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Küresel piyasalarda altın fiyatları, geçtiğimiz haftayı yaklaşık yüzde 4 kayıpla tamamlamasının ardından yeni haftanın ilk işlemlerinde yükselişe geçti. Petrol fiyatlarındaki düşüşün enflasyon endişelerini hafifletmesi ve ABD dolarındaki gerileme, altın fiyatlarında toparlanmayı destekledi. Peki, altın fiyatları yükseldi mi? Altın yükselecek mi, düşecek mi? Detaylar...

ALTIN FİYATLARI YÜKSELDİ Mİ?

Altın fiyatları, geçtiğimiz haftaki kayıpların ardından yeni haftanın ilk işlemlerinde yükseliş kaydetti. Küresel piyasalarda ons altının değer kazanması, yurt içindeki altın fiyatlarını da etkiledi.

Dolar endeksinin 101,7 seviyesine gerilemesi ve ABD'nin 10 yıllık tahvil faizlerindeki düşüş, altın fiyatlarındaki toparlanmayı destekleyen gelişmeler arasında yer aldı. Önceki kapanışına göre yüzde 0,3 yükselen ons altın, 4.007 dolar seviyesine çıktı.

Uluslararası piyasalarda yaşanan bu hareketlilik, iç piyasada gram altın fiyatlarına da yansıdı. Geçtiğimiz haftaki kayıpların ardından gelen yükselişle birlikte yatırımcılar, altındaki toparlanmanın devam edip etmeyeceğini takip etmeye başladı.

BUGÜN GRAM ALTIN KAÇ TL?

Küresel piyasalardaki yükselişin ardından gram altın fiyatı da yeni haftaya artışla başladı. Serbest piyasada gram altın, güne yüzde 0,45 primle başlayarak 6.415 TL seviyesinden işlem gördü.

Altın fiyatlarındaki hareketlilikte ons altının yanı sıra doların seyri ve küresel piyasalardaki gelişmeler de etkili oluyor. Bu nedenle uluslararası piyasalardaki değişimler, yurt içindeki altın fiyatlarına da yansıyabiliyor.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ, DÜŞECEK Mİ?

Altın fiyatlarının önümüzdeki dönemde nasıl bir seyir izleyeceği, küresel piyasalardaki gelişmelere bağlı olacak. Son yükselişte dolar endeksindeki gerileme ve ABD tahvil faizlerindeki düşüş etkili olurken Fed'in açıklamaları da piyasaların odağında bulunuyor.

Petrol fiyatlarındaki hareketler, enflasyon beklentileri ve ABD dolarının yönü, altın fiyatlarının seyrinde takip edilen başlıca unsurlar arasında yer alıyor. Fed'in faiz politikası ve yılın geri kalanındaki toplantılara ilişkin vereceği mesajlar da yatırımcıların kararlarında etkili olabilecek.

Altının faiz getirisi sunmayan bir yatırım aracı olması nedeniyle faiz beklentileri ve tahvil getirilerindeki değişimler, değerli metalin fiyatlamasında önem taşıyor. Ancak mevcut yükselişin kalıcı olup olmayacağı henüz kesinlik kazanmış değil.

FED KARARI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Altın piyasasında yatırımcıların takip ettiği başlıca gelişmelerden biri Fed'in para politikası kararları olacak. Piyasalarda faizlerin sabit tutulması beklenirken yılın kalan toplantılarına ilişkin olası faiz artışı veya parasal sıkılaşma sinyalleri de yakından izleniyor.

ABD'de açıklanacak ekonomik veriler ve Fed yetkililerinin değerlendirmeleri, dolar endeksi ile tahvil getirilerinin yönünü etkileyebilir. Doların zayıflaması ve tahvil getirilerinin gerilemesi altını destekleyebilirken daha sıkı para politikası beklentileri fiyatlar üzerinde baskı oluşturabilir.

Bu nedenle altın fiyatlarının yönü açısından Fed'in kararının yanı sıra karar metninde yer alacak mesajlar da önem taşıyor.

NOT : Haberde yer alan veriler yatırım tavsiyesi değildir.