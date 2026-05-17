Bursa’da Doğancı Tüneli içerisinde yaşanan feci trafik kazası, sanat dünyası ve motosiklet tutkunlarını derinden sarstı. Profesyonel seslendirme sanatçısı Ali Bilensir, oğlu ile birlikte motosikletiyle seyir halindeyken arkadan gelen bir otomobilin çarpması sonucu meydana gelen kazada yaşamını yitirdi. Peki, Ali Bilensir neden öldü? Ali Bilensir kimdir, kaç yaşında, nereli, ne iş yapıyor? Detaylar haberimizde.

ALİ BİLENSİR NEDEN ÖLDÜ?

Profesyonel seslendirme sanatçısı ve aynı zamanda motosiklet tutkusu ile tanınan Ali Bilensir, 2025 yılında Bursa’da meydana gelen elim bir trafik kazasında hayatını kaybetmiştti. Edinilen bilgilere göre kaza, Orhaneli yolu Doğancı Tüneli içerisinde gerçekleşmiştir. Bilensir, motosikletiyle seyir halindeyken arkasında yolcu olarak bulunan 12 yaşındaki oğlu C.B. ile birlikte ilerliyordu.

İddialara ve ilk inceleme raporlarına göre, arkadan gelen Bilal Ç. yönetimindeki otomobil, aynı yönde ilerleyen motosiklete çarpmıştır. Çarpmanın etkisi son derece şiddetli olmuş, motosiklet tünel içinde savrularak taklalar atmış ve devrildi. Olay yerine kısa sürede sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi.

Yapılan ilk kontrollerde Ali Bilensir’in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edilmiştir. Ağır yaralanan oğlu C.B. ise ambulansla Uludağ Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı, Çocuğun vücudunun çeşitli bölgelerinde ve özellikle bacaklarında kırıklar olduğu bildirilmiştir. Kazaya ilişkin resmi soruşturma başlatıldı.

ALİ BİLENSİR KİMDİR?

Ali Bilensir, Türkiye’de profesyonel seslendirme sanatçısı olarak tanınan ve aynı zamanda motosiklet tutkusu ile bilinen bir isimdir. Kariyeri boyunca çeşitli projelerde seslendirme çalışmaları yapmış, özellikle sektördeki deneyimi ve sesiyle dikkat çekmiştir.

Sanat yaşamının yanı sıra motosiklet kültürüne olan ilgisiyle de bilinen Bilensir, zaman zaman motosiklet etkinliklerine katılmış ve bu alanda aktif bir profil çizmiştir. Özellikle motosiklet sürüşünü bir yaşam tarzı olarak benimsemesiyle tanınmıştır.

Son yolculuğunun da bir motosiklet etkinliğine katılmak üzere olduğu, oğlu ile birlikte Bursa’da düzenlenecek bir organizasyona gitmek için yola çıktığı bilgisi edinilmiştir.

ALİ BİLENSİR KAÇ YAŞINDA?

Ali Bilensir’in yaşıyla ilgili kamuoyuna açıklanmış net ve doğrulanmış bir bilgi bulunmamaktadır.

ALİ BİLENSİR NERELİ?

Ali Bilensir’in doğum yeri ve memleketi hakkında kamuya açık kaynaklarda net bir bilgi yer almamaktadır.