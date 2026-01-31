Ahmet Can Dündar neden gözaltına alındı? Gözaltına alınan 11 kişinin isimleri ne?

İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarda kamuoyunun yakından tanıdığı isimler gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Ahmet Can Dündar'ın da emniyet birimlerince işlem yapılan kişiler arasında olduğu bildirildi.

AHMET CAN DÜNDAR KİMDİR?

Ahmet Can Dündar, dijital platformlarda "Heypoper" ismiyle bilinen bir sosyal medya içerik üreticisidir. YouTube, TikTok ve Instagram başta olmak üzere birçok platformda paylaştığı videolarla tanınan Ahmet Can Dündar, özellikle mizah ağırlıklı içerikleriyle kısa sürede geniş bir izleyici kitlesine ulaştı. Kışkırtma videoları, cezalı oyunlar ve 24 saat challenge formatındaki paylaşımlar, onu genç kullanıcılar arasında bilinen bir isim haline getirdi.

İzleyicilerle kurduğu samimi iletişim ve eğlence odaklı içerikleri, dijital alandaki görünürlüğünü artırdı. Kardeşi Sıla Dündar ile birlikte hazırladığı videolar da sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

AHMET CAN DÜNDAR KAÇ YAŞINDA?

Ahmet Can Dündar, 6 Ekim 1998 tarihinde dünyaya geldi. 27 yaşında olan Ahmet Can Dündar, Terazi burcudur. İzmir doğumlu olan Ahmet Can Dündar, yaşamını İstanbul'da sürdürmektedir.

AHMET CAN DÜNDAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Ahmet Can Dündar, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada, soruşturmanın "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti", "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını kolaylaştırma" ile "kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak ya da uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçlarını kapsadığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında İstanbul, Ankara, Muğla ve Yalova'da arama ve gözaltı işlemleri gerçekleştirildi. Sabah saatlerinde yapılan operasyonlarda Ahmet Can Dündar'ın yanı sıra Hasan Can Kaya, Yusuf Aktaş (Reynmen), Emirhan Çakal, Mazlum Aktürk, Mert Eren Bülbül, Sıla Dündar, Döndü Şahin, Burak Güngör, Berkcan Güven ve Fırat Yayla'nın gözaltına alındığı bildirildi. Yurt dışında bulunduğu belirlenen bazı şüpheliler hakkında ise yakalama kararı çıkarıldığı, bir şüphelinin hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınacağı ve bir kişinin de arandığı kaydedildi.