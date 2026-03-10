Alisson neden yok, sakat mı cezalı mı, Galatasaray maçında Isak, Bradley, Endo, Chiesa yok mu, sakat mı, cezalı mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile Liverpool karşı karşıya gelirken, eksik oyuncular maç öncesi merak konusu oldu. "Alisson sakat mı, cezalı mı?" sorusu öne çıkarken, Galatasaray'da Isak, Bradley, Endo ve Chiesa'nın maça çıkıp çıkamayacağı da gündemde. Bu kritik eksikler, takım taktiklerini ve maçın akışını belirleyecek.

ALISSON BECKER GALATASARAY KARŞISINDA YOK MU?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Liverpool, maç kadrosunu açıkladı. Brezilyalı kaleci Alisson Becker'in sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı duyuruldu. Tecrübeli eldivenin yokluğu, İngiliz ekibinde dikkat çeken gelişmeler arasında yer aldı.

İLK MAÇTA DA SAKATLANMIŞTI

Alisson Becker, bu sezon Galatasaray ile oynanan ilk karşılaşmada da sakatlanmış ve oyundan erken çıkmak zorunda kalmıştı. İngiliz kulübü, kalecinin son sağlık durumunu yakından takip ediyor.

LIVERPOOL'DA BAŞKA EKSİKLER DE VAR

Liverpool, Alisson Becker'in dışında Conor Bradley, Wataru Endo, Federico Chiesa ve Alexander Isak'ı da Galatasaray maçında kadroya alamadı.

GALATASARAY - LIVERPOOL MAÇ DETAYLARI

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ve Liverpool arasındaki mücadele salı günü saat 20.45'te başlayacak.

LIVERPOOL'UN KADROSU

Gomez, Van Dijk, Konate, Kerkez, Wirtz, Szoboszlai, Mac Allister, Salah, Jones, Gakpo, Ekitike, Mamardashvili, Robertson, Woodman, Frimpong, Gravenberch, Nyoni, Nallo, Morrison, Ngumoha, Misciur.