Engelli satıcıya saldırı kamerada! Arkasında gelip bir anda yumruk salladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Samsun'un Atakum ilçesinde bisikletiyle badem satarak geçimini sağlayan yüzde 52 engelli Aykut Güler (34), "Hacı abiyi gördün mü?" sorusuna "Görmedim" yanıtı verdiği kimliği belirsiz bir kişinin saldırısına uğradı. Yere düşen ve protez dişi yerinden çıkan Güler'e çevredekiler yardım etti. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.
- Atakum Atakent Mahallesi'nde bir kafenin önünde bisikletiyle badem satan yüzde 52 engelli Aykut Güler, dün saat 23.30 sıralarında kimliği belirsiz bir kişinin yumruklu saldırısına uğradı.
- Saldırı sonucu yere düşen ve hidrosefali hastası olduğu belirtilen Güler'in protez dişi yerinden çıktı; olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.
- Güler polise şikayette bulundu, saldırganın kimliğinin belirlenip yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Atakum'da bir kafenin önünde badem satan engelli bir vatandaş, nedeni belirsiz bir saldırıya uğradı. Güler, saldırganın bulunması için polise şikayette bulundu.
"HACI ABİYİ GÖRDÜN MÜ?" SORUSUNUN ARDINDAN SALDIRDI
Atakent Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında bir kafenin önünde yaşanan olayda, bisikletiyle badem satan Aykut Güler'in yanına kimliği belirsiz bir kişi geldi. Edinilen bilgiye göre, şahsın "Hacı abiyi gördün mü?" sorusuna Güler "Görmedim" yanıtını verdi. Bunun üzerine şahıs, Güler'in peşinden giderek aniden saldırdı.
PROTEZ DİŞİ YERİNDEN ÇIKTI
Saldırı sonucu yere düşen Güler'in protez dişi yerinden çıktı. Hidrosefali hastası olan ve beyninde sıvı birikmesi nedeniyle denge sorunu yaşadığı öğrenilen Güler'e çevredeki vatandaşlar yardım etti. Yere saçılan bademleri toplayan vatandaşlar, Güler'in ayağa kalkmasına da destek oldu. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.
4 YILDIR BİSİKLETLE BADEM SATIYOR
Yüzde 52 engelli raporu bulunan Aykut Güler'in yaklaşık 4 yıldır bisikletiyle badem satarak geçimini sağladığı öğrenildi. Polis merkezine giderek şikayetçi olan Güler, kendisine saldıran kişinin bulunmasını ve cezalandırılmasını istedi.
SALDIRGAN ARANIYOR
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.