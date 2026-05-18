Afyon elektrik kesintisi! OEDAŞ 18-19-20 Mayıs Afyon'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek?

Afyonkarahisar’da 18 Mayıs 2026 Pazartesi günü, Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ tarafından yürütülecek kapsamlı şebeke bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle planlı elektrik kesintileri uygulanacak. Peki, OEDAŞ 18-19-20 Mayıs Afyon'da elektrik kesintisi ne zaman bitecek, elektrikler ne zaman gelecek? Detaylar haberimizde.

AFYONKARAHİSAR PLANLI ELEKTRİK KESİNTİSİ 18 MAYIS 2026

Osmangazi Elektrik Dağıtım AŞ’nin açıklamasına göre kesintiler, şebeke yenileme ve bakım çalışmalarının yanı sıra yatırım projeleri kapsamında gerçekleştirilecek. Bu çalışmalar sırasında özellikle yüksek enerji tüketimine sahip sanayi bölgeleri, tarımsal sulama hatları ve bazı kamu tesislerinin de geçici olarak enerjisiz kalacağı bildirildi.

Kesintilerin amacı; arıza riskini azaltmak, enerji iletim kalitesini artırmak ve bölgesel elektrik altyapısını modernize etmek olarak açıklandı. Vatandaşların planlı kesinti saatlerine göre hazırlık yapmaları gerektiği vurgulandı.

SANDIKLI VE HOCALAR’DA ÖĞLEDEN SONRA KESİNTİ

Sandıklı ve Hocalar ilçelerinde uygulanacak planlı elektrik kesintileri 15.00 ile 17.00 saatleri arasında gerçekleşecek. Bu zaman diliminde çok sayıda mahalle, köy ve özel trafolu aboneler enerji kesintisinden etkilenecek.

Kesinti programı yalnızca konutları değil, aynı zamanda Güneş Enerji Santralleri (GES) ve çeşitli sanayi tesislerini de kapsıyor. Bu durum özellikle üretim yapan işletmelerde kısa süreli duruşlara neden olabilecek.

Bölgede yürütülen bakım çalışmalarının, enerji dağıtım hatlarında yaşanabilecek olası arızaların önüne geçmeyi hedeflediği belirtiliyor. Yetkililer, vatandaşların elektronik cihazlarını koruma altına almaları ve planlı kesinti saatlerine göre günlük işlerini organize etmeleri gerektiğini hatırlatıyor.

ŞUHUT’TA İKİ AYRI KESİNTİ

Şuhut ilçesinde 18 Mayıs 2026 tarihinde gün içine yayılan iki ayrı planlı elektrik kesintisi uygulanacak.

İlk kesinti 10.00 ile 12.00 saatleri arasında gerçekleşecek ve çok sayıda mahalle ile kırsal yerleşim alanını etkileyecek. İkinci kesinti ise 14.00 ile 16.00 saatleri arasında Efe Mahallesi ve çevresinde uygulanacak.

Bu planlama kapsamında bazı kamu kurumları, üretim tesisleri ve enerji altyapı noktalarının da geçici olarak elektrik alamayacağı bildirildi. Özellikle günün üretim ve hizmet akışının yoğun olduğu saatlerde yapılan bu kesintiler, bölgedeki teknik çalışmaların kapsamını ortaya koyuyor.

Yetkililer, kesintilerin kısa süreli ancak planlı olduğunu ve şebeke güvenliğini artırmak için zorunlu olarak gerçekleştirildiğini ifade ediyor.

SANDIKLI’DA SANAYİ VE CEZAEVİ DE ETKİLENECEK

Sandıklı ilçesinde sabah saatlerinde başlayan bakım çalışmaları, daha geniş bir etki alanına sahip olacak şekilde planlandı. Açık Cezaevi, sanayi kuruluşları ve bazı tarımsal işletmeler de bu kesintiden doğrudan etkilenecek.

Bölgede kesinti saatleri bazı noktalarda 09.00 ile 17.00 arasına kadar uzayabilecek. Bu durum, özellikle uzun süreli üretim planı yapan işletmeler için dikkat edilmesi gereken bir zaman dilimi oluşturuyor.

Enerji dağıtım şirketi tarafından yapılan açıklamada, çalışmaların şebeke modernizasyonu ve hat güçlendirme amacı taşıdığı belirtilirken, sanayi bölgelerinde oluşabilecek üretim duruşlarının geçici olduğu ifade edildi. Ayrıca tarımsal sulama sistemlerinin de bu süreçte devre dışı kalacağı vurgulandı.

EMİRDAĞ’DA 8 SAATLİK KESİNTİ

Emirdağ ilçesi, 18 Mayıs 2026 planlı kesintileri kapsamında en uzun süreli enerji kesintisinin yaşanacağı bölge olarak öne çıkıyor. İlçede 09.00 ile 17.00 saatleri arasında geniş kapsamlı bir elektrik kesintisi uygulanacak.

Kesintiden çok sayıda mahalle, köy ve kırsal yerleşim alanı etkilenecek. Bunun yanı sıra ikinci bir planlı kesinti programının daha bulunduğu, ancak saat ve kapsam detaylarının bölge bazlı olarak ayrıca duyurulacağı bildirildi.

Bu uzun süreli kesintinin, bölgedeki enerji altyapısının güçlendirilmesi ve ilerleyen dönemlerde yaşanabilecek arızaların önlenmesi için yapıldığı ifade ediliyor. Vatandaşların özellikle bu süreçte jeneratör kullanımı, gıda saklama ve su temini gibi temel ihtiyaçlarını önceden planlamaları öneriliyor.