Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da gerçekleştirilecek olan NATO Liderler Zirvesi öncesinde alınan güvenlik ve idari tedbirler, milyonlarca adayın gündemindeki Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile ilgili soru işaretlerini beraberinde getirdi. Başkentte uygulanacak kapsamlı önlemler kapsamında bazı kamu personellerinin idari izinli sayılacak olması ve çeşitli etkinliklere yönelik kısıtlamaların gündeme gelmesi, sınav takviminde herhangi bir değişiklik olup olmayacağı sorusunu öne çıkardı. Peki, AGS ertelenecek mi, tarihi değişti mi? 2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) ne zaman yapılacak? Detaylar haberimizde.

AGS ERTELENECEK Mİ, TARİHİ DEĞİŞTİ Mİ?

Ankara'da düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi kapsamında alınan güvenlik önlemleri ve kamu kurumlarına yönelik uygulamalar, AGS adaylarının sınav tarihine ilişkin araştırmalarını hızlandırdı.

Özellikle zirve öncesi ve sonrasını kapsayan süreçte başkent genelinde uygulanacak tedbirlerin, 12 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Akademi Giriş Sınavı'nı etkileyip etkilemeyeceği merak konusu oldu.

Buna karşın, AGS'nin ertelendiğine veya sınav tarihinde değişikliğe gidildiğine dair resmi kurumlar tarafından yapılmış herhangi bir açıklama bulunmuyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( Ösym ) tarafından yayımlanan 2026 sınav takviminde de AGS ile ilgili yeni bir güncelleme yer almıyor.

Sınav tarihine ilişkin olası bir değişiklik kararı alınması halinde, bunun ÖSYM tarafından kamuoyuna duyurulması bekleniyor. Adayların resmi açıklamaları takip etmeleri önem taşıyor.

2026 AKADEMİ GİRİŞ SINAVI (AGS) NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre Akademi Giriş Sınavı (AGS) ile birlikte Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT), 12 Temmuz 2026 tarihinde uygulanacak.

Mevcut takvim doğrultusunda sınav tarihi değişmeden korunurken, resmi takvimde AGS'nin ertelendiğine ilişkin herhangi bir bilgi yer almıyor. Bu nedenle güncel durumda sınavın planlanan tarihte gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

Adaylar, sınava ilişkin tüm duyuruları ve olası güncellemeleri ÖSYM'nin resmi açıklamaları üzerinden takip ediyor.

NATO ZİRVESİ NE ZAMAN 2026?

2026 NATO Liderler Zirvesi'nin, Türkiye'nin ev sahipliğinde Ankara'da 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.