Haberler

Alisson neden yok, sakat mı cezalı mı, Galatasaray maçında Isak, Bradley, Endo, Chiesa yok mu, sakat mı, cezalı mı?

Alisson neden yok, sakat mı cezalı mı, Galatasaray maçında Isak, Bradley, Endo, Chiesa yok mu, sakat mı, cezalı mı?
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Galatasaray – Liverpool maçı öncesi taraftarlar en çok "Alisson neden yok, sakat mı yoksa cezalı mı?" sorusunu merak ediyor. Öte yandan Galatasaray cephesinde de Isak, Bradley, Endo ve Chiesa'nın durumu gündemde. Bu oyuncuların sakatlık veya ceza nedeniyle forma giyip giymeyecekleri, maçın kaderini etkileyebilir.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya gelirken, eksik oyuncular maç öncesi merak konusu oldu. "Alisson sakat mı, cezalı mı?" sorusu öne çıkarken, Galatasaray'da Isak, Bradley, Endo ve Chiesa'nın maça çıkıp çıkamayacağı da gündemde. Bu kritik eksikler, takım taktiklerini ve maçın akışını belirleyecek.

ALISSON BECKER GALATASARAY KARŞISINDA YOK MU?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Liverpool, maç kadrosunu açıkladı. Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı duyuruldu. Tecrübeli eldivenin yokluğu, İngiliz ekibinde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

İLK MAÇTA DA SAKATLANMIŞTI

Alisson Becker, bu sezon Galatasaray ile oynanan ilk karşılaşmada da sakatlanmış ve oyundan erken çıkmak zorunda kalmıştı. İngiliz kulübü, kalecinin son sağlık durumunu yakından takip ediyor.

LIVERPOOL'DA BAŞKA EKSİKLER DE VAR

Liverpool, Alisson Becker'in dışında Conor Bradley, Wataru Endo, Federico Chiesa ve Alexander Isak'ı da Galatasaray maçında kadroya alamadı.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇ DETAYLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Liverpool arasındaki mücadele salı günü saat 20.45'te başlayacak.

LIVERPOOL'UN KADROSU

Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Nallo, Morrison, Ngumoha, Misciur.

Alisson neden yok, sakat mı cezalı mı, Galatasaray maçında Isak, Bradley, Endo, Chiesa yok mu, sakat mı, cezalı mı?

Alisson neden yok, sakat mı cezalı mı, Galatasaray maçında Isak, Bradley, Endo, Chiesa yok mu, sakat mı, cezalı mı?

Alisson neden yok, sakat mı cezalı mı, Galatasaray maçında Isak, Bradley, Endo, Chiesa yok mu, sakat mı, cezalı mı?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
Yaralı filin kuyruğunu çekti, bedelini hayatıyla ödedi

Yaralı filin kuyruğunu çekti, bedelini hayatıyla ödedi
İBB davasında 2. gün! İmamoğlu sanık kürsüsünden adaylığını ilan etti

İmamoğlu kürsüden adaylığını ilan etti! Hakimden bir isteği var
'Kürtler tetikçi değildir' diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt

"Kürtler tetikçi değildir" diyen Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
Trump 'İran'la görüşebiliriz' dedi, ABD'den tam tersi açıklama geldi

Tüm dünya Trump'ın sözlerine odaklanmışken ABD'den şok bir mesaj geldi
14 yaşındaki kıza cinsel tacizden tutuklandığı sırada kız babası oldu

Tırda mide bulandıran olay! Tutuklandığı sırada kız babası oldu
Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var

Rojin'in İspanya'ya gönderilen telefonundan haber var