Alpay mezarı nerede, nereye defnedildi?

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Alpay nereye defnedildi sorusunun yanıtı, Ankara'da kılınan cenaze namazının ardından netlik kazandı. Usta sanatçı, Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde düzenlenen törenin ardından Cebeci Asri Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedildi. Hayat arkadaşı Gizem Pekiner ise sanatçının Bodrum'da defnedilmeyi vasiyet ettiğini öne sürerek cenaze törenine katılmayacağını açıklamıştı. Alpay'ın cenazesine kimler katıldı? Tüm detaylar haberimizde…

ALPAY MEZARI NEREDE?

Usta sanatçı Alpay Nazikioğlu'nun mezarı, Ankara'daki Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunuyor. Sanatçı, mezarlıktaki aile kabristanına defnedildi. Cebeci Asri Mezarlığı, Türkiye'nin pek çok tanınmış isminin de ebedi istirahatgâhı olarak biliniyor.

ALPAY NEREYE DEFNEDİLDİ?

Alpay için Ankara Bilkent Ahmet Hamdi Akseki Camii'nde öğle vakti cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından sanatçının naaşı Cebeci Asri Mezarlığı'na götürüldü ve burada aile kabristanında toprağa verildi. Böylece Alpay, doğup büyüdüğü Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

CENAZEYE KİMLER KATILDI?

Usta sanatçının cenaze törenine ailesi, yakınları, sevenleri ve sanat camiasından isimler katıldı. Törene Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam da katılırken, cenazeye gönderilen çelenkler arasında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın çelenkleri de yer aldı.

DEFİN YERİ İÇİN FARKLI AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTI

Alpay'ın son yolculuğu öncesinde, sanatçının nereye defnedileceği konusunda farklı açıklamalar gündeme gelmişti. Sanatçının resmi eşi Bilge Nazikioğlu, kızı Zeynep Nazikioğlu ve ilk evliliğinden olan oğlu Tuluğ Nazikioğlu, Alpay'ın Ankara'daki Cebeci Asri Mezarlığı'nda bulunan aile kabristanına defnedileceğini duyurmuştu. Aile, cenaze töreninin de Ankara'da düzenleneceğini açıklamıştı.

GİZEM PEKİNER: BODRUM'DA DEFNEDİLMEYİ VASİYET ETTİ

Alpay'ın hayat arkadaşı Gizem Pekiner ise sanatçının Bodrum'da defnedilmeyi vasiyet ettiğini öne sürmüştü. Bodrum'da mezar yerinin bile hazırlandığını belirten Pekiner, bu nedenle cenaze törenine katılmayacağını açıklamıştı. Sanatçının ailesi ise Pekiner'in açıklamalarını reddetmişti. Son yıllarını Bodrum'da geçiren Alpay'ın, sonunda ailesinin kararı doğrultusunda Ankara'da toprağa verildiği görüldü.

ALPAY NAZİKİOĞLU KİMDİR?

Alpay Nazikioğlu, 18 Temmuz 1935'te Ankara'da dünyaya geldi. Gençlik yıllarında futbola ilgi duyan Alpay, Ankara Demirspor ve Gençlerbirliği formalarını giydi ve Genç Milli Futbol Takımı kadrosuna kadar yükseldi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde eğitim gören sanatçı, ardından tutkusu olan müziğe yöneldi ve Türk pop müziğinin öncü isimlerinden biri oldu.

BİR DEVRİN SESİYDİ

Alpay, "Eylül'de Gel", "Fabrika Kızı", "Gitme", "Kara Tren" ve "Ayrılık Rüzgârı" gibi şarkılarıyla kuşaklar boyu dinlenen bir müzik mirası bıraktı. Kendine has yorumu ve sesiyle bir dönemin simgesi haline gelen usta sanatçı, 91 yaşında Antalya'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Alpay'ın vefat haberi, sanat camiası ve sevenleri arasında derin bir üzüntüye neden oldu.