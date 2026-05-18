Bursa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi öldü

Bursa'da evinin önünde silahlı saldırıya uğrayan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Vatan Mahallesi 14. Pınar Sokak'ta ikamet eden Özgür Y. (45), evinin önünde oturduğu sırada plakası tespit edilemeyen bir araçtan silahla ateş edilmesi sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Özel bir hastaneye kaldırılan Özgür Y, burada müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, maktulün kızının ateş edenlerin L.Ç. ve S.C. olduğunu gördüğünü belirtmesi üzerine çalışma başlattı.

Olayın şüphelileri L.Ç. ve S.C, Yıldırım Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada, Özgür Y. ve oğlu C.Y'nin, geçen 7 Nisan'da Hacivat Mahallesi 8. Engin Sokak'ta eski dünürleri olan H.Ç. ve B.Ç'yi silahla yaraladığı, saldırının da bu olayın devamı olduğu öğrenildi.