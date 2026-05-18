Erkan Petekkaya'dan tartışma yaratan Özgür Özel paylaşımı! Apar topar sildi

Ünlü oyuncu Erkan Petekkaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Balıkesir Kuvayi Milliye Meydanı’ndaki miting konuşmasını alıntılayarak yaptığı paylaşımla gündem oldu. Petekkaya’nın sert ifadeler kullandığı paylaşımı kısa süre sonra silmesi dikkat çekti.

“SAHTEKARSINIZ” PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Petekkaya paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“Sahtekarsınız. Yeter artık memleketin iliğini sömürdünüz yeter yeter yeter guguk kuşusunuz!!!! bkn. @yilmazozdil deniz baykalda kemal kılıçtrogluyda siz de özgür özel kökünüz guguk kuşusunuz bi kopun bu ülkemizin yakasından”

Paylaşım kısa sürede sosyal medemde gündem olurken, oyuncunun paylaşımı bir süre sonra kaldırması dikkat çekti.

PAYLAŞIMI NEDEN SİLDİĞİ BİLİNMİYOR

Erkan Petekkaya’nın paylaşımı neden sildiğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

