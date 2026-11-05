AEK Koita kaç maç ceza alacak, Galatasaray maçında cezalı mı, Koita neden kırmızı kart gördü?

Yunan ekibinin Şampiyonlar Ligi'ndeki bir sonraki rakibi Como, ardından gelen rakibi ise Galatasaray. UEFA'nın vereceği karar, Koita'nın sarı-kırmızılılara karşı oynayıp oynamayacağını belirleyecek. İşte Koita'nın kırmızı kartı ve muhtemel cezasıyla ilgili bilinenler.

KOİTA NEDEN KIRMIZI KART GÖRDÜ?

Aboubakary Koita, AEK ile Real Madrid arasında oynanan karşılaşmanın son düdüğünün ardından İtalyan hakem Maurizio Mariani'nin yanına giderek sert şekilde itiraz etti. Yunan basınında yer alan haberlere göre Koita, hakemin yanından uzaklaşırken ona küfürlü bir ifade kullandı. Bu sözler televizyon görüntülerine de yansıdı. Mariani bunun üzerine tereddüt etmeden Koita'ya kırmızı kart gösterdi.

KOİTA KAÇ MAÇ CEZA ALACAK?

Koita'nın alacağı ceza, UEFA Disiplin Kurulu'nun vereceği kararla netlik kazanacak. Kırmızı kart gören futbolcular otomatik olarak bir maçlık men cezası alıyor. Ancak Yunan basını, olayın hakeme hakaret kapsamında değerlendirilebileceğini yazdı. Bu durumda UEFA disiplin talimatının 15. maddesine göre temel cezanın iki maç olduğunu hatırlattı. Kararda Koita'nın tam olarak ne söylediği belirleyici olacak. Olay yalnızca sert itiraz olarak değerlendirilirse ceza bir maçta kalabilir. Hakaret olarak kabul edilirse ceza iki maça çıkabilir. Kurul, olayın koşullarına göre cezayı artırma ya da azaltma yetkisine de sahip.

KOİTA GALATASARAY MAÇINDA CEZALI MI?

Koita, AEK'in 24 Kasım'da İtalya'da oynayacağı Como maçında kesinlikle forma giyemeyecek. AEK, Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında ise 8 Aralık'ta Galatasaray'ı ağırlayacak. UEFA, Koita'ya iki maç ceza verirse futbolcu Galatasaray maçında da forma giyemeyecek. Cezanın bir maçta kalması halinde ise Koita, Como maçının ardından cezasını tamamlamış olacak ve Galatasaray karşısında sahaya çıkabilecek. AEK cephesi, UEFA'nın vereceği kararı bekliyor.

AEK REAL MADRİD MAÇINDA NE OLDU?

Atina'da oynanan karşılaşmada AEK, 12. dakikada Koita'nın golüyle öne geçti. Real Madrid 32. dakikada Jude Bellingham ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 sona erdi. İkinci yarıda 75. dakikada Koita'nın asistinde Stavros Pilios AEK'i yeniden öne geçirdi. Kylian Mbappé 78. dakikada skoru eşitledi. Federico Valverde ise 90+2. dakikada ceza sahası dışından attığı golle Real Madrid'e 3-2'lik galibiyeti getirdi.

ABOUBAKARY KOİTA KİMDİR?

Aboubakary Koita, AEK forması giyen Moritanyalı bir futbolcu. Hücum hattında görev yapan Koita, Real Madrid karşısında attığı gol ve yaptığı asistle takımının en etkili ismi oldu. Ancak maçın ardından gördüğü kırmızı kart nedeniyle Avrupa'daki en az bir maçı kaçıracak.

GALATASARAY AEK MAÇI NE ZAMAN?

AEK ile Galatasaray arasındaki karşılaşma, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında 8 Aralık 2026 Salı günü Atina'da oynanacak.