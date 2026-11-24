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AEK Galatasaray maçı ne zaman, nerede oynanacak, saat kaçta başlayacak soruları futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasında yer alıyor. AEK Galatasaray maçı, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında 8 Aralık 2026 Salı günü oynanacak. Atina'daki OPAP Arena'da yapılacak karşılaşma Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak.

AEK GALATASARAY MAÇI NE ZAMAN?

AEK ile Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının 6. haftasında karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 8 Aralık 2026 Salı günü oynanacak.

AEK GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA?

AEK Galatasaray maçı Türkiye saatiyle 23.00'te başlayacak. Yunanistan ile Türkiye arasındaki saat farkı nedeniyle karşılaşma, Atina'da yerel saatle 22.00'de başlamış olacak.

AEK GALATASARAY MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, AEK'in iç saha maçlarını oynadığı Atina'daki OPAP Arena'da yapılacak. Agia Sophia Stadyumu olarak da bilinen arena, Atina'nın Nea Filadelfia bölgesinde bulunuyor. Galatasaray, bu karşılaşmada deplasman takımı olarak sahaya çıkacak.

AEK GALATASARAY MAÇI HANGİ KANALDA?

AEK Galatasaray maçının yayıncı kanalı henüz resmi olarak açıklanmadı. Şampiyonlar Ligi maçları Türkiye'de TRT ekranları ve tabii platformu üzerinden yayınlanıyor. Karşılaşmanın hangi kanaldan yayınlanacağı maç haftası yaklaştığında netlik kazanacak.