Aleyna Tilki'nin adı son dakika gelişmeleriyle tekrar gündemde. Ünlü şarkıcının durumu sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Peki, Aleyna Tilki'nin başına ne geldi? Merak uyandıran detaylar şimdilik gizemini koruyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor. Aleyna Tilki gözaltına mı alındı, neden gözaltına alındı? Aleyna Tilki kimdir, kaç yaşında, nereli?

ALEYNA TİLKİ GÖZALTINA MI ALINDI?

18 Aralık 2025 tarihinde İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu soruşturması kapsamında Aleyna Tilki'nin de aralarında bulunduğu ünlü isimlerin gözaltına alındığı belirtilmiştir. Resmî yetkililerden veya mahkemeden gelen son açıklamalar henüz paylaşılmamıştır.

ALEYNA TİLKİ NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Açıklamaya göre soruşturma, uyuşturucu ile ilgili yürütülüyor. Ancak Aleyna Tilki'nin bu kapsamda hangi iddialarla veya olaylarla ilişkilendirildiğine dair net bir bilgi bulunmamaktadır. Daha fazla detay geldiğinde güncellenmesi bekleniyor.

ALEYNA TİLKİ KİMDİR?

Aleyna Tilki, 28 Mart 2000'de Konya'da doğmuş bir şarkıcıdır. Of, Trabzonlu bir anne ve Konyalı bir babanın çocuğudur. Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla televizyonlarda tanınmaya başlamış, 2016'da Emrah Karaduman'ın "Cevapsız Çınlama" adlı şarkısında vokal olarak yer almıştır. 2017'de ise ilk solo single'ı "Sen Olsan Bari"yi yayımlamıştır.

ALEYNA TİLKİ KAÇ YAŞINDA?

Aleyna Tilki 28 Mart 2000 doğumlu olduğuna göre 18 Aralık 2025 tarihi itibarıyla 25 yaşındadır.

ALEYNA TİLKİ NERELİ?

Konya doğumlu olup annesi Trabzon'un Of ilçesinden, babası ise Konyalıdır.

ALEYNA TİLKİ'NİN KARİYERİ