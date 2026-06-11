Küresel piyasalarda son dönemde yaşanan gelişmeler, yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altın piyasasında dikkat çekici hareketlerin yaşanmasına neden oldu. Uzun süre boyunca yükseliş trendini koruyarak yatırımcısına önemli kazançlar sağlayan ons altın ve gram altın, son süreçte sert bir geri çekilme sürecine girdi. Peki, altın ne olacak? Altın düşmeye devam edecek mi, altın fiyatları ne zaman yükselecek? Detaylar...

ALTIN NE OLACAK?

Altın piyasasında yaşanan son hareketlilik, yatırımcıların en çok merak ettiği konuların başında geliyor. Son dönemde görülen geri çekilmenin ardından piyasalarda gözler hem ons altına hem de gram altına çevrilmiş durumda.

Uzman değerlendirmelerine göre altın fiyatları üzerindeki mevcut baskının temelinde küresel ekonomik gelişmeler bulunuyor. Özellikle uluslararası piyasalarda merkez bankalarının faiz politikalarına ilişkin beklentiler ve doların güç kazanması, altın fiyatlarının yönü üzerinde etkili olmaya devam ediyor.

Bununla birlikte piyasa analistleri, yaşanan fiyat hareketlerini küresel ekonomik veriler ve merkez bankalarının açıklamaları çerçevesinde değerlendirmeyi sürdürüyor. Bu nedenle yatırımcılar tarafından hem ons altın hem de gram altın fiyatlarındaki gelişmeler yakından takip ediliyor.

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarındaki geri çekilmenin arkasında küresel piyasalarda öne çıkan dört temel gelişme bulunuyor.

MERKEZ BANKALARININ FAİZ POLİTİKALARI

Başta ABD Merkez Bankası (Fed) olmak üzere dünyanın önde gelen merkez bankalarının enflasyonla mücadele kapsamında faiz oranlarını beklenenden daha uzun süre yüksek seviyelerde tutabileceğine yönelik sinyaller, altın üzerinde baskı oluşturuyor.

Faiz getirisi bulunmayan altın, yüksek faiz ortamlarında yatırımcılar açısından görece daha az cazip hale gelebiliyor. Bu durum da altın fiyatlarında satış baskısının artmasına neden olabiliyor.

GÜÇLENEN DOLAR ENDEKSİ

Küresel piyasalarda doların diğer para birimleri karşısındaki performansını ölçen Dolar Endeksi'nin (DXY) yükseliş eğilimine girmesi, emtia piyasaları üzerinde etkisini gösteriyor.

Doların güçlenmesiyle birlikte altın fiyatlarında satış baskısı oluşurken, ons altın tarafında aşağı yönlü hareketler dikkat çekiyor. Analistler, doların küresel piyasalardaki seyrinin altın fiyatları açısından önemli göstergelerden biri olduğunu belirtiyor.

ÇİN MERKEZ BANKASI'NIN ALTIN ALIMLARINA ARA VERMESİ

Dünyanın en büyük altın tüketicileri arasında yer alan Çin'in rezerv politikalarında yaptığı değişiklik de piyasalarda yakından takip edilen gelişmeler arasında bulunuyor.

Çin Merkez Bankası'nın (PBoC) rezervlerine altın ekleme sürecine ara verdiğini açıklaması, ons altın tarafında kar satışlarının hızlanmasına neden olan unsurlar arasında gösteriliyor.

JEOPOLİTİK RİSKLERDEKİ GÖRECELİ AZALMA

Altın, küresel belirsizlik dönemlerinde güvenli liman özelliği nedeniyle yatırımcıların öncelikli tercihleri arasında yer alıyor.

Ancak bazı jeopolitik gerilimlerde diplomatik temasların öne çıkması ve risk algısının kısmen azalması, yatırımcıların farklı varlık sınıflarına yönelmesine neden olabiliyor. Bu durum da altına yönelik talep üzerinde etkili olabiliyor.

ALTIN DÜŞMEYE DEVAM EDECEK Mİ?

Piyasa uzmanları, kısa vadede ons altının teknik açıdan önemli destek seviyelerini yakından izliyor.

Analistlere göre kritik teknik seviyelerin aşağı yönlü kırılması durumunda satış baskısı artabilir ve teknik satışlar hız kazanabilir. Ayrıca Fed'in faiz indirimlerine ilişkin beklentilerin ötelenmesi halinde altın fiyatları üzerinde aşağı yönlü veya yatay baskının bir süre daha devam edebileceği değerlendiriliyor.

Bununla birlikte uzmanlar, yurt içinde gram altının dolar kurundan aldığı destek nedeniyle ons altına kıyasla daha dengeli bir görünüm sergileyebileceğini ifade ediyor.

ALTIN FİYATLARI NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Piyasa analistlerinin büyük bölümü, son dönemde yaşanan geri çekilmeyi kalıcı bir çöküşten ziyade düzeltme hareketi olarak değerlendiriyor.

Uzman görüşlerine göre yılın ilerleyen dönemlerinde küresel enflasyonda beklenen gelişmeler ve merkez bankalarının para politikalarında atabileceği adımlar, altının yönü üzerinde belirleyici olabilir.

Özellikle merkez bankalarının kademeli faiz indirimlerine başlaması yönündeki beklentiler, altın piyasasında yakından takip edilen başlıklar arasında yer alıyor. Analistler, bu sürecin gerçekleşmesi halinde altının yeniden yukarı yönlü hareket edebileceğine ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor.

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