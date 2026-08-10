Dijital platformlarda yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisinin 10. bölüm fragmanı, izleyiciler tarafından merakla bekleniyor. “Altı Üstü İstanbul 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı?” sorusu arama motorlarında öne çıkarken, yeni bölümde yaşanacak gelişmeler ve karakterlerin hikâyedeki yönü büyük ilgi görüyor.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Emir'e kurulan hain tuzak, geri dönüşü olmayan bir savaşın fitilini ateşler. Emir, Sado ve Mert, Hasan'la olan kardeşliklerini en ağır sınavlarından birinde bulurken, Naz ile Emir arasındaki yakınlaşma yeni bir boyut kazanır. Melek ise hem geçmişiyle hem de verdiği kararların sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalır. Diğer tarafta ise Uzay, adım adım uyguladığı planla herkesi geri dönüşü olmayan bir hesaplaşmanın eşiğine sürükler.

Öte yandan yıllardır saklanan sırlar birer birer gün yüzüne çıkarken, aileler ve dostluklar da zorlu sınavlardan geçer. Herkes kendi cephesinde kritik kararlar almak zorunda kalır. Uzay ile Emir arasındaki amansız düşmanlık ise sonu ağır sonuçlar doğuracak tehlikeli bir oyuna dönüşür.