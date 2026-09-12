Alanyaspor Göztepe maçı hangi kanalda Alanyaspor Göztepe maçı nereden CANLI izlenir?

Futbolseverlerin heyecanla beklediği Alanyaspor Göztepe maçı için geri sayım başladı. Alanyaspor Göztepe maçı hangi kanalda yayınlanacak, Alanyaspor Göztepe maçı nereden CANLI izlenir soruları gündemdeki yerini korurken, karşılaşmanın yayın bilgileri ve maç saati merak ediliyor.

ALANYASPOR GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'de futbol heyecanı Alanyaspor ile Göztepe arasında oynanacak mücadeleyle devam ediyor. Karşılaşmayı canlı takip etmek isteyen futbolseverler, Alanyaspor Göztepe maçı hangi kanalda, saat kaçta ve nereden CANLI izlenir? sorularına yanıt arıyor. Mücadelenin yayın kanalı, başlama saati ve oynanacağı stadyum belli oldu.

ALANYASPOR GÖZTEPE MAÇI NE ZAMAN?

Alanyaspor ile Göztepe arasındaki Trendyol Süper Lig karşılaşması 12 Eylül 2026 Cumartesi günü oynanacak. Mücadele, Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak. Futbolseverler, karşılaşma öncesinde yayın bilgilerini araştırırken iki takımın mücadelesini yakından takip edecek.

ALANYASPOR GÖZTEPE MAÇI HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Göztepe maçı Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmayı televizyon üzerinden takip etmek isteyen izleyiciler, Bein Sports 2 kanalından mücadeleyi canlı izleyebilecek.

BEIN SPORTS 2 HANGİ KANALDA?

Alanyaspor Göztepe maçının yayıncısı Bein Sports 2, Digiturk'te 78. kanal üzerinden izlenebiliyor. Kanal numaralarında yayın platformlarına bağlı olarak değişiklik yaşanabileceği için izleyicilerin maç öncesinde güncel kanal listesini kontrol etmesi öneriliyor.

ALANYASPOR GÖZTEPE MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

Alanyaspor Göztepe karşılaşmasını canlı izlemek isteyen futbolseverler, mücadeleyi Bein Sports 2 üzerinden takip edebilecek. Yayın öncesinde kanalın güncel yayın akışının ve platform bilgilerinin kontrol edilmesi, karşılaşmanın sorunsuz şekilde takip edilmesi açısından önem taşıyor.

ALANYASPOR GÖZTEPE MAÇI SAAT KAÇTA?

Trendyol Süper Lig'deki Alanyaspor Göztepe maçı 12 Eylül 2026 Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak. Türkiye saatiyle 20.00'de başlayacak mücadele öncesinde futbolseverler yayıncı kuruluş üzerinden karşılaşmanın canlı yayınını takip edebilecek.

ALANYASPOR GÖZTEPE MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Alanyaspor ile Göztepe arasındaki mücadele, Antalya'nın Alanya ilçesinde bulunan Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak. Karşılaşma 12 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de başlayacak.

ALANYASPOR GÖZTEPE MAÇI YAYIN BİLGİLERİ

Maç: Alanyaspor - Göztepe

Organizasyon: Trendyol Süper Lig

Tarih: 12 Eylül 2026 Cumartesi

Saat: 20.00

Stadyum: Alanya Oba Stadyumu

Yayın Kanalı: Bein Sports 2

Bein Sports 2: Digiturk 78. kanal