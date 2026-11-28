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Kürt kökenli Alman profesyonel boksör Agit Kabayel, hem Almanya'daki yaşamı hem de Türkiye'ye uzanan aile geçmişiyle gündeme geliyor. Kendi kimliğini Kürt ve Alman olarak tanımlayan Kabayel, ağır sıklet kategorisindeki başarılarıyla uluslararası arenada adından söz ettiriyor. İşte Agit Kabayel'in memleketi, kökeni, yaşı ve boks kariyerine ilişkin merak edilenler…

AGİT KABAYEL TÜRK MÜ, KÜRT MÜ?

Agit Kabayel, Almanya doğumlu Kürt kökenli bir profesyonel boksördür. 23 Eylül 1992 tarihinde Almanya'nın Leverkusen kentinde dünyaya gelen Kabayel'in ailesi Türkiye'nin Kahramanmaraş iline bağlı Pazarcık ilçesindendir.

Kabayel, kendisini Kürt ve Alman kimliğiyle tanımlıyor. Ailesinin Türkiye kökenli olması ve Almanya'da doğup büyümesi, sporcunun kimliğine ilişkin soruların sıkça gündeme gelmesine neden oluyor.

AGİT KABAYEL ASLEN NERELİ?

Agit Kabayel aslen Kahramanmaraşlıdır. Başarılı boksörün ailesinin kökeni Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesine dayanıyor. Almanya'nın Leverkusen kentinde doğan Kabayel, çocukluk ve gençlik yıllarını ise Bochum kentinde geçirdi.

Ailesinin Almanya'ya göç etmesinin ardından burada büyüyen Kabayel, profesyonel boks kariyerini de Almanya merkezli olarak sürdürdü.

AGİT KABAYEL KİMDİR?

Agit Kabayel, 23 Eylül 1992 tarihinde Almanya'nın Leverkusen kentinde doğan profesyonel ağır sıklet boksörüdür. Küçük yaşlardan itibaren sporla ilgilenen Kabayel, bir dönem futbol ve kick boksla da ilgilendi. Daha sonra boksa yönelen sporcu, kısa sürede ağır sıklet kategorisinin dikkat çeken isimlerinden biri haline geldi.

Avrupa şampiyonluğu ve uluslararası organizasyonlardaki başarılarıyla tanınan Kabayel, profesyonel kariyerinde önemli karşılaşmalara çıktı. 2025 yılında WBC geçici ağır sıklet dünya şampiyonluğunu kazanan boksör, Haziran 2026'da unvanın tam şampiyonluğa yükseltilmesiyle WBC ağır sıklet dünya şampiyonu oldu.

AGİT KABAYEL KAÇ YAŞINDA?

23 Eylül 1992 doğumlu olan Agit Kabayel, 2026 yılı itibarıyla 34 yaşındadır. Almanya'da yaşayan başarılı boksör, ağır sıklet kategorisindeki mücadeleleriyle kariyerini sürdürmektedir.

AGİT KABAYEL'İN AİLESİ NERELİ?

Agit Kabayel'in ailesi Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinden geliyor. Kürt kökenli bir aileden gelen boksörün anne ve babası, Almanya'ya göç etti. Kabayel'in Almanya'da dünyaya gelmesi ve burada yetişmesi, spor kariyerinin de bu ülkede şekillenmesini sağladı.

AGİT KABAYEL HANGİ SIKLETTE DÖVÜŞÜYOR?

Agit Kabayel profesyonel boksta ağır sıklet kategorisinde mücadele ediyor. Güçlü yumrukları, hareket kabiliyeti ve ringdeki performansıyla tanınan sporcu, WBC ağır sıklet dünya şampiyonluğu unvanını taşıyor. Uluslararası arenada elde ettiği başarılarla Almanya'nın öne çıkan boksörleri arasında yer alıyor.