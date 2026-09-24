Altın neden düşüyor? SON DAKİKA! Altında düşüş devam edecek mi?

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Altın fiyatlarında 24 Eylül 2026 itibarıyla sınırlı düşüş görüldü. Spot altının ons fiyatı yüzde 0,1 gerileyerek 4 bin 281,98 dolara inerken, ABD altın vadeli kontratlarının aralık teslim fiyatı 4 bin 317,50 dolar oldu. Piyasadaki hareketlilikte ABD Merkez Bankası'nın faiz politikasına ilişkin beklentiler öne çıktı. Peki, altın neden düşüyor? Altında düşüş devam edecek mi? Detaylar...

ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Spot altın, 24 Eylül'de yüzde 0,1 düşüşle ons başına 4 bin 281,98 dolar seviyesine geriledi. ABD altın vadeli kontratları ise aralık tesliminde önemli bir değişim göstermeyerek 4 bin 317,50 dolardan işlem gördü.

Türkiye'de verilen fiyatlara göre altın türlerinde güncel görünüm şöyle:

Gram altın: 6.729 TL

Çeyrek altın: 11.006 TL

Cumhuriyet altını: 43.883 TL

Ons altın: 4.284 dolar

Yarım altın: 22.006 TL

Tam altın: 43.838 TL

Gremse altın: 109.931 TL

ALTIN NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki sınırlı gerilemede, ABD Merkez Bankası'nın faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik beklentiler etkili oluyor. Piyasalar, geçen hafta yapılan faiz artırımının ardından Fed'in para politikasında izleyeceği yolu takip ediyor.

VT Markets Baş Strateji Sorumlusu Ross Maxwell, yatırımcıların Fed'in faizleri daha uzun süre yüksek seviyelerde tutup tutmayacağına odaklandığını belirtti. Maxwell'e göre ABD doları ve Hazine tahvil getirilerindeki hareketler ile Batı Asya'daki petrol ve enerji arzına ilişkin riskler de altın piyasasının takip ettiği başlıklar arasında bulunuyor.

Fed, geçen hafta politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 3,75-4,00 aralığına yükseltti. Artan enflasyon baskıları ve ekonomik aktivitedeki güçlenme, para politikasının sıkı tutulabileceğine ilişkin beklentileri destekliyor.

YENİ FAİZ ARTIŞI BEKLENTİSİ ALTINI BASKILIYOR

Piyasalarda ekim ayının sonlarında yapılacak toplantıda yeni bir faiz artışı gelebileceğine ilişkin beklentiler bulunuyor. Ross Maxwell, Fed'den yeni bir faiz artışına ilişkin daha net bir sinyal gelmesinin altın fiyatları üzerindeki aşağı yönlü baskıyı artırabileceğini ifade etti.

Faiz getirisi sağlamayan altın, faiz oranlarının yüksek olduğu dönemlerde tahvil ve benzeri getiri sağlayan varlıklara kıyasla daha az cazip hale gelebiliyor. Bu nedenle Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentiler altın fiyatlarının yönü açısından piyasaların takip ettiği başlıklar arasında yer alıyor.

ABD DOLARI VE TAHVİL GETİRİLERİ TAKİP EDİLİYOR

Altın piyasasında yatırımcıların izlediği unsurlar arasında ABD doları ve Hazine tahvil getirilerindeki hareketler de bulunuyor. Ross Maxwell, Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin yanı sıra bu iki göstergenin de altın fiyatları üzerinde etkili olduğunu belirtti.

ALTINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarının bundan sonraki seyrine ilişkin verilen değerlendirmelerde belirgin ve kesin bir yön ortaya konulmuyor. Intesa Sanpaolo ekonomisti Daniela Corsini, değerli metaller için temel senaryolarında belirgin bir yön oluşmasını beklemediklerini belirtti.

Corsini, piyasalardaki oynaklığın yüksek kalabileceğine işaret ederek altının birkaç çeyrek boyunca ons başına ortalama 4 bin 200 dolar civarında işlem görebileceği değerlendirmesinde bulundu.

Bu değerlendirmede, altın fiyatlarının seyri açısından Fed'in faiz politikası, ABD doları, Hazine tahvil getirileri ve petrol ile enerji arzına ilişkin gelişmelerin takip edildiği görülüyor.

PETROL FİYATLARINDAKİ GERİLEME ALTINA SINIRLI DESTEK SAĞLADI

Altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturan faiz beklentilerinin yanında petrol fiyatlarındaki hareket de piyasada etkili oldu.

İran'ın ABD ile savaşı sona erdirmek amacıyla diplomasiye açık olduğunu açıklaması sonrasında petrol fiyatlarında gerileme görüldü. Bununla birlikte Washington ile Tahran arasında savaşın nasıl sona erdirileceği konusunda önemli görüş ayrılıklarının bulunduğu aktarıldı.

Petrol fiyatlarındaki düşüş, enerji maliyetleri üzerinden enflasyonist baskıların azalabileceği beklentisi oluştururken altın fiyatlarındaki kayıpların da sınırlanmasına katkı sağladı. Böylece altın piyasasında faiz beklentilerinin oluşturduğu baskı ile petrol fiyatlarındaki gerilemenin sağladığı destek aynı anda takip edildi.

GÜÇLÜ ABD VERİLERİ FAİZ BEKLENTİLERİNİ ETKİLİYOR

ABD'de çarşamba günü açıklanan veriler, ticari faaliyetlerin eylül ayında beş yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine çıktığını gösterdi.

Verilerde güçlü talebin tedarik zincirleri üzerindeki baskıyı artırdığı ve fiyatların yükselmesine yol açtığı belirtildi. Bu görünüm, Fed'in enflasyonla mücadele kapsamında faizleri yüksek seviyelerde tutabileceğine ilişkin beklentilerin güçlenmesine neden olan gelişmeler arasında yer aldı.

Faiz oranlarının yüksek seyretmesi, faiz getirisi bulunmayan altının tahvil ve benzeri getiri sağlayan varlıklara kıyasla cazibesini azaltabiliyor. Bu nedenle ABD'den gelen ekonomik veriler ve bunların Fed'in faiz politikasına yönelik beklentilere etkisi altın piyasasında yakından takip ediliyor.

DİĞER DEĞERLİ METALLERDE KARIŞIK SEYİR

Diğer değerli metallerde ise altından farklı olarak karışık bir seyir izlendi.

Spot gümüş yüzde 0,6 düşüşle ons başına 64,07 dolara geriledi. Platin yüzde 0,2 yükselerek ons başına 1.754,05 dolara çıkarken paladyum yüzde 0,1 değer kaybederek 1.260,70 dolara indi.

Böylece 24 Eylül 2026 itibarıyla değerli metaller piyasasında gümüş ve paladyumda gerileme, platinde ise yükseliş görüldü.