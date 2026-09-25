Ali Şekeroğlu kimdir, Ali Şekeroğlu öldü mü, emekli polis Ali Şekeroğlu neden öldü?

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Ali Şekeroğlu ismi, bugün yaşanan acı olayın ardından en çok araştırılan isimler arasına girdi. Ali Şekeroğlu kimdir, Ali Şekeroğlu öldü mü, Ali Şekeroğlu neden öldü soruları arama motorlarında öne çıkarken, gelişmeye ilişkin ayrıntılar da merak konusu oldu. Ali Şekeroğlu'nun hayatı ve ölümüyle ilgili bilinenleri haberimizin devamında bulabilirsiniz.

ALİ ŞEKEROĞLU KİMDİR?

Ali Şekeroğlu, emekliliğini polis teşkilatında tamamlamış, iki çocuk babası bir emekli polis memuruydu. Şekeroğlu, emekli memurların seyyanen zam talebini dile getirmek amacıyla emekli derneklerinin Ankara'da düzenlediği eyleme katılan isimler arasında yer aldı. Eylem alanında Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği logolu bir şapka ve elinde bir döviz taşıdığı görüldü.

ALİ ŞEKEROĞLU ÖLDÜ MÜ?

Evet, Ali Şekeroğlu hayatını kaybetti. Eylem sırasında yaşanan olayın ardından ilk müdahalesi ihbar üzerine bölgeye ulaşan 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan Şekeroğlu, Ankara Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Doktorların tüm müdahalelerine rağmen Şekeroğlu kurtarılamadı.

ALİ ŞEKEROĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Emekli dernekleri, seyyanen zam talebini kamuoyuna duyurmak için AYM binasının önünde bir araya geldi. Basın açıklaması öncesinde kalabalığın arasında bulunan Şekeroğlu, hayat pahalılığı ve geçim sıkıntısına dikkat çeken bir konuşma yaptı. Artık geçinemediğini dile getiren Şekeroğlu, konuşmasında "Bizi bu hale getiren utansın" ifadelerini kullandı. Ardından yaşamına son verme girişiminde bulunan Şekeroğlu, hastanede hayatını kaybetti.

DÖVİZİNDEKİ YAZI DİKKAT ÇEKTİ

Şekeroğlu'nun eylem sırasında taşıdığı dövizde "Para için değil, onurumuz için" yazdığı görüldü. Bu ifade, olayın ardından sosyal medyada en çok paylaşılan sözler arasına girdi.

EYLEM ALANINDA GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Olayın hemen ardından bölgeye gelen polis ekipleri, alanı güvenlik barikatlarıyla çevirerek geniş çaplı önlem aldı. Olay yerinde inceleme başlatılırken, yaşananlarla ilgili adli süreç de başlatıldı.

BASIN AÇIKLAMASI YAPILMADI

Yaşanan acı olayın ardından AYM önünde toplanan emekliler, protesto ve basın açıklamasını tamamlamama kararı aldı. Eylem, planlanan açıklama yapılmadan sona erdi.

ANKARA'DA AYNI GÜN İKİNCİ ACI HABER

Öte yandan Ankara Yenimahalle'deki Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görev yapan ve mesleğinde henüz iki aylık olan polis memuru İ.İ.'nin de 25 Eylül sabahı yaşamına son verdiği öğrenildi. Aynı gün yaşanan iki olay, emniyet camiasında ve kamuoyunda derin üzüntüye neden oldu.