Gazeteci kimliğiyle tanınan Alican Uludağ, kamuoyunun yakından takip ettiği isimler arasında yer alıyor. Özellikle yargı, siyaset ve kamu kurumlarına ilişkin haberleriyle bilinen Uludağ, son olarak hakkında başlatılan soruşturma ve gözaltı kararıyla gündeme geldi. Peki, Alican Uludağ kimdir? Gazeteci Alican Uludağ neden gözaltına alındı? Detaylar...

ALİCAN ULUDAĞ KİMDİR?

Uludağ'ın ismi, 20 Şubat tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kamuoyuna yansıdı. Savcılık açıklamasında, DW Türkçe muhabiri olan Uludağ hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" ve "yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlamalarıyla işlem başlatıldığı belirtildi.

Soruşturma dosyasına gerekçe olarak, Uludağ'ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlar gösterildi. Başsavcılıktan yapılan bilgilendirmede, "Cumhuriyet Başsavcılığımızda mevcutlu olarak hazır edilmesi yönünde talimat verilmiştir" ifadesine yer verildi. Bu açıklamanın ardından süreç hızla ilerledi ve Uludağ gözaltına alındı.

Gazetecilik kariyeriyle tanınan Uludağ'ın adı, özellikle yargı süreçleri ve hukuki gelişmelerle ilgili haberlerle anılıyordu. Ancak son gelişmeler, mesleki faaliyetleri dışında yürütülen bir soruşturma kapsamında gündeme taşındı.

GAZETECİ ALICAN ULUDAĞ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Gazeteci Alican Uludağ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının kararı doğrultusunda Ankara'daki evinde gözaltına alındı. Gözaltı süreci, savcılığın başlattığı soruşturma kapsamında yürütüldü.

Soruşturmanın Dayanağı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan resmi açıklamada, Uludağ hakkında iki ayrı suçlamayla soruşturma başlatıldığı bildirildi:

"Cumhurbaşkanına alenen hakaret"

"Yanıltıcı bilgiyi alenen yayma"

Savcılık açıklamasında, söz konusu soruşturmanın Uludağ'ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımlar nedeniyle başlatıldığı ifade edildi. Açıklamada ayrıca, 20 Şubat tarihinde Uludağ'ın savcılıkta hazır edilmesi yönünde talimat verildiği kaydedildi.