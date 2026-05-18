Kim talimatı verdi: Güney Kore sınırındaki birlikleri acilen güçlendirin

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un’un, ordu komutanlarıyla yaptığı toplantıda Güney Kore sınırındaki birliklerin güçlendirilmesi talimatı verdiği bildirildi. Kim’in toplantıda sınır hattını “aşılmaz kale” haline getirme hedefini vurguladığı aktarıldı.

KİM, KOMUTANLARLA GENİŞ KAPSAMLI TOPLANTI YAPTI

Kuzey Kore Merkezi Haber Ajansı’nın (KCNA) haberine göre Kim Jong-un, 2011 yılında iktidara gelmesinden bu yana ilk kez orduya bağlı tümen ve tugay komutanlarıyla geniş kapsamlı toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Kuzey Kore Genelkurmay Başkanı Ri Yong-gil ile üst düzey askeri yetkililerin katıldığı belirtildi. Yaklaşık 180 ila 250 komutanın yer aldığı toplantının, son dönemde sınır hattındaki askeri hareketliliğin artmasının ardından düzenlenmesi dikkat çekti.

“GÜNEY SINIRI AŞILMAZ KALE OLACAK”

Kim Jong-un toplantıda, Güney Kore sınırını “aşılmaz bir kale” haline getirme politikasını yineledi. Ön cephede görev yapan birliklerde askeri teknolojinin geliştirilmesinin caydırıcılık açısından kritik olduğunu söyleyen Kim, birliklerin modern savaş koşullarına uygun şekilde güçlendirilmesini istedi.

“EZELİ DÜŞMAN” VURGUSU

Kim Jong-un ayrıca ordudan, “ezeli düşman” olarak tanımladığı Güney Kore’ye karşı sürekli teyakkuz halinde olunmasını talep etti. Kuzey Kore lideri, pratik tatbikatlara ağırlık verecek yeni bir askeri eğitim reformu planını da açıkladı.

ORDUNUN MODERNİZASYONUNA DİKKAT ÇEKTİ

Ordunun modernizasyon ve teknik teçhizat alanında ilerleme kaydettiğini belirten Kim, güçlü bir askeri yapı oluşturduklarını savundu. Kim ayrıca ideoloji ve inancın savaşta fiziksel gücün sınırlarını aşabileceğini ifade etti.