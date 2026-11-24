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Atakum'da bir kafenin önünde badem satan engelli bir vatandaş, nedeni belirsiz bir saldırıya uğradı. Güler, saldırganın bulunması için polise şikayette bulundu.

"HACI ABİYİ GÖRDÜN MÜ?" SORUSUNUN ARDINDAN SALDIRDI

Atakent Mahallesi'nde dün saat 23.30 sıralarında bir kafenin önünde yaşanan olayda, bisikletiyle badem satan Aykut Güler'in yanına kimliği belirsiz bir kişi geldi. Edinilen bilgiye göre, şahsın "Hacı abiyi gördün mü?" sorusuna Güler "Görmedim" yanıtını verdi. Bunun üzerine şahıs, Güler'in peşinden giderek aniden saldırdı.

PROTEZ DİŞİ YERİNDEN ÇIKTI

Saldırı sonucu yere düşen Güler'in protez dişi yerinden çıktı. Hidrosefali hastası olan ve beyninde sıvı birikmesi nedeniyle denge sorunu yaşadığı öğrenilen Güler'e çevredeki vatandaşlar yardım etti. Yere saçılan bademleri toplayan vatandaşlar, Güler'in ayağa kalkmasına da destek oldu. Saldırı anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

4 YILDIR BİSİKLETLE BADEM SATIYOR

Yüzde 52 engelli raporu bulunan Aykut Güler'in yaklaşık 4 yıldır bisikletiyle badem satarak geçimini sağladığı öğrenildi. Polis merkezine giderek şikayetçi olan Güler, kendisine saldıran kişinin bulunmasını ve cezalandırılmasını istedi.

SALDIRGAN ARANIYOR

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. Saldırganın kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı