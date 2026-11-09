Altı Üstü İstanbul CANLI izleme linki var mı, ATV Altı Üstü İstanbul 20. bölüm full HD nereden izlenir?

NTC Medya imzalı güçlü senaryosu ve Feyyaz Duman, Nehir Erdoğan, İlker Aksum gibi usta isimlerin yer aldığı dev kadrosuyla sezona damga vuran dizi, sosyal medyada da her yayın günü trend listelerinin zirvesine yerleşiyor. Kaçırdıkları sahneleri donmadan, yüksek çözünürlükte izlemek isteyen dizi severler, internette "ATV Altı Üstü İstanbul nereden izlenir, resmi ve güvenli izleme kanalları nelerdir?" sorgularını gerçekleştiriyor. İstanbul'un altı ile üstü arasındaki o keskin uçurumu gözler önüne seren bu iddialı yapımın en güncel, kesintisiz ve güvenli canlı yayın linkleri ile kaçıranlar için tekrar izleme seçeneklerini haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

NTC Medya imzalı dizi, modern şehir hayatının acımasız gerçekleri ile kenar mahallede filizlenen umut dolu bir mücadeleyi odağına alıyor. İstanbul'un kimsenin uğramadığı, kendi halindeki yoksul semti Ziyankâr Mahallesi'nde yaşayan Emir ve arkadaşlarının hayatı, futbolda yükselecekleri o büyük final maçıyla değişmek üzeredir.

Ancak sefaletten kurtulma hayali kuran bu gençlerin yolu, şehrin bambaşka ve lüks bir yüzünde büyüyen Naz, Melek ve Uzay gibi gençlerle kesişir. Kahkahaların ve hayallerin ardında yaşanacak sarsıcı bir trajedi, hem mahallenin dengesini altüst edecek hem de Emir'e sevdiklerini korumanın hayal kurmaktan çok daha zor olduğunu gösterecektir. "Bazı maçlar sahada değil, hayatta kazanılır" mottosuyla ilerleyen yapım, güç, aşk, ihanet ve karanlık pazarlıkların gölgesinde büyük bir varoluş savaşı sunuyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL NEREDEN İZLENİR?

Altı Üstü İstanbul dizisini ATV ekranlarından izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sevdiklerine verdiği sözleri tutmaya çalışan Emir, Uzay'ın sınır tanımaz intikam hırsı yüzünden hayallerinden vazgeçer. Ancak bilmediği şey arkadaşları da artık Uzay'ın hedefindedir ve hepsi tehlikededir. Naz ise Emir'in yeniden hayallerine tutunması için çabalıyordur. Bu defa da Naz'ın vazgeçmeye niyeti yoktur. Her şeyden habersiz ailesi için çabalarken Emir, Sado ve Mert de Emir'den habersiz onun için çabalıyordur. Bilmedikleri şey ise Uzay çoktan onlara tuzaklar kurmuştur.

Ameliyat için giden Hasan ise kendisiyle getirdiği sırların içinde sıkışıp kalmıştır. Zihnini kemiren sorular onu geçmişin izlerine götürür. Anı mı yoksa kâbus mudur gördükleri?

Alina'nın Sado'dan sakladıkları ise giderek ayağına dolanıyordur. Git gide bir çıkmaza giriyor ve daha büyük hamleler yapıyordur sonunu hesap etmeden.

Tüm bu olanların arasında Melek de kendisine bir taraf seçmek zorundadır. Uzay'a öfkesi onu Ziyankârlıklarla iş birliğine götürür ama attığı her adımda başka bir kapının kapandığını görür Melek. Bu onu daha da öfkelendirir. Bu defa seçimini Uzay'dan yana kullanır.

Uzay ise henüz son sözünü söylememiştir. Sevdikleri için savaşan Emir, Sado ve Mert'i daha kötü bir son bekliyordur. Ayrı yollarda mücadele veren üç arkadaş, geleceklerini altüst edecek bir gecenin yaklaştığından habersizdir…

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCU KADROSUNDA KİMLER VAR?

Yönetmen koltuğunda Müge Uğurlar'ın oturduğu, senaryosunu ise Yekta Torun ve Hilal Yıldız'ın kaleme aldığı Altı Üstü İstanbul, usta isimlerle genç yetenekleri harika bir sinerjiyle bir araya getiriyor. Dizinin güçlü kadrosunda şu isimler yer alıyor:

• Feyyaz Duman (Tarık Dirlik): Evlat acısıyla yaralanmış, futbol kulübündeki çocuklara umut dağıtarak hayata tutunmaya çalışan bir antrenör.

• Nehir Erdoğan (Zehra Cankaya): Yüreği evlat acısıyla kavrulmuş, ailesini ayakta tutmaya çalışan emektar bir anne.

• İlker Aksum (Bayram Cankaya): Hayalleri yarım kalmış, hırslı ve kurnaz bir mahalle kebapçısı.

• Rahimcan Kapkap (Emir Cankaya): Yoksulluktan kurtulmak için futbolu tek çare gören, dürüst ve cesur başrol karakteri.

• Elçin Zehra İrem (Naz Başer): Geçmişindeki büyük yalandan habersiz, zenginlik içinde büyümüş iyi niyetli bir genç kız.

Kadroda ayrıca Öykü Gürman (Fahriye), Kaan Çakır (Galip), Yüsra Geyik (Nihal), Berk Ali Çatal (Uzay), Cem Söküt (Şeker İbo) ve Sacide Taşaner (Pamuk) gibi sevilen oyuncular da hikayeye yön veren kritik karakterlere hayat veriyor.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCULARI VE KARAKTERLERİ?

• Feyyaz Duman - Tarık Dirlik

• Nehir Erdoğan - Zehra Cankaya

• İlker Aksum - Bayram Cankaya

• Rahimcan Kapkap - Emir Cankaya

• Elçin Zehra İrem - Naz Başer

• Kaan Çakır - Galip Sultan

• Yüsra Geyik - Nihal Cankaya

• Öykü Gürman - Fahriye Toprak

• Berk Ali Çatal - Uzay Sultan

• Cem Söküt - Şeker İbo / İbrahim Koç

• Sacide Taşaner - Pamuk Cankaya

• Sena Mia Kalıp - Melek Toprak

• Doğancan Sarıkaya - Hasan Koru

• Kaan Akkaya - Sado / Sadullah Yalçın

• Efe Can Taşdelen - Mert Aksoy