Erkan Petekkaya'dan tartışma yaratan Özgür Özel paylaşımı! Apar topar sildi

Oyuncu Erkan Petekkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in miting görüntülerini alıntılayarak sert ifadeler içeren paylaşım yaptı. Petekkaya paylaşımında “Sahtekarsınız” ve “guguk kuşusunuz” sözlerini kullanırken, paylaşım kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncunun paylaşımı bir süre sonra silmesi dikkat çekti.

“SAHTEKARSINIZ” PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Petekkaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sahtekarsınız. Yeter artık memleketin iliğini sömürdünüz yeter yeter yeter guguk kuşusunuz!!!! bkn. @yilmazozdil deniz baykalda kemal kılıçtrogluyda siz de özgür özel kökünüz guguk kuşusunuz bi kopun bu ülkemizin yakasından”

Paylaşım kısa sürede sosyal medemde gündem olurken, oyuncunun paylaşımı bir süre sonra kaldırması dikkat çekti.

PAYLAŞIMI NEDEN SİLDİĞİ BİLİNMİYOR

Erkan Petekkaya’nın paylaşımı neden sildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Yorumlar (2)

Goethegitme:

Doğru demiş,ama kafası güzelken yazdığı belli.. Sonra çevresi sildirmiştir..

Huseyin Dogan:

Yalaka

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

