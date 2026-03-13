Reklam dünyasının efsane isimlerinden Alinur Velidedeoğlu aramızdan ayrıldı. 1970'ler ve 1990'larda yarattığı ikonik kampanyalar, unutulmaz jingle'lar ve kreatif vizyonuyla Türkiye reklam sektörüne yön veren Velidedeoğlu, 72 yaşında kalp yetmezliği nedeniyle vefat etti. Peki, Alinur Velidedeoğlu kimdir? Alinur Velidedeoğlu neden öldü? Detaylar...

ALİNUR VELİDEDEOĞLU KİMDİR?

Türk reklamcılık sektörünün öncülerinden ve yaratıcı dâhilerinden biri olarak anılan Alinur Velidedeoğlu, Türkiye'de 1970'ler ile 1990'lar arasında birçok ikonik reklam çalışmasına imza atmıştır. Reklamcılığın yanı sıra müzik, film ve medya girişimciliği alanlarında da önemli katkılarda bulunan Velidedeoğlu, yalnızca markaların değil, aynı zamanda reklamcılık kültürünün de hafızalarda yer etmesini sağlamıştır.

1953 yılında ABD'nin Michigan eyaletine bağlı Ann Arbor şehrinde dünyaya gelen Velidedeoğlu, çocuk yaşlarda Türkiye'ye dönerek eğitim ve yaşamına burada devam etmiştir. Dedesi Ord. Prof. Dr. Hıfzı Veldet Velidedeoğlu'nun entelektüel birikimi ve akademik kimliği, Alinur Velidedeoğlu'nun kişisel ve profesyonel gelişiminde önemli bir rol oynamıştır.

Kariyerine İstanbul Reklam'ın animasyon departmanında başlayan Velidedeoğlu, 1973 yılında Ünver Oral ve Yiğit Şardan ile birlikte Güzel Sanatlar Reklam Ajansı'nı kurmuştur. Bu ajans kısa sürede Türkiye'nin en etkili ve yaratıcı reklam ajanslarından biri haline gelmiş, Velidedeoğlu'nun yaratıcı vizyonunu ve yenilikçi yaklaşımını ön plana çıkarmıştır.

Kariyeri boyunca birçok ünlü markanın reklam filmlerini yönetmiş, unutulmaz jingle ve sloganlar üretmiştir. Türkiye reklamcılık tarihine kazınan bu çalışmalar, Velidedeoğlu'nu sektörün duayen isimlerinden biri haline getirmiştir. Ayrıca müzik ve beste alanındaki yeteneği, reklam filmlerine sanatsal bir değer katmıştır.

1998 yılında DFH Network adlı televizyon şirketini kuran Velidedeoğlu, ABD ve Kanada'da en çok izlenen Türk televizyon kanallarını izleyiciyle buluşturan bir medya platformunu hayata geçirmiştir. Film yapımcılığı alanında da çalışmaları bulunan Velidedeoğlu'nun, IMDb kayıtlarına göre "The Ottoman Lieutenant" (2017), "Harvard Man" (2001) ve "Black & White" (1999) gibi filmlerin yapımcılığını üstlendiği görülmektedir.

ALİNUR VELİDEDEOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Reklam dünyasının duayen ismi Alinur Velidedeoğlu, kalp yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirmiştir. Türkiye ve uluslararası alanda reklamcılık, medya ve film alanlarındaki etkisi uzun yıllar hatırlanacak olan Velidedeoğlu'nun vefatı, sektör ve takipçileri için büyük bir kayıp olarak değerlendirilmiştir.

ALİNUR VELİDEDEOĞLU KAÇ YAŞINDAYDI?

1953 doğumlu olan Alinur Velidedeoğlu, vefat ettiğinde 72 yaşındaydı.

ALİNUR VELİDEOĞLU NERELİ?

Alinur Velidedeoğlu, 1953 yılında ABD'nin Michigan eyaletindeki Ann Arbor kentinde dünyaya gelmiştir. Çocukluk yıllarının ardından Türkiye'ye dönen Velidedeoğlu, burada eğitimini ve kariyerini şekillendirmiştir.