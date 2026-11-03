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Zorlu Holding'in kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Nazif Zorlu'nun hayatını kaybetmesinin ardından ailesi ve çocukları merak konusu oldu. Peki, Ahmet Nazif Zorlu çocukları kim? Ahmet Nazif Zorlu'nun kaç çocuğu var? Detaylar haberimizde.

AHMET NAZİF ZORLU'NUN KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Ahmet Nazif Zorlu'nun üç çocuğu bulunuyor. Zorlu Holding'in resmi biyografisinde Ahmet Nazif Zorlu'nun evli ve üç çocuk babası olduğu belirtiliyor.

AHMET NAZİF ZORLU ÇOCUKLARI KİM?

Ahmet Nazif Zorlu'nun çocukları Selen Zorlu Melik, Şule Zorlu ve Mehmet Emre Zorlu olarak biliniyor. Üç isim de Zorlu Holding'in resmi kurumsal sayfasında farklı görev ve bilgilerle yer alıyor.

Ailenin Zorlu Grubu içerisindeki temsili özellikle Selen Zorlu Melik, Şule Zorlu ve Mehmet Emre Zorlu üzerinden devam ediyor. Bununla birlikte Zorlu ailesindeki isimlerin birbirleriyle olan akrabalık bağları konusunda zaman zaman karışıklık yaşanabiliyor.

Özellikle Olgun Zorlu, Ahmet Nazif Zorlu'nun oğlu değildir. Zorlu Holding'in resmi yönetim kurulu bilgilerinde Olgun Zorlu'nun, Ahmet Nazif Zorlu'nun ağabeyi Zeki Zorlu'nun oğlu olduğu görülüyor. Dolayısıyla Olgun Zorlu, Ahmet Nazif Zorlu'nun yeğenidir.

SELEN ZORLU MELİK KİMDİR?

Selen Zorlu Melik, Ahmet Nazif Zorlu'nun kızıdır. Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü'nden mezun olan Zorlu Melik, çalışma hayatına 1998 yılında Denizbank'ta başladı.

1999 yılında Denizbank'ın yönetici adayı programına katılan Selen Zorlu Melik, bankanın genel müdürlüğünde çeşitli görevlerde bulundu. 2001 yılında Kaliforniya Üniversitesi Berkeley'de pazarlama alanındaki diploma programını tamamladı.

2002 yılında Korteks İplik Fabrikası'nda çalışmaya başlayan Selen Zorlu Melik, Zorlu Holding'in kurumsal yapılanmasında da görev aldı. Zorlu Holding'in resmi internet sitesindeki güncel bilgilere göre Danışma Kurulu üyeliğini ve Zorlu Enerji Yönetim Kurulu üyeliğini sürdürüyor. Ayrıca Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Komitesi'nde görev yapıyor.

ŞULE ZORLU KİMDİR?

Şule Zorlu da Ahmet Nazif Zorlu'nun çocukları arasında yer alıyor. ABD'de Pepperdine University ve Silberman College FDU'da işletme eğitimi alan Şule Zorlu, eğitim döneminde Zorlu Holding'in ABD'deki şirketi Zorlu USA'de satış ve pazarlama stratejileri ile müşteri ilişkileri alanlarında çalıştı.

1999 yılında Türkiye'ye dönen Şule Zorlu, Denizbank'ın yönetici adayı programına katıldı. Bankanın şube ve merkez yapılarında kurumsal krediler ve risk yönetimi birimlerinde görev yaptı.

Daha sonraki dönemde Zorlu Grubu bünyesinde farklı görevler üstlenen Şule Zorlu, Zorlu Tekstil Grubu'nda Linens Pazarlama Genel Müdürlüğü görevini yürüttü. Zorlu Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım AŞ ile Zorlu Yapı Yatırım AŞ'de de yönetim kurulu üyeliği yaptı.

Zorlu Holding'in resmi internet sitesinde Şule Zorlu'nun halen Danışma Kurulu üyesi olarak görev yaptığı belirtiliyor.

MEHMET EMRE ZORLU KİMDİR?

Mehmet Emre Zorlu, Ahmet Nazif Zorlu'nun çocuklarından biridir. 1984 yılında İstanbul'da doğan Mehmet Emre Zorlu, Koç Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü'nden mezun oldu.

Zorlu Grubu bünyesindeki şirketlerde yönetim kurulu üyeliği görevleri üstlenen Mehmet Emre Zorlu, Zorlu Holding'in resmi internet sitesindeki bilgilere göre 1 Ocak 2026'dan bu yana Vestel Elektronik Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor. Ayrıca Zorlu Holding Danışma Kurulu'nda da yer alıyor.

AHMET NAZİF ZORLU'NUN ÇOCUKLARI ZORLU HOLDİNG'DE GÖREV YAPIYOR MU?

Ahmet Nazif Zorlu'nun çocuklarından Selen Zorlu Melik, Şule Zorlu ve Mehmet Emre Zorlu'nun Zorlu Grubu ile bağlantılı görevleri bulunuyor. Zorlu Holding'in resmi kurumsal bilgilerinde Selen Zorlu Melik ve Şule Zorlu Danışma Kurulu üyeleri arasında, Mehmet Emre Zorlu ise Danışma Kurulu üyesi olarak yer alıyor. Mehmet Emre Zorlu ayrıca Vestel Elektronik Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapıyor.

Selen Zorlu Melik ise Zorlu Enerji Yönetim Kurulu üyeliğinin yanı sıra Zorlu Holding Sürdürülebilirlik Komitesi'nde görev yapıyor.

OLGUN ZORLU AHMET NAZİF ZORLU'NUN OĞLU MU?

Zorlu ailesiyle ilgili araştırmalarda en çok karıştırılan isimlerden biri Olgun Zorlu'dur. Olgun Zorlu, Ahmet Nazif Zorlu'nun oğlu değildir.

Zorlu Holding'in resmi yönetim kurulu bilgilerinde Olgun Zorlu'nun, Zorlu Holding'in Onursal Başkanı Zeki Zorlu'nun oğlu olduğu belirtiliyor. Zeki Zorlu ise Ahmet Nazif Zorlu'nun ağabeyidir. Bu nedenle Olgun Zorlu, Ahmet Nazif Zorlu'nun kardeşinin oğlu, yani yeğenidir.

Olgun Zorlu, 2022 yılından bu yana Zorlu Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görev yapıyor.

AHMET NAZİF ZORLU'NUN AİLESİ

Ahmet Nazif Zorlu, 1944 yılında Denizli'de doğdu ve iş hayatına ailesinin tekstil faaliyetleriyle başladı. 1976 yılında Korteks'i kuran Zorlu, 1990 yılında şirketlerini Zorlu Holding çatısı altında topladı. 1994 yılında Vestel'i gruba dahil etti.

Zorlu'nun özel yaşamına ilişkin kamuya açık biyografik bilgiler sınırlı olmakla birlikte, güvenilir kurumsal kaynaklarda evli ve üç çocuk babası olduğu bilgisi yer alıyor. Zorlu Holding'in resmi sayfasındaki aile üyelerine ilişkin bilgiler, ikinci kuşağın grup şirketlerindeki görevlerini de ortaya koyuyor.

Bu nedenle Ahmet Nazif Zorlu'nun çocukları hakkında kamuya açık ve kurumsal kaynaklarla doğrulanabilen isimler Selen Zorlu Melik, Şule Zorlu ve Mehmet Emre Zorludur.