Haberler

Kim talimatı verdi: Güney Kore sınırındaki birlikleri acilen güçlendirin

Kim talimatı verdi: Güney Kore sınırındaki birlikleri acilen güçlendirin
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ordu komutanlarıyla yaptığı geniş kapsamlı toplantıda Güney Kore sınırındaki birliklerin güçlendirilmesi talimatı verdi. Kim, güney sınırını “aşılmaz kale” haline getirme hedefini vurgularken, ön cephedeki birliklerde askeri teknolojinin geliştirilmesinin önemine dikkat çekti. Güney Kore’yi “ezeli düşman” olarak nitelendiren Kim, ordudan teyakkuz halinde olmasını istedi ve yeni askeri eğitim reformu planını açıkladı.

  • Kim Jong-un, Güney Kore sınırındaki birliklerin güçlendirilmesi talimatı verdi.
  • Kim, Güney Kore sınırını 'aşılmaz kale' haline getirme hedefini vurguladı.
  • Kim, ordudan 'ezeli düşman' Güney Kore'ye karşı sürekli teyakkuz halinde olunmasını istedi.

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, ordu komutanlarıyla yaptığı toplantıda Güney Kore sınırındaki birliklerin güçlendirilmesi talimatı verdiği bildirildi. Kim’in toplantıda sınır hattını “aşılmaz kale” haline getirme hedefini vurguladığı aktarıldı.

KİM, KOMUTANLARLA GENİŞ KAPSAMLI TOPLANTI YAPTI

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) haberine göre Kim Jong-un, 2011 yılında iktidara gelmesinden bu yana ilk kez orduya bağlı tümen ve tugay komutanlarıyla geniş kapsamlı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı Ri Yong-gil ile üst düzey askeri yetkililerin katıldığı belirtildi. Yaklaşık 180 ila 250 komutanın yer aldığı toplantının, son dönemde sınır hattındaki askeri hareketliliğin artmasının ardından düzenlenmesi dikkat çekti.

“GÜNEY SINIRI AŞILMAZ KALE OLACAK”

Kim Jong-un toplantıda, Güney Kore sınırını “aşılmaz bir kale” haline getirme politikasını yineledi. Ön cephede görev yapan birliklerde askeri teknolojinin geliştirilmesinin caydırıcılık açısından kritik olduğunu söyleyen Kim, birliklerin modern savaş koşullarına uygun şekilde güçlendirilmesini istedi.

“EZELİ DÜŞMAN” VURGUSU

Kim Jong-un ayrıca ordudan, “ezeli düşman” olarak tanımladığı Güney Kore’ye karşı sürekli teyakkuz halinde olunmasını talep etti. Kuzey Kore lideri, pratik tatbikatlara ağırlık verecek yeni bir askeri eğitim reformu planını da açıkladı.

ORDUNUN MODERNİZASYONUNA DİKKAT ÇEKTİ

Ordunun modernizasyon ve teknik teçhizat alanında ilerleme kaydettiğini belirten Kim, güçlü bir askeri yapı oluşturduklarını savundu. Kim ayrıca ideoloji ve inancın savaşta fiziksel gücün sınırlarını aşabileceğini ifade etti.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu
İsrail, Gazze'ye yardım götüren Küresel Sumud Filosu'na saldırdı

Bunların gözü dönmüş! Açık denizde masumları böyle hedef aldılar

Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı

Günlerdir gözaltında olan Rasim Ozan Kütahyalı tutuklandı
Erdoğan talimatı vermişti, 20 ilde dev yasa dışı bahis operasyonu

Erdoğan talimatı vermişti! Dev operasyonda onlarca gözaltı var
Haberler.com
500

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıBARBAROS:

Bu dürbünü tosuncuğun elinden alın haber olmasın garip

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıCarsambali:

Saclari dokulmeye baslamis..Yakinda Turkiye ye gelir sac ekimi icin:)

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kenan Yıldız’a büyük şok! Bir anda dışarda kaldılar

Kenan Yıldız’a büyük şok! Bir anda dışarda kaldılar
3 kişiyi öldüren zanlının ifadesi ortaya çıktı

3 kişiyi öldüren zanlının ifadesi! Kavga bakın neden çıkmış
Doğu Akdeniz tehdit altında! İsrail, Türkiye'ye karşı 2500 asker konuşlandırdı

Resmen ateşle oynuyor! Türkiye'ye karşı 2 bin 500 asker konuşlandırdı
FETÖ'nün kamu mahrem yapılanmasına operasyon! 24 şüpheli hakkında gözaltı kararı

Hepsinin telefonundan aynı uygulama çıktı! Tek tek gözaltına alıyorlar
Takımı küme düşünce Fener ve Trabzon'a sallayan başkana soğuk duş: Kendi evinde Alanya’yı yenemiyorsun

Takımı küme düşünce Fener ve Trabzon'a sallayan başkana soğuk duş

Bilecik'te 250 kişi ile yağmur duası yapıldı

Şehirde 250 kişiyle yağmur duası! AK Partili vekil de programa katıldı
24 yaşındaki gencin acı sonu! Soğuk asfalt kıpkırmızı oldu

24 yaşındaki gencin acı sonu! Soğuk asfalt kıpkırmızı oldu
TikTok rezaletleri bitmiyor! Canlı yayın sırasında eşini darbetti

TikTok canlı yayınında skandal! İzleyenler yetkililere çağrı yaptı