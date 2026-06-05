ALES SONUÇ EKRANI (ALES/1 - ÖSYM GİRİŞ) 2026 ALES/1 sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? ALES sonuçları açıklandı mı?

Yüksek lisans ve doktora eğitimi hedefleyen adaylar ile akademik kariyer planlayan binlerce kişinin katılım sağladığı 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/1) sonuçları için beklenen gün geldi. Peki, ALES sonuçlarına nereden, nasıl bakılır? ALES sonuçları açıklandı mı? Detaylar haberimizde.

ALES SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2026 ALES/1 sonuçlarının 5 Haziran 2026 Cuma günü açıklanacağı, Ösym'nin yayımladığı resmi sınav takviminde yer alan bilgiler arasında bulunuyor. Sınav değerlendirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından adayların başarı puanlarının erişime açılması bekleniyor.

10 Mayıs 2026 tarihinde uygulanan sınavın ardından başlayan değerlendirme sürecinin tamamlanmasıyla birlikte adaylar, Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerine ilişkin sonuçlarını bireysel olarak görüntüleyebilecek.

ALES/1 SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

ALES SONUÇ EKRANI (ALES/1 - ÖSYM GİRİŞ)

ALES/1 sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, Ösym'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden işlemlerini gerçekleştirebilecek. Sonuç ekranında adayların sınav performansına ilişkin detaylı bilgiler yer alacak.

Sisteme giriş yapan adaylar;

Sayısal test doğru ve yanlış sayılarını,

Sözel test doğru ve yanlış sayılarını,

Hesaplanan ALES puanlarını,

Sonuç bilgilerinin tamamını,

tek ekran üzerinden görüntüleyebilecek.

Ösym tarafından erişime açılan sonuç ekranı, adayların kişisel bilgileriyle giriş yapabilecekleri güvenli bir sistem üzerinden hizmet verecek.

Sonuç bilgileri yalnızca adayın kendisi tarafından görüntülenebilecek olup, erişim işlemleri kimlik doğrulama süreci sonrasında gerçekleştirilecek.

2026 ALES SONUÇLARINA NEREDEN, NASIL BAKILIR?

2026 ALES/1 sınav sonuçlarını öğrenmek isteyen adayların Ösym'nin resmi sonuç sistemi üzerinden işlem yapmaları gerekiyor.

Puan kartına ve sonuç bilgilerine ulaşabilmek için aşağıdaki adımların takip edilmesi yeterli olacak:

Ösym'nin resmi sonuç açıklama platformu olan sonuc.osym.gov.tr adresine giriş yapılır.

Ana sayfada yer alan duyurular arasından “2026-ALES/1 Sonuçları” sekmesi seçilir.

Açılan ekranda T.C. Kimlik Numarası ile ÖSYM Aday Şifresi bilgileri eksiksiz şekilde girilir.

Sisteme başarılı giriş yapıldıktan sonra sonuç ekranı görüntülenir.

Adaylar Sayısal, Sözel ve Eşit Ağırlık puan türlerindeki sonuçlarını detaylı olarak inceleyebilir.

ÖSYM'nin sonuç sistemi üzerinden erişilen bilgiler, adayların resmi sınav sonuçları olarak kabul edilecek. Sonuçlar internet ortamında yayımlanacak olup adaylara ayrıca yazılı veya basılı bir sonuç belgesi gönderilmeyecek.