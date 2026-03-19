Akaryakıta zam mı geliyor? Akaryakıta ne zaman zam gelecek, ne kadar zam gelecek? Güncel akaryakıt fiyatları, benzin, motorin, LPG, mazot...

Akaryakıt fiyatlarındaki dalgalanmalar yeniden gündemi belirledi. Vatandaşlar, benzin, motorin ve LPG'de olası zamları merak ediyor; "Akaryakıta ne zaman zam gelecek?" ve "Fiyatlar ne kadar artacak?" soruları sosyal medyada araştırılmaya başlandı. Herkes, pompaya yansıyacak yeni rakamları bekliyor. Konu ile ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

AKARYAKITA ZAM MI GELECEK?

Orta Doğu'daki gerilim ve Hürmüz Boğazı'ndaki kriz petrol fiyatlarını yükseltti. Petrol krizi giderek büyürken motorine cuma günü 5,73 lira zam bekleniyor. Bu zam sonrası motorinin fiyatı 75 liraya dayanacak. Motorine 5,73 lira zam yapılması bekleniyor. Motorinin litre fiyatının İstanbul'da 71,64 liraya, Ankara'da 72,76 liraya, İzmir'de 73,04 liraya ve Doğu illerinde 74,44 liraya yükselmesi bekleniyor. Eşel mobil sistemi, motorinde vergi marjının sıfırlanmasıyla devre dışı kaldı.

ABD, İsrail ve İran arasında tırmanan gerilim enerji piyasalarını sarsarken, küresel petrol fiyatlarındaki yükseliş Türkiye'de akaryakıt fiyatlarına zam olarak yansıyor. Sektör kaynaklarına göre, motorine yüksek oranlı bir artış bekleniyor.

PETROL KRİZİ GİDEREK BÜYÜYOR

Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kriz ve bölgedeki çatışmalar, dünya petrol arzının önemli bir bölümünü etkiledi. Küresel petrol ticaretinin yaklaşık yüzde 30'unun geçtiği boğazdaki aksama, arz zincirini sekteye uğratırken fiyatları yukarı çekti. Petrol işleme tesislerine yönelik saldırılar da bu yükselişi hızlandırdı.

Petrol fiyatlarındaki artış yalnızca akaryakıtı değil, gıdadan plastiğe kadar birçok ürünü etkileyen geniş bir maliyet baskısı oluşturdu. Bu durum, küresel enflasyon üzerinde de yeni bir risk unsuru olarak öne çıktı.

MOTORİNE TARİHİ ZAM

Akaryakıt ürünlerinden motorine 5,73 lira zam yapılması bekleniyor. Zam henüz kesinleşmese de, Cuma gününden itibaren pompa fiyatlarına yansıması öngörülüyor.

Beklenen artışın ardından motorinin litre fiyatının İstanbul'da 71,64 liraya, Ankara'da 72,76 liraya, İzmir'de 73,04 liraya ve Doğu illerinde 74,44 liraya kadar yükselmesi bekleniyor.

EŞEL MOBİL SİSTEMİ DEVRE DIŞI KALDI

Akaryakıt fiyatlarındaki artışları sınırlamak amacıyla uygulanan eşel mobil sistemi, ÖTV üzerinden yapılan indirimlerle zamları dengelemeyi hedefliyordu. Ancak motorinde vergi marjının sıfırlanmasıyla sistem devre dışı kaldı.

Bu gelişme, bundan sonraki fiyat artışlarının doğrudan tüketiciye yansıyacağı anlamına geliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de sistemin bütçe üzerindeki yüküne dikkat çekerek uzun vadede sürdürülebilir olmadığını ifade etti.

İSTANBUL (Avrupa - Anadolu)

Benzin 95: 58,34?TL - 58,18?TL

Motorin: 60,39?TL - 60,23?TL

LPG: 30,29?TL - 29,69?TL

ANKARA

Benzin 95: 59,28?TL

Motorin: 61,49?TL

LPG: 30,17?TL

İZMİR

Benzin 95: 59,56?TL

Motorin: 61,76?TL

LPG: 30,09?TL

ADANA

Benzin 95: 60,14?TL

Motorin: 62,32?TL

LPG: 30,61?TL

ADIYAMAN

Benzin 95: 60,49?TL

Motorin: 62,69?TL

LPG: 30,74?TL

AFYON

Benzin 95: 60,37?TL

Motorin: 62,71?TL

LPG: 30,14?TL

AĞRI