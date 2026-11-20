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Küresel piyasalarda altın fiyatlarında yaşanan sert gerileme yatırımcıların gündemindeki yerini koruyor. ABD dolarının güçlenmesi, tahvil getirilerindeki yükseliş ve ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz politikasına ilişkin beklentiler, değerli metal üzerindeki satış baskısını artırdı. Ons altın 3 bin 551,68 dolara kadar gerilerken haftalık kayıp yüzde 8,9'a ulaştı. Peki, altın fiyatları neden düşüyor, düşüş devam edecek mi ve altın ne zaman yeniden yükselişe geçebilir?

ALTIN FİYATLARI NEDEN DÜŞÜYOR?

Altın fiyatlarında son dönemde görülen düşüşün arkasında küresel ekonomik gelişmeler ve ABD para politikasına yönelik beklentiler bulunuyor. Özellikle ABD dolarının değer kazanması, tahvil getirilerinin yükselmesi ve Fed'in yeniden faiz artırabileceğine ilişkin değerlendirmeler, altına yönelik talebi olumsuz etkileyen başlıca unsurlar arasında yer alıyor.

Doların küresel piyasalarda 19 ayın en yüksek seviyelerine yakın hareket etmesi, dolar üzerinden işlem gören altının diğer para birimlerini kullanan yatırımcılar açısından daha maliyetli hale gelmesine neden olabiliyor. Bu durum, uluslararası piyasalardaki alım talebini sınırlayarak fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturabiliyor.

ABD tahvil getirilerindeki yükseliş de altın piyasasındaki satışları destekleyen gelişmeler arasında bulunuyor. Faiz getirisi sağlamayan altın, tahvil getirilerinin yükseldiği dönemlerde yatırımcılar açısından alternatif yatırım araçlarına kıyasla daha az cazip hale gelebiliyor.

ALTIN 3 BİN 551 DOLARA KADAR GERİLEDİ

Uluslararası piyasalarda satış baskısının artmasıyla spot altın, Eylül 2025'ten bu yana görülen en düşük seviyesini test etti. Gün içerisinde yüzde 1,9 değer kaybeden ons altın, 3 bin 551,68 dolara kadar geriledi.

Vadeli işlemler piyasasında da düşüş dikkat çekti. Aralık vadeli ABD altın kontratları yüzde 3,6 değer kaybederek 3 bin 551,90 dolardan işlem gördü.

Yurt içinde gram altın ise söz konusu fiyatlamaların yaşandığı sırada 5.750 TL seviyelerinde işlem gördü. Spot ve vadeli piyasalardaki eş zamanlı gerileme, küresel altın piyasasında satış baskısının belirginleştiğini ortaya koydu.

ALTINDA HAFTALIK KAYIP YÜZDE 8,9'A ULAŞTI

Altın fiyatlarındaki düşüşün boyutunu gösteren en önemli gelişmelerden biri de haftalık kayıp oldu. Ons altın, hafta genelinde yaklaşık yüzde 8,9 değer kaybetti.

Böylece değerli metal, 20 Mart haftasından bu yana en sert haftalık düşüşünü kaydetti. Yaklaşık sekiz aydır bu ölçekte bir haftalık kayıp yaşamayan altındaki gerilemede, ABD ekonomisine ilişkin beklentiler ve küresel piyasalardaki faiz görünümü etkili oldu.

Yaşanan kayıpların ardından yatırımcıların odağında ABD'den açıklanacak ekonomik veriler ve Fed'in gelecek dönemde atacağı adımlar bulunuyor.

FED'İN ARALIK AYI FAİZ KARARI ALTIN FİYATLARINI NASIL ETKİLEYECEK?

Altın fiyatları üzerinde etkili olan gelişmelerin başında Fed'in para politikasına ilişkin beklentiler geliyor. Piyasalarda ABD Merkez Bankası'nın aralık ayında yeniden faiz artırımına gidebileceği yönündeki değerlendirmelerin güçlenmesi, değerli metalde satışların hızlanmasına neden oldu.

ABD'de enflasyonun kalıcı olabileceğine yönelik endişeler, sıkı para politikasının yeniden gündeme gelebileceği ihtimalini artırdı. Faiz oranlarının yükselmesi beklentisi doların güçlenmesine ve tahvil getirilerinin artmasına destek sağlarken faiz getirisi bulunmayan altının cazibesini azaltabiliyor.

Bu nedenle Fed'in aralık ayındaki faiz kararı ve ABD ekonomisine ilişkin açıklanacak veriler, altın fiyatlarının kısa vadeli seyri açısından yakından izleniyor.

UZMAN ANALİST KYLE RODDA'DAN ALTIN DEĞERLENDİRMESİ

Kıdemli Finans Piyasaları Analisti Kyle Rodda, altın piyasasında yaşanan sert hareketliliğin arkasında ABD ekonomisine ilişkin beklentilerin bulunduğunu belirtti.

Rodda'ya göre ABD'de yeniden faiz artırımı yapılabileceği ve enflasyonun kalıcı hale gelebileceği yönündeki değerlendirmeler, piyasalardaki satış baskısını artıran unsurlar arasında yer alıyor.

ABD tahvil getirilerindeki yükseliş ve doların güçlenmesinin altın fiyatlarını aşağı çeken temel etkenler olduğunu belirten uzman isim, küresel piyasalardaki gelişmelerin değerli metal üzerindeki baskıda etkili olduğuna işaret etti.

ALTIN FİYATLARINDA DÜŞÜŞ DEVAM EDECEK Mİ?

Altın fiyatlarında yaşanan sert gerilemenin ardından düşüşün devam edip etmeyeceği sorusu gündeme geldi. Küresel piyasalarda altının yönü üzerinde ABD dolarının performansı, tahvil getirileri ve Fed'in para politikası belirleyici olmaya devam ediyor.

Doların güçlü seyrini koruması ve ABD tahvil getirilerindeki yükselişin sürmesi halinde altın üzerindeki satış baskısının devam edebileceği değerlendiriliyor. Buna karşılık Fed'in faiz politikasına ilişkin beklentilerin değişmesi, doların değer kaybetmesi veya tahvil getirilerinin gerilemesi altın fiyatlarında yeni hareketliliklere neden olabilir.

Bu çerçevede altının önümüzdeki dönemde izleyeceği seyir açısından ABD'deki enflasyon görünümü, ekonomik veriler ve Fed'in faiz kararları önem taşıyor.

ALTIN NE ZAMAN YÜKSELECEK?

Altın fiyatlarının yeniden yükselişe geçeceği tarihe ilişkin kesin bir öngörüde bulunmak mümkün değil. Değerli metalin fiyatlamasında küresel ekonomik koşullar ve merkez bankalarının para politikaları etkili oluyor.

Özellikle ABD'de enflasyonun seyri, Fed'in faiz kararları, doların uluslararası piyasalardaki değeri ve tahvil getirilerindeki değişimler altın fiyatlarının yönünü belirleyebilecek temel gelişmeler arasında bulunuyor.

Dolayısıyla altın fiyatlarında olası bir toparlanmanın ne zaman gerçekleşeceği, önümüzdeki dönemde açıklanacak ekonomik veriler ve küresel piyasalardaki gelişmelerle yakından ilişkili olacak.

Bu haberde yer alan bilgiler ekonomik gelişmelerin değerlendirilmesine yöneliktir. Yatırım tavsiyesi değildir.