Mücevherat’ın ilk şubesinin 1979 yılında, Altınbaş’ın oğullarının ticarete girmesiyle “Ali Vakkas Altınbaş Kuyumculuk” adıyla Kıbrıs’ta açıldığı belirtiliyor. 1985 yılında Türkiye’de faaliyet göstermeye başlayan Altınbaş, sonraki yıllarda mücevherat alanındaki faaliyetlerini genişletti.

1988 yılında Türkiye’nin ilk altın mücevher fabrikasının kurulmasının ardından 1992 yılında İstanbul’da Altınbaş Kıymetli Taşlar A.Ş. (Alstone) kuruldu. 1993 yılında Altınbaş Bank Kıbrıs’ta açıldı. 1994 yılında Altınbaş Yatırım, 1995 yılında Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası A.Ş. ve 1996 yılında Altınbaş Sigorta kuruldu.

Bu gelişmelerin ardından Altınbaş Ailesi tarafından 1996 yılında Altınbaş Holding kuruldu. Altınbaş Holding’in resmi tarihçesinde de grubun yıllar içerisinde mücevherat, finans, enerji, lojistik ve eğitim alanlarında faaliyetlerini geliştirdiği aktarılıyor.

ALTINBAŞ HOLDİNG'İN FAALİYET ALANLARI

Altınbaş Holding günümüzde enerji, finans, mücevherat, lojistik ve eğitim alanlarında faaliyet gösteriyor.

Holding çatısı altında yer alan şirketler arasında mücevherat alanında Altınbaş Kuyumculuk, Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası, Assos, ONSA İstanbul ve ONSA Rafineri bulunuyor. Finans alanında Creditwest Bank Kıbrıs, Creditwest Bank Ukrayna, Creditwest Faktoring ve Creditwest Insurance yer alıyor.

Enerji alanında Alpet Kıbrıs, lojistik alanında ise Transal Denizcilik bulunuyor. Eğitim alanındaki yapı ise Altınbaş Üniversitesi olarak listeleniyor.

ALTINBAŞ HOLDİNG ŞİRKETLERİ

Altınbaş Holding bünyesinde yer alan şirketler şu şekilde sıralanıyor:

Altınbaş Üniversitesi

Altınbaş Kuyumculuk

Altınbaş Kıymetli Madenler Borsası

Alpet Kıbrıs

Creditwest Bank Kıbrıs

Creditwest Bank Ukrayna

Creditwest Faktoring

Creditwest Insurance

Assos

ONSA İstanbul

ONSA Rafineri

Transal Denizcilik

Bu şirketler Altınbaş Holding’in resmi grup şirketleri sayfasında da yer alıyor.