Altı Üstü İstanbul 5. Bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Dijital platformlarda yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinin 5. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. “Altı Üstü İstanbul 4. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu arama motorlarında öne çıkarken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler ve karakterlerin hikâyedeki yönü büyük ilgi görüyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yangını Uzay'ın çıkardığını düşünen Ziyankarlıların baskını sonucunda Galip, herkesi yatıştıracağını düşündüğü bir teklifte bulunur. Bunun sonucunda tüm gençler artık aynı formanın altında, Boğazın Fırtınası takımında buluşur.

Ancak yangın gecesine dair cevaplanmamış sorular Emir'in aklını kurcalamaktadır. Naz başta olmak üzere herkesin sırtını döndüğü Uzay, masumiyetini kanıtlamaya çalışırken, beklenmedik bir kişinin gerçeğe ulaşması Melek'i köşeye sıkıştırır. Emir ise artık gerçeğe sadece bir adım uzaklıktadır…

Diğer tarafta Uzay, Emir ve arkadaşlarını takımdan uzaklaştırmak için tehlikeli bir oyun kurar. Fakat bilmediği şey, onun da hedefte olduğudur; intikam ateşiyle hareket eden biri daha vardır. Gençlerin eğlence için bir araya geldiği ortam, yerini ölüm kalım mücadelesine bırakır. Emir ve Uzay kendilerini ölümle burun buruna oldukları bir felaketin içinde bulur.

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

NTC Medya imzası taşıyan Altı Üstü İstanbul, modern şehir yaşamının sert gerçekleri ile kenar mahallelerdeki umut dolu mücadeleyi bir araya getiriyor. İstanbul’un kurgusal Ziyankâr Mahallesi’nde yaşayan Emir ve arkadaşlarının hayatı, büyük bir futbol finaliyle birlikte tamamen değişmek üzeredir. Yoksulluktan kurtulma hayali kuran gençlerin, şehirdeki zengin ve ayrıcalıklı yaşamlarla kesişen hikâyesi, güç, aşk ve ihanet temaları etrafında şekilleniyor.

ALT ÜSTÜ İSTANBUL NEREDE İZLENİR?

Diziyi izlemek isteyenler, Altı Üstü İstanbul yapımını ATV ekranlarından takip edebilir. Yayınlanan bölümleriyle dikkat çeken dizi, hem dram hem de gençlik temalarını bir arada sunarak geniş bir izleyici kitlesine hitap ediyor.

ALT ÜSTÜ İSTANBUL NEREDE ÇEKİLİYOR?

Dizide yer alan Ziyankâr Mahallesi gerçekte bulunmayan, özel olarak kurgulanmış bir semttir. Altı Üstü İstanbul çekimleri ise İstanbul’un farklı ve karakteristik semtlerinde gerçekleştiriliyor. Balat, Fener, Beyoğlu, Sarıyer ve Üsküdar gibi bölgeler, dizinin hem kenar mahalle hem de lüks yaşam sahnelerine ev sahipliği yapıyor.

ALT ÜSTÜ İSTANBUL OYUNCU KADROSU

Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizide usta isimler ve genç yetenekler bir arada yer alıyor. Altı Üstü İstanbul oyuncu kadrosu, hikâyeye derinlik katan karakterleriyle öne çıkıyor:

• Feyyaz Duman – Tarık Dirlik

• Nehir Erdoğan – Zehra Cankaya

• İlker Aksum – Bayram Cankaya

• Rahimcan Kapkap – Emir Cankaya

• Elçin Zehra İrem – Naz Başer

• Kaan Çakır – Galip Sultan

• Yüsra Geyik – Nihal Cankaya

• Öykü Gürman – Fahriye Toprak

• Berk Ali Çatal – Uzay Sultan

• Cem Söküt – Şeker İbo / İbrahim Koç

• Sacide Taşaner – Pamuk Cankaya

• Sena Mia Kalıp – Melek Toprak

• Doğancan Sarıkaya – Hasan Koru

• Kaan Akkaya – Sado / Sadullah Yalçın

• Efe Can Taşdelen – Mert Aksoy

ALTI ÜSTÜ İSTANBUL 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Altı Üstü İstanbul 5. Bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.