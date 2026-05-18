Erkan Petekkaya'dan tartışma yaratan Özgür Özel paylaşımı! Apar topar sildi
Oyuncu Erkan Petekkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in miting görüntülerini alıntılayarak sert ifadeler içeren paylaşım yaptı. Petekkaya paylaşımında “Sahtekarsınız” ve “guguk kuşusunuz” sözlerini kullanırken, paylaşım kısa sürede gündem oldu. Ünlü oyuncunun paylaşımı bir süre sonra silmesi dikkat çekti.
“SAHTEKARSINIZ” PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU
Petekkaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Sahtekarsınız. Yeter artık memleketin iliğini sömürdünüz yeter yeter yeter guguk kuşusunuz!!!! bkn. @yilmazozdil deniz baykalda kemal kılıçtrogluyda siz de özgür özel kökünüz guguk kuşusunuz bi kopun bu ülkemizin yakasından”
PAYLAŞIMI NEDEN SİLDİĞİ BİLİNMİYOR
Erkan Petekkaya’nın paylaşımı neden sildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.