Alper Yeğin kimdir? AK Parti'ye geçeceği iddiasını yalanlayan Sancaktepe Belediye Başkanı ilçeyi 2024'te nasıl kazanmıştı?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile yan yana çekilmiş bir cenaze fotoğrafı, iki gün boyunca Sancaktepe Belediye Başkanı Alper Yeğin'in parti değiştireceği yorumlarına konu oldu. Yeğin 18 Ekim 2026'da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla bu iddiaları yalanladı.

FOTOĞRAF NEREDE ÇEKİLDİ?

Fotoğraf 16 Ekim'de Büyük Çamlıca Camii'nde, Üsküdar Belediye Başkanvekili Dündar Ziya Gültekin için kılınan cenaze namazında çekildi. Cumhuriyet ve Sözcü'nün haberine göre kareyi sosyal medyada AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir paylaştı. Paylaşımın ardından Yeğin'in AK Parti'ye katılacağı konuşulmaya başlandı.

ALPER YEĞİN NE DEDİ?

Yeğin açıklamasında seçim gecesine gönderme yaptı: "31 Mart gecesi söz verdiğim yerdeyim." Sosyal medyada dolaşan haberlerin hiçbirinin gerçek olmadığını yazdı. Cumhuriyet'in aktardığına göre Yeğin, kurulu bir düzeni bozmanın bedelini 2,5 yıldır ödediğini ve mücadelesini başladığı yerden sürdüreceğini de söyledi.

ALPER YEĞİN KİMDİR?

Alper Yeğin, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bu yana Sancaktepe Belediye Başkanı olan siyasetçi. Seçime CHP'nin adayı olarak girdi. CNN Türk'ün aktardığı resmi olmayan sonuçlara göre oyların yüzde 50,54'ünü aldı. Rakipleri arasında 2019'dan beri ilçeyi yöneten AK Parti'li Şeyma Döğücü de vardı.

Bu sonuçla ilçe AK Parti'den CHP'ye geçti. 2019 seçimini Döğücü yüzde 49,87 ile kazanmış, CHP'nin adayı Özgen Nama yüzde 47,19'da kalmıştı.

BELEDİYEDE İLK YILINDA NE YAPTI?

Yeğin, göreve gelişinin birinci yılında, Nisan 2025'te düzenlenen programda ilçede tamamlanmış 23 proje olduğunu söyledi. DHA'nın haberine göre bunlar arasında Koru Park, Samandıra Hasan Bayrak Parkı ve Aydos Millet Bahçesi bostanları vardı. Aynı programda Temmuz ve Aralık aylarındaki törenlerle toplam 35 projenin temelinin atıldığını anlattı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu ise "yol arkadaşı" diye andı.

CHP İLE ARASINDA NE OLDU?

CHP Merkez Yürütme Kurulu 30 Eylül 2026'da beş belediye başkanını kesin ihraç istemiyle, tedbirli olarak Yüksek Disiplin Kurulu'na sevk etti. NTV'nin haberine göre listede Kadıköy'den Mesut Kösedağı, Sarıyer'den Mustafa Oktay Aksu, Konyaaltı'ndan Cem Kotan ve Alanya'dan Osman Tarık Özçelik ile birlikte Yeğin de vardı. Parti Sözcüsü Müslim Sarı gerekçe olarak bu isimlerin Yeni Parti kongresine katılmasını gösterdi.

Euronews Türkçe, MYK'nın Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında toplandığını yazdı. Kılıçdaroğlu, mahkemenin "mutlak butlan" kararıyla genel başkanlığa dönmüştü. Yeğin'in 18 Ekim'deki açıklamasında Yeni Parti'ye ya da disiplin sürecine dair bir ifade yoktu.