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Al Hazem Al Nassr maçı hangi kanalda sorusunun yanıtı S Sport Plus. Suudi Arabistan Pro Lig kapsamındaki Al Hazem Al Nassr maçı, 28 Kasım 2026 Cumartesi günü Ar Rass kentindeki Al Hazem Kulübü Stadyumu'nda oynanacak ve S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın yayın bilgileri, iki takımın son durumu ve maçın detayları haberimizde.

AL HAZEM AL NASSR MAÇI HANGİ KANALDA?

Al Hazem Al Nassr maçı S Sport Plus üzerinden canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşma, Suudi Arabistan Pro Lig kapsamında oynanacak.

AL HAZEM AL NASSR MAÇI NEREDEN CANLI İZLENİR?

S Sport Plus, internet üzerinden yayın yapan dijital bir platform. Platforma internet sitesi, mobil uygulama ve akıllı televizyon uygulaması üzerinden ulaşılabiliyor. S Sport Plus'ta maç izleyebilmek için abonelik gerekiyor. Platformun yayınları herhangi bir uydu ya da kablo platformunda kanal numarasıyla yer almıyor.

AL HAZEM AL NASSR MAÇI NE ZAMAN?

Al Hazem Al Nassr maçı 28 Kasım 2026 Cumartesi günü oynanacak. Karlaşma Suudi Arabistan Pro Lig kapsamında yapılacak.

AL HAZEM AL NASSR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Al Hazem Al Nassr maçı, Ar Rass kentindeki Al Hazem Kulübü Stadyumu'nda oynanacak.

AL HAZEM AL NASSR MAÇININ ÖNEMİ NE?

Suudi Arabistan Pro Lig'in 13. haftasında Al Hazem, sahasında Al Nassr'ı ağırlayacak. Karşılaşmada puan tablosunun farklı bölgelerinde yer alan iki takım karşı karşıya gelecek.

Al Nassr, 12 maçta topladığı 28 puanla ligde üçüncü sırada bulunuyor. Sarı-maviler bu süreçte 9 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Al Hazem ise 10 puanla alt sıralarda yer alıyor ve ligde kalma mücadelesi veriyor.

AL HAZEM VE AL NASSR SON DURUM

Al Nassr, tüm kulvarlarda oynadığı son beş maçın dördünü kazandı. Sarı-maviler son olarak AFC Şampiyonlar Ligi Elite'te Katar ekibi Al Sadd'ı 2-1 mağlup etti. Bu maçta Cristiano Ronaldo penaltıdan gol attı, João Félix de topuk vuruşuyla fileleri havalandırdı.

Al Hazem ise ligde son beş maçında galibiyet alamadı ve bu süreçte yalnızca 2 puan topladı. Ev sahibi ekip son olarak Al Khaleej'e 4-2 yenildi.

İki takım arasında oynanan son beş maçın dördünü Al Nassr kazandı. Bu maçlarda Al Nassr 17, Al Hazem 6 gol attı. Takımların son karşılaşmasında Al Nassr, Şubat 2026'da 4-0 galip gelmişti.

SUUDİ ARABİSTAN PRO LİG HAKKINDA

Suudi Arabistan Pro Lig, son yıllarda dünyaca ünlü yıldız futbolculara yaptığı transferlerle uluslararası alanda dikkat çeken liglerden biri haline geldi. Cristiano Ronaldo'nun forma giydiği Al Nassr, ligin en çok izlenen takımları arasında yer alıyor.